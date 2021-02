FC Bayern München heute: Weiterhin Interesse an Rennes-Juwel Eduardo Camavinga, Fanrückkehr bis Mitte des Jahres? Alle News und Gerüchte zum FCB

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu einem möglichen Transfer von Liverpools Mohamed Salah geäußert. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern am Mittwoch.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

🗣 @lewy_official : "Wir haben die Chance, den sechsten Titel zu gewinnen. Wir wissen, was das für die Geschichte bedeutet, nicht nur des #FCBayern , sondern auch im gesamten Fußball. Wir wollen zeigen, dass wir ihn unbedingt holen wollen." #FinalMissi6n #MiaSanMia pic.twitter.com/JK0PRnXy81 — FC Bayern München (@FCBayern) February 9, 2021

FC Bayern München: Süle-Verkauf? Das sind die Optionen

Der FC Bayern München hat offenbar einen Plan B, sollte es Niklas Süle im kommenden Sommer tatsächlich von Isar wegziehen. Wie die Sport Bild berichtet, halte der deutsche Rekordmeister im Falle eines Süle-Abschieds (Chelsea soll interessiert sein) Ausschau nach einem Rechtsverteidiger, weil Benjamin Pavard dann die vakante Innenverteidigerposition als Backup ausfüllen könnte.

Ähnliches sollen die Bayern auch bezüglich des anstehenden ablösefreien Abgangs von David Alaba mit Lucas Hernandez planen. Erschwerend hinzu komme auf der rechten Seite allerdings, dass man in München mit den Leistungen von Bouna Sarr "nicht glücklich" sei und Flick bei Pavard als Innenverteidiger Defizite im Spielaufbau sehe.

Auf der linken Seite gilt Alphonso Davies ab der kommenden Saison hingegen als gesetzt, lediglich ein entwicklungsfähiger Backup soll kommen. In der Innenverteidigung wäre Dayot Upamecano im Falle eines Wechsels von RB Leipzig im Sommer, der sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, gesetzt. Offen ist weiterhin, ob der FCB mit dem formstarken Jerome Boateng noch einmal verlängert. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München offenbar weiterhin an Rennes-Juwel Eduardo Camavinga interessiert

Der FC Bayern München ist offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga (18) von Stade Rennes interessiert. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Demnach stehe der Franzose nach wie vor auf einer sogenannten "Schattenliste" der Bayern, auf der je nach Position Spieler gelistet würden, die für den deutsche Rekordmeister auf dem Transfermarkt interessant sind.

Darauf zu finden sei auch Camavingas Landsmann Lucien Agoume (19). Allerdings stehe Camavinga in der Gunst der Bayern auch deshalb höher, weil sein Vertrag 2022 ausläuft und Rennes das vielumworbene Juwel wohl verkaufen muss, um überhaupt eine Ablöse für den 18-Jährigen kassieren zu können. Allerdings laufen die Planungen auf Hochtouren, Camavinga doch noch langfristig zu binden.

Quelle: Getty Images

"Es wird Verhandlungen geben, um mich hier zu behalten. Es wäre mir eine Freude, in Rennes weiterzumachen", sagte sogar der Spieler selbst erst im November. Agoume, der aktuell von Inter Mailand an Spezia Calcio ausgeliehen und dort seit Jahresbeginn Stammspieler ist, hat bei den Nerazzurri noch Vertrag bis 2023.

Mit dem Interesse an Camavinga stehen die Bayern international jedoch nicht alleine da. Zahlreiche Top-Klubs buhlen um den kürzlich zum jüngsten französischen Nationalspieler der Nachkriegszeit avancierten Rennes-Mittelfeldspieler. Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus Turin, Inter Mailand und Paris St. Germain wurde bereits Interesse nachgesagt. Der Preis für Camavinga soll bis zu 80 Millionen Euro betragen.

Mohamed Salah zum FC Bayern München? Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Liverpool-Star

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu den Chancen auf einen Transfer von Liverpool-Angreifer Mohamed Salah (28) geäußert und dabei von dem ägyptischen Nationalspieler und dessen bisherigen Errungenschaften geschwärmt.

"Wenn sie mich fragen, dann ist Salah der Messi Afrikas. Er hat natürlich das Zeug dazu, bei den besten Klubs der Welt zu spielen", sagte Rummenigge im Gespräch mit ON Time Sports auf die Frage, ob denn eine Möglichkeit bestehe, Salah nach München zu lotsen. "Was Salah erreicht hat, kann mit dem verglichen werden, was Messi und Ronaldo für Barca und Real Madrid geschafft haben", schob der FCB-Boss nach.

Bild: Getty Images

Zuletzt hatte der ehemalige ägyptische Nationalspieler Mohamed Aboutrika durchsickern lassen, dass Salah beim Meister der Premier League unglücklich sei und sogar einen Abschied von der Anfield Road infrage käme. "Ich weiß, dass Salah in Liverpool nicht glücklich ist. Er hat mir auch die Gründe dafür genannt, aber darüber kann ich in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Ein Grund war jedoch, dass er im Spiel gegen Midtjylland nicht Kapitän war", sagte Aboutrika beIN Sports im Dezember.

Zwar sähe Rummenigge Salah nur zu gerne eines Tages im Trikot des deutschen Rekordmeisters, ein realistisches Szenario für die unmittelbare Zukunft ist das jedoch nicht. "Im Moment denken wir nicht darüber nach, ihn zu verpflichten. Aber natürlich wäre es eine Ehre", sagte Rummenigge weiter.

Mohamed Salah steht beim FC Liverpool noch bis 2023 unter Vertrag. Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2017 von der Roma an die Anfield Road, wo er ein wichtiges Puzzlestück im Team von Trainer Jürgen Klopp ist. In der laufenden Saison 2020/21 absolvierte er 32 Pflichtspiele für die Reds (21 Tore, vier Assists), zuletzt heimste er noch ein Sonderlob von Klopp ein.

In den beiden Premier-League-Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 gewann der Ägypter den Goldenen Schuh des besten Torjäger, ebenso wie er 2017 und auch 2018 als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde. Zudem war einer der Liverpooler Schlüsselspieler für den Champions-League-Gewinn 2019 und die englische Meisterschaft 2020.

FC Bayern hat offenbar Borna Sosa und Marco Friedl als Linksverteidiger im Visier

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Kaderverstärkungen im kommenden Sommer offenbar zwei weitere Linksverteidiger ins Visier genommen. Wie die Sport Bild berichtet, werde intern über die Namen Borna Sosa (23) vom VfB Stuttgart und Marco Friedl (22) von Werder Bremen diskutiert.

Sosa ist bei den Schwaben Stammspieler und kommt in 15 Bundesligaspielen bis dato auf vier Torvorlagen. Dem Bericht zufolge sei der VfB in Person von Sportdirektor Sven Mislintat jedoch erst ab einer Ablöse von 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Für Friedl sollen die Bayern als Ausbildungsverein hingegen eine Rückkaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro besitzen.

Der 22-Jährige durchlief beim deutschen Rekordmeister sämtliche Jugendmannschaften, wurde 2018 jedoch an Werder Bremen verliehen, um mehr Spielpraxis sammeln zu können. Die Bremer verpflichteten den Österreicher im Sommer 2019 fest für 3,5 Millionen Euro. An der Weser ist Friedl anders als in der Jugend bei Bayern als Innenverteidiger gesetzt.

Sosa kam hingegen im Juli 2018 von Dinamo Zagreb zum VfB Stuttgart und ist erstmals seit drei Jahren über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei. In seiner kurzen Zeit beim VfB verpasste der Kroate bereits 31 Pflichtspiele, wusste in dieser Saison jedoch besonders in der Offensive zu gefallen.

Bild: Imago Images / Buzzi

Wie die Sport Bild berichtet, halte man beim deutschen Rekordmeister besonders auf der Linksverteidigerposition für den kommenden Sommer Ausschau, weil der nahende Abschied von David Alaba in der Innenverteidigung kaderintern durch Lucas Hernandez aufgefangen werden soll. Zudem sehe man einer Verpflichtung von Dayot Upamecano im Sommer von RB Leipzig sehr zuversichtlich entgegen.

Zuletzt kursierten als potenzielle Neuzugänge für die linke Abwehrseite, wo Alphonso Davies zunächst gesetzt sein wird, die Namen Luca Netz (Hertha BSC/17) und Omar Richards (FC Reading/22). Netz ist entgegen anderer Medienberichte aber offenbar nicht ablösefrei zu haben und steht nach kicker -Angaben "in aussichtsreichen Gesprächen" über eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus.

Mit Richards soll der Rekordmeister hingegen schon in fortgeschrittenen Verhandlungen sein, allerdings kämpft der englische Zweitligist noch um seinen Stamm-Linksverteidiger. "Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihm klar gemacht, dass ich ihn hierbehalten will", sagte Trainer Veljko Paunovic erst kürzlich. Einem Bericht von The Athletic zufolge wollen die Bayern den Linksverteidiger im Sommer ablösefrei verpflichten.

VIDEO - Robert Lewandowski: "Hätte nie gedacht, der beste Stürmer zu sein"

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge hofft auf Fanrückkehr bis Mitte des Jahres

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die Hoffnung geäußert, dass bis Mitte des Jahres wieder Zuschauer in die deutschen Stadien zurückkehren können. Die Spieler des FC Bayern sieht er beim Anstieg des Vertrauens in der Bevölkerung beim Thema Impfung in einer Vorreiterrolle.

"Je mehr geimpft wird, desto mehr Zuschauer könnten eines Tages ohne jegliche Angst ins Stadion zurückkehren. Wir beim FC Bayern sind daran interessiert, nicht nur aus finanziellen, sondern aus Gründen der Fußballkultur, Atmosphäre und Emotionen in die Stadien zurückzubringen", erklärte Rummenigge bei Sport1 .

Gemeinsam mit der Politik wolle der Verein Konzepte erarbeiten, die eine Rückkehr der Zuschauer beschleunigen: "Ich glaube, dass es spätestens ab Mitte des Jahres die realistische Chance gibt, wieder mit Zuschauern zu spielen. Das ist wichtig, notwendig und richtig."

Dabei betonte der 65-Jährige, dass die Sicherheit stets an erster Stelle stehe. Es herrsche der "große Wunsch, dass Zuschauer bald wieder ins Stadion dürfen", gleichzeitig gehe es aber darum, ob man dies "mit Blick auf die Gesundheit verantworten kann".

Bild: Getty Images

Besonders zwei Punkte betonte Rummenigge beim Thema Corona-Impfungen: "Aktuell haben wir offensichtlich noch zu wenig Impfstoff und ein Teil der Bevölkerung betrachtet das Impfen aus Sorge vor möglichen Nebenwirkungen noch kritisch." Hierbei könnten auch die Fußballer "ganz Wichtiges leisten und mit gutem Vorbild vorangehen".

"Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung", sagte Rummenigge, der als ehemaliger Fußballer wisse, "was der Körper für einen Sportler bedeutet: Alles! Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten".

Die Bayern-Spieler durften bei der Klub-WM in Katar am Montag erstmals seit Monaten wieder vor Zuschauern auflaufen. Beim 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen Al-Ahly waren etwa 12.000 Besucher anwesend, die neben Maskenpflicht und der Corona-App zudem einen negativen Corona-Test vorweisen mussten, der nicht älter als 72 Stunden war.

Trainer Hansi Flick sprach von einer "schönen Abwechslung" und hofft darauf, dass dies bald auch wieder in Deutschland möglich ist: Danach lechzen wir, die Fans, die Spieler, die Trainer, der komplette Verein."

FC Bayern München: Die besten Assistgeber in der Bundesliga