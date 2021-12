DAZN, Amazon oder Sky? Wo wird FC Bayern München vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM übertragen?

FCB vs. FCB, Kapitel zwei: In der Champions League empfängt der FC Bayern München heute den FC Barcelona. Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 21.00 Uhr.

Vor wenigen Jahren wäre diese Begegnung noch ein Hingucker für alle Fußballanhänger:innen auf der ganzen Welt gewesen, seitdem hat der FC Barcelona allerdings viel Glanz und Gloria verloren. Gerade der Abgang von Klublegende Lionel Messi in diesem Sommer schmerzt allen Fans der Katalanen weiterhin.

Dass es sich trotzdem lohnt, das Spiel heute zu LIVE zu verfolgen, dürfte klar sein: Mit dem neuen Trainer Xavi ist bei Barcelona ein frischer Wind aufgezogen, auch wenn es zuletzt die erste Niederlage gab. Trotzdem wird Barca heute alles geben, bei einer Niederlage oder einem Unentschieden könnte Benfica Lissabon noch Zweiter werden und so in die K.-o.-Runde der CL einziehen.

Barcelona gegen Bayern - dieses Duell hatte in der Vergangenheit bereits einiges zu bieten. GOAL beantwortet in diesem Artikel die Frage, ob das internationale Topspiel heute auf DAZN, Prime Video oder Sky zu sehen ist.

FC Bayern München vs. FC Barcelona auf DAZN, Prime Video oder Sky zu sehen? Die Begegnung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League | 6. Spieltag Datum Mittwoch | 8. Dezember 2021 Anpfiff 21.00 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (Zehn Spiele in der Champions League) Sieben Siege FC Bayern München Ein Unentschieden Zwei Siege FC Barcelona

DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer überträgt FC Bayern München - FC Barcelona?

Mittwochabend, draußen ist es dunkel und nass, ratsam ist es aktuell sowieso, zuhause zu bleiben und die Kontakte einzuschränken - da trifft es sich doch perfekt, dass heute die Champions League stattfindet!

Es ist der letzte Tag in diesem Kalenderjahr, an welchem die Champions League der Männer ausgetragen wird - mit dabei: Der Kracher zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona! Aber wie wird diese Begegnung übertragen?

Zu viele Anbieter: So wird die Champions League übertragen!

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Anbietern, welche Fußball und Sport generell übertragen: Sky, Sport1, DAZN, Prime Video, Eurosport, ZDF, ARD, Sportdigital, MagentaSport... die Liste ist wirklich lang und unübersichtlich. Kein Wunder, dass viele Fans dementsprechend verwirrt und verärgert sind.

Keine Sorge, hier kommen wir ins Spiel! Auch zu dieser Partie erklären wir euch, wer was wann überträgt - und so viel können wir bereits verraten: In dieser Saison übertragen nur Prime Video und DAZN die Champions League!

Kein Sky, kein Prime: DAZN zeigt heute FC Bayern München vs. FC Barcelona

Sky, der teure Fernsehsender, welcher jahrelang die Königsklasse ausstrahlen durfte, ist seit dieser Spielzeit nicht mehr mit dabei! Neu ist dafür Prime Video, auch bekannt als Mediathek für Serien und Filme, die Plattform gehört zum umstrittenen Versandhändler Amazon.

Nun ist also die Frage, ob DAZN oder Prime Video heute das Spiel übertragen - es zeigt nämlich nur einer der beiden, da es exklusiv gezeigt wird. Die Antwort ist folgende: DAZN zeigt heute LIVE FC Bayern München vs. FC Barcelona! Der Grund: Prime Video überträgt nur ein Spiel pro Spieltag und hat gestern bereits BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul gezeigt.

Begegnung : FC Bayern München - FC Barcelona

: FC Bayern München - FC Barcelona Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr View this post on Instagram

Champions League exklusiv in der Konferenz: So wird die Königsklasse LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt

DAZN überträgt heute nicht nur Bayern - Barcelona, sondern alle acht Spiele der Champions League. Doch nicht nur das: Auch die Konferenz der Champions League ist heute verfügbar - im ganz normalen DAZN-Programm oder im Fernsehen auf DAZN 2! So wird diese stattfinden:

Beginn der Konferenz : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderator: Jan Lüdeke

Gezeigte Begegnungen:

18.45 Uhr: Juventus Turin - Malmö FF

18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - FC Chelsea

21.00 Uhr: Manchester United - Young Boys Bern

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - FC Villarreal

21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Barcelona

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - Dynamo Kiew

21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Lille OSC

21.00 Uhr: RB Salzburg - FC Sevilla

FC Bayern München gegen den FC Barcelona heute LIVE sehen: DAZN überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM

DAZN zeigt heute alle acht Champions-League-Spiele und wird insgesamt 15 von 16 Begegnungen der Königsklasse in dieser Woche gezeigt haben - beeindruckend! Aber wie genau kann man den beliebten Streamingdienst empfangen? Das schauen wir uns im nächsten Abschnitt an!

FC Bayern München heute gegen den FC Barcelona: Die Champions League dank DAZN im TV sehen

DAZN im TV? Wie soll das gehen? Auch Fans, die den Streamingdienst seit längerer Zeit kennen werden bei dieser Aussage stutzen, aber es ist tatsächlich wahr: DAZN ist seit diesem Sommer auch im linearen TV aktiv!

DAZN 1 und DAZN 2 sind die beiden Sender, die bisher allerdings nur via Vodafone und Sky zu empfangen sind. Dort wird ausgewähltes Programm übertragen - wie zum Beispiel FCB vs. FCB auf DAZN 1 heute Abend oder die Konferenz auf DAZN 2 ab 18.30 Uhr.

DAZN im LIVE-STREAM - so seht ihr heute den FC Bayern München im Internet

Natürlich müsst ihr keinen Fernseher und ein Vodafone- oder Sky-Abonnement haben, um die Champions League heute LIVE auf DAZN verfolgen zu können, es klappt auch wie gewöhnlich via PC, Laptop, Spielekonsole, Handy, Tablet...

Alles was ihr dafür benötigt ist ein gültiges Abo bei DAZN. Sobald ihr dieses abgeschlossen habt, könnt ihr auf alle Inhalte der Plattform zugreifen - fast ohne Ausnahme! Nur beim Kampfsport müsst ihr dank Personalausweis zeigen, dass ihr volljährig seid, ansonsten kann der Streamingspaß direkt beginnen.

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute LIVE im LIVE-STREAM - so günstig ist DAZN!

Der Vorteil am DAZN-Abonnement: Ihr könnt zwischen zwei unterschiedlichen Optionen auswählen! Beide zeigen das gleiche Programm, kosten aber unterschiedlich viel und haben eine unterschiedliche Laufzeit.

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, DAZN, Prime Video und die kostenlosen Handy- und Tablet-Apps: Mit diesen Links verfolgt ihr die Champions League

Die Aufstellungen der Champions League: So laufen der FC Bayern München und FC Barcelona auf

Ihr wollt wissen, für wen sich Julian Nagelsmann und Xavi in diesem Spiel entschieden haben? Wir veröffentlichen eine Stunde vor Anpfiff hier die Aufstellungen, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel.

