EM 2021: Wo werden die Spiele die Europameisterschaft ausgetragen?

Die EM 2021 wird anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs europaweit ausgetragen, aber wie lauten die genauen Spielorte für die Endrunde?

Die Fußball-EM 2021 soll anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in einer besonderen Form stattfinden: So werden die Spiele vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in zehn europäischen Städten sowie auch einer asiatischen Stadt ausgetragen.

Eigentlich hätte das Turnier schon vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die EM jedoch verschoben werden, damit die europäischen Ligen ihre unterbrochenen Spielzeiten mit Verspätung beenden konnten.

Nachdem die zwölf ursprünglichen Austragungsorte erst auch für 2021 Bestand hatten, verkündete UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im März, dass die Spiele nur in jenen Stadien stattfinden würden, in denen trotz COVID-19 Zuschauer erlaubt seien.

Aus diesem Grunde wurden Bilbao und Dublin aus dem Spielplan gestrichen. Die Spiele, die für Bilbao vorgesehen waren, werden stattdessen in Sevilla ausgetragen; die für Dublin geplanten Spiele wurden auf London und Sankt Petersburg aufgeteilt.

EM 2021: Die Spielorte der Europameisterschaft in der Übersicht

EM 2021: Die Austragungsorte für die Gruppenphase

Gruppe A: Rom und Baku

Rom und Baku Gruppe B: Sankt Petersburg und Kopenhagen

Sankt Petersburg und Kopenhagen Gruppe C: Amsterdam und Bukarest

Amsterdam und Bukarest Gruppe D: London und Glasgow

London und Glasgow Gruppe E: Sevilla und Sankt Petersburg

Sevilla und Sankt Petersburg Gruppe F: München und Budapest

EM-Achtelfinals der Europameisterschaft 2021 in:

London, Wembley-Stadion

Glasgow, Hampden Park

Kopenhagen, Parken-Stadion

Sevilla, Olympiastadion Sevilla

Budapest, Puskas Arena

Amsterdam, Johan-Cruyff-Arena

Bukarest, Arena Nationala

Diese Stadien sind für die Viertelfinals der EM 2021 vorgesehen:

Baku, Nationalstadion Baku

München, Fußballarena München

Rom, Olympiastadion Rom

Sankt Petersburg, Krestowski-Stadion

Halbfinale und das Finale der EM 2021 in:

EM 2021: Wo wird das DFB-Team seine Spiele austragen?

Die deutsche Nationalmannschaft wird alle drei Spiele der Gruppenphase in der Allianz Arena zu München austragen. In der Gruppe F spielt das DFB-Team spielt sowohl gegen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich als auch gegen Ungarn.

Wie schon bei der EM 2016 werden 24 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen. 20 Nationen haben sich ihre Teilnahme über die EM-Qualifikation gesichert, vier weitere sind in der Saison 2018/19 über die UEFA Nations League ermittelt worden.

Das sind die Gruppen bei der EM 2021: