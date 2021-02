FC Bayern München heute: Müller vor Klub-WM-Finale positiv getestet, Hürden bei Neuhaus-Transfer - Alle News und Gerüchte zum FCB

Müller fällt mit Corona im Klub-WM-Finale aus und bei einem Neuhaus-Transfer gibt es Hürden. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern am Donnerstag.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern: Thomas Müller angeblich positiv auf Covid-19 getestet

Stürmer Thomas Müller vom FC Bayern München ist im Training am Mittwoch angeblich positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies berichtet Sky.

Der 31-Jährige fehlt dem deutschen Rekordmeister damit im Finale der Klub-WM am Donnerstag um 19 Uhr gegen Tigres UANL, das Spiel findet wohl wie geplant statt.

FC Bayern: Klub-WM-Finalgegner Tigres hat "keine Ahnung", wie man Lewandowski stoppt

Der Finalgegner des FC Bayern München bei der Klub-WM, UNAL Tigres, hat nach eigenen Angaben noch keinen genauen Plan, wie er in der Defensive Weltfußballer Robert Lewandowski stoppen kann. "Keine Ahnung, das werden wir während des Spiels herausfinden", sagte Rafael Carioca (31), defensiver Mittelfeldspieler des mexikanischen Top-Klubs, gegenüber dem kicker bezüglich des Konzepts gegen die Torgefahr des polnischen Nationalspielers.

Generell sei das Finale gegen die Bayern, "gegen das beste Team der Welt", eine "unglaubliche Erfahrung für uns". Trotz der offensichtlich klaren Kräfteverhältnisse prognostizierte Carioca ein "interessantes Duell", wenngleich der Gegner aus München "keine Schwachstelle" habe: "Abwehr, Mittelfeld, Angriff, das ist alles perfekt".

Die Tigres hatten sich durch den Sieg der nord- und zentralamerikanischen Champions League (CONCACAF) für die Klub-WM in Katar qualifiziert. Dort schlugen sie in der 2. Runde Ulsan Hyundai aus Südkorea (2:1) und im Halbfinale Palmeira (1:0). Alle drei bisherigen Turniertreffer erzielte Starstürmer Andre-Pierre Gignac, der 2015 für 16 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Mexiko gewechselt war.

FC Bayern: Hansi Flick stellt Jamal Musiala Stammplatz in Aussicht

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern hat Youngster Jamal Musiala in den höchsten Tönen gelobt und dem 17-Jährigen einen Stammplatz beim Rekordmeister in Aussicht gestellt.

"Er ist sehr ballsicher und kann Eins-gegen-eins-Situationen lösen", sagte Flick auf einer Medienrunde vor dem Klub-WM-Finale gegen Tigres.

Doch auch gegen den Ball arbeite Musiala sehr gut, so Flick weiter, deshalb werde er "sicher seine Spiele bekommen und irgendwann Stammspieler sein".

Nach dem Ausfall von Thomas Müller im Endspiel winkt Musiala sogar ein Platz in der Startformation.

FC Bayern: Transfer von Gladbachs Florian Neuhaus hängt vom finanziellen Spielraum ab

Ein Transfer von Florian Neuhaus im kommenden Sommer zum FC Bayern München hängt nach kicker-Angaben vom finanziellen Spielraum ab, der dem Rekordmeister nach dem anvisierten Kauf von Dayot Upamecano bleibe. Der Innenverteidiger von RB Leipzig wird aller Voraussicht nach für 42,5 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister wechseln. So hoch ist die in Upamecanos Vertrag verankerte Ausstiegsklausel.

Eine solche Klausel soll auch Bestandteil von Neuhaus' Vertrag bei Borussia Mönchengladbach sein. Diesen hatte der umworbene Mittelfeldspieler erst im November 2019 vorzeitig bis 2024 verlängert. Wie Sport1 und Sport Bild übereinstimmend berichten, könne Neuhaus die Gladbacher jedoch für 40 Millionen Euro verlassen.

Eine Summe, die grundsätzlich für die Bayern zwar stemmbar ist, angesichts des Upamecano-Transfers und der Coronavirus-Pandemie allerdings möglicherweise zu viel sein könnte. Die Sport Bild hatte vergangene Woche berichtet, dass finanziell nur ein Transfer in der Größenordnung von Upamecano in diesem Sommer möglich sei, sollte der FCB keinen Spieler für eine zweistellige Millionensumme verkaufen.

Darüber hinaus hat der deutsche Rekordmeister im Transferpoker um Neuhaus nach Sport1 -Informationen ohnehin nicht die besten Karten. Der 23-Jährige fühle sich in Gladbach wohl und forciere keinen Abschied, wenngleich ein Wechsel im Sommer nicht gänzlich ausgeschlossen sei, hieß es in einem Bericht im Januar.

Neben dem FCB sei aus der Bundesliga auch Borussia Dortmund am deutschen Nationalspieler interessiert. Weil der BVB übereinstimmenden Medienberichten zufolge intensiv um Gladbach-Trainer und Neuhaus-Förderer Marco Rose wirbt, mehren sich Spekulationen, Rose könne seinen Mittelfeldstrategen gleich mit nach Dortmund bringen.

