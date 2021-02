FC Bayern München: Hasan Salihamidzic bestätigt Verpflichtung von RB Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano

Der Transfer von Dayot Upamecano zum FC Bayern München ist bereits unter Dach und Fach. Das bestätigte Hasan Salihamidzic nun offiziell.

Der FC Bayern hat Dayot Upamecano von RB Leipzig verpflichtet. Das bestätigte FCB-Sportvortstand Hasan Salihamidzic gegenüber der Bild -Zeitung. Die Bayern ziehen die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen in Höhe von 42,5 Millionen Euro.

Er könne den Vollzug des Transfers bestätigigen, "und darüber freuen wir uns beim FC Bayern sehr", sagte Salihamidzic in einem Interview, das um 20.43 Uhr von Bild veröffentlicht wurde - also eine knappe Viertelstunde nach Beginn des Freitagsspiels von RB Leipzig gegen den FC Augsburg.

Dort saß Upamecano erstmals in dieser Saison nur auf der Bank. "Grundsätzlich ist es so, dass er eine Ausstiegsklausel hat und wir nicht im Driver's Seat sitzen, mehr kann ich dazu nicht sagen", meinte RB-Sportdirektor Markus Krösche in der Halbzeit am DAZN-Mikrofon. Upamecano spiele nicht von Anfang an, "weil wir ein Champions-League-Spiel nächste Woche haben, das hat nichts mit anderen Dingen zu tun".

FC Bayern München: Bemühungen um Upamecano seit November

Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich die Bayern seit November intensiv um Upamecano bemüht, neben Salihamidzic war auch Trainer Hansi Flick in die Gespräche involviert und half dabei, den Spieler von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen. Der Status des FC Bayern als aktuell erfolgreichstes Team in Europa und die "French Connection" in der Mannschaft sollen die Entscheidung erleichtert haben.

"Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt. Wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten", erklärte Salihamidzic weiter. Man habe in Katar die entscheidenden Gespräche geführt, die zu Upamecanos Entscheidung geführt hätten.

FC Bayern München: Upamecano mit Vertrag bis 2026

Der Sportvorstand sagte über die Neuverpflichtung: "Upamecano ist ein junger Spieler, 22, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind. Ich war immer überzeugt, dass wir ein gutes Konzept vorgelegt haben. Wir haben ihm unsere Vision seiner Laufbahn beim FC Bayern präsentiert."

Wie Salihamidzic weiter verriet, wird Upamecano einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Mit dem Innenverteidiger reagieren die Bayern auf den bevorstehenden Abschied von David Alaba, der den Verein im Sommer aller Voraussicht nach verlassen wird, Favorit ist Real Madrid. Niklas Süles Vertrag läuft bis 2022, sollte man mit ihm nicht verlängern, könnte er vorzeitig abgegeben werden. Auch ein Verbleib von Jerome Boateng, dessen Vertrag ausläuft, ist noch offen.