EM 2021, Achtelfinale: Wer spielt gegen wen?

Lasset die K.o.-Runde beginnen: Die EM 2021 biegt auf die Zielgerade ein. Hier bei Goal findet Ihr alle Infos zu den Achtelfinalpartien.

Ab jetzt sind keine Ausrutscher mehr erlaubt. Das Achtelfinale der EM 2021 steht so gut wie fest. Ab 26. Juni werden die Spiele ausgetragen.

Die K.o.-Phase der Europameisterschaft beginnt am Samstag den 26.06, und spätestens ab da muss die Leistung der Teams stimmen. In der Endrunde der EM gibt es keine zweiten Chancen mehr. Und auch wenn manche Teams von Namen her schwächer klingen mögen, schon 2014 hat uns Per Mertesacker gelehrt, dass "unter den letzten 16 Mannschaften keine Karnevalstruppe mehr dabei ist."

Acht Achtelfinalpartien stehen also an, in denen die besten Teams Europas aufeinandertreffen. Neben den erwarteten Gesichtern wie Italien oder England, sind allerdings auch echte Ausnahmen wie Österreich dabei, die zum ersten Mal überhaupt an einer EM-Endrunde teilnehmen.

Goal erklärt euch wie sich die Achtelfinalpartien zusammensetzen, und wann diese eigentlich stattfinden.

EM 2021, Achtelfinale: Wann finden die Spiele statt?

Startschuss für die Achtelfinalpartien der EM ist - wie oben beschrieben - Samstag, der 26.06. Dort treffen im ersten Spiel um 18:00 Uhr Wales und Dänemark aufeinander, bevor um 21:00 die Partie zwischen Italien und Österreich im legendären Wembley-Stadion angepfiffen wird. Daraufhin sind an allen drei folgenden Tagen jeweils zwei Achtelfinals zu sehen. Angepfiffen werden diese immer um 18:00 und 21:00 Uhr.

Die letzten Achtelfinalspiele bekommt ihr also am Dienstag den 29.6 zu sehen. Nach zwei Tagen Pause geht es dann am 02.07 und 03.07 mit den Viertelfinals weiter, bevor schließlich am 06.07 und 07.07 die Halbfinalpartien ausgespielt werden. Das Finale der EM findet übrigens am 11.07 im Wembley-Stadion in London statt.

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg für die Mannschaften, die sich jetzt erst einmal im Achtelfinale gegen ihre jeweiligen Kontrahenten durchsetzen müssen.

EM 2021, Achtelfinale: Wer kommt weiter?

Seit der letzten EM 2016 sind bei einer Europameisterschaft nicht mehr nur 16, sondern jetzt 24 Teams vertreten. Diese 24 Teams werden in die sechs Vierergruppen aufgeteilt. Aus diesen sechs Gruppen werden nun nach der Gruppenphase die jeweils zwei besten Teams einer Gruppe ermittelt. Diese Mannschaften kommen also schon einmal sicher weiter in das Achtelfinale.

Wer jetzt nachzählt, wird aber erkennen, dass jeweils zwei Teams aus sechs Gruppe insgesamt nur 12 Mannschaften bedeuten. Das heißt die übrigen vier Teams, die man zum Bilden der Achtelfinals braucht, müssen auf andere Art und Weise ermittelt werden.

EM 2021: Wie kommt man als Gruppendritter ins Achtelfinale?

Hier tritt die eine Regelneuerung auf den Plan, die erstmals eben bei der EM 2016 angewendet wurde. Zu den 12 besten Teams der Gruppenphase gesellen sich jetzt noch die jeweils vier besten Gruppendritten. Doch nach welchen Kriterien werden diese jetzt ausgewählt? Goal schlüsselt das Ganze kurz für euch auf.

Als erstes zählen natürlich die erreichten Punkte während der Gruppenphase

während der Gruppenphase Herrscht Punktgleichheit kommt das Torverhältnis ins Spiel.

ins Spiel. Kann man auch dadurch keine Sieger küren, werden sich die geschossenen Tore angesehen. Wer war in der Gruppenphase treffsicherer?

angesehen. Wer war in der Gruppenphase treffsicherer? Gibts es auch dann noch keine Gewissheit entscheidet die höhere Anzahl an Siegen - spätestens dann steht fest wer auch als Gruppendritter an der Endrunde teilnehmen darf.

Prominentester Nutznießer dieser neuen Regelung war im Jahr der Einführung auch gleich der damalige und amtierende Europameister Portugal. Diese hatten nach der Gruppenphase lediglich drei Unentschieden zu Buche stehen, konnten sich aber aufgrund des Torverhältnisses noch als Gruppendritter für die K.O. Phase qualifizieren.

Und wie das schlussendlich endete ist sicherlich jedem Fußballfan bekannt.

EM 2021, Achtelfinale: Wer spielt gegen wen?

Durch diese Aufstockung der Teams gestaltet sich auch die Aufmachung der Achtelfinals etwas komplizierter. Da noch nicht alle Partien der Gruppenphase gespielt wurden, sind auch noch nicht alle Paarungen festgelegt. In der folgenden Übersichtstabelle könnt ihr auf einen Blick sehen, wie die möglichen Achtelfinalpaarungen der EM 2021 aussehen.