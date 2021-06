Italien vs. Österreich live: Das Achtelfinale der EM 2021 heute im LIVE-TICKER 0:0

Italien trifft im Achtelfinale der EM 2021 heute auf Österreich. Verfolgt das Spiel jetzt hier bei Goal im LIVE-TICKER und verpasst kein Highlight.

Italien trifft heute im Achtelfinale der EM 2021 auf Österreich . Anstoß der Partie ist am Samstag , den 26. Juni 2021, um 21 Uhr im Wembley-Stadion von London. Hier könnt Ihr die Partie jetzt im LIVE-TICKER verfolgen.

Die Azzurri haben sich nach einer perfekten Gruppenphase zum Geheimfavoriten gemausert und zudem ihre letzten zehn Spiele alle gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. Ob der ÖFB da etwas entgegenzusetzen hat?

Ihr wollt das Spiel zwischen Italien und Österreich live im Free-TV oder im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir hier alle Infos für Euch dazu!

Italien - Österreich heute im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale der EM 2021 live

Italien - Österreich 0:0 Tore - Aufstellung Italien Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Jorginho, Barella, Verratti - Berardi, Insigne, Immobile Aufstellung Österreich Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, Schlager, Laimer - Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

1. | Wer braucht schon 20.000 Zuschauer im Wembley-Stadion, wenn doch bereits elf italienische Nationalspieler reichen, um hier für reichlich Emotionen bei der Hymne zu sorgen. Diese sind mittlerweile abgeklungen - das Spiel läuft!

1' | Italien - Österreich heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Auf britischem Boden wird die Partie auch von einem Engländer geleitet: Der 42-jährige Anthony Taylor wird dabei von Gary Beswick und Adam Nunn unterstützt. In Kürze gehts los!



vor Beginn | Das erste Aufeinandertreffen zwischen Italien und Österreich bei einer EM wird von rund 20.000 Zuschauern im Wembley-Stadion begleitet. Aufgrund der britischen Einreisebestimmungen durften jedoch weder Fans aus Österreich noch Italien einreisen, weswegen sich der österreichische Verband sogar vergeblich für eine Verlegung der Partie bei der UEFA starkgemacht hatte.

vor Beginn | Der Sieger dieser Begegnung trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Paarung zwischen Belgien und Portugal. Im bisherigen Verlauf des Abends konnte sich bereits Dänemark nach einem deutlichen 4:0 über Wales als erste Mannschaft für die Runde der letzten Acht bei dieser Europameisterschaft qualifizieren.



vor Beginn | Auch bei der Squadra Azzurra ist man sich den Qualitäten der Österreicher bewusst. Leonardo Bonucci warnte im Vorfeld dabei vor dem deutschen Spielstil der zahlreichen Bundesliga-Akteure: "Sie sind eine harte Nuss, definitiv. Und sie sind der bislang schwerste Gegner für uns bei diesem Turnier, weil sie einen 'deutschen' Ansatz verfolgen. Sie pressen hoch und versuchen stets, verlorene Bälle direkt wieder zurückzuerobern."



vor Beginn | Auch wenn das Überstehen der Gruppenphase bereits als Erfolg zu werten ist, scheint das ÖFB-Team nach den ersten beiden Siegen bei einer EM Blut geleckt zu haben. Offensivspieler Christoph Baumgartner gab sich entsprechend angriffslustig vor der Partie: "Wir haben jetzt Geschichte geschrieben, doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Italiener werden mit uns zu kämpfen haben. Das Adrenalin wird uns aus den Ohrwascheln rausspritzen."



vor Beginn | Doch auch der Außenseiter Österreich strotzt nach dem ersten Einzug in die K.o.-Phase einer Europameisterschaft nur so vor Selbstbewusstsein. Eine Niederlage gegen die Elftal und zwei Siege gegen Nordmazedonien sowie die Ukraine reichten am Ende für Platz 2 in Gruppe C. Gegen die Ukrainer präsentierte man sich vor allem in der Defensive sehr sattelfest und ließ nur fünf Torschüsse zu.



vor Beginn | Im heimischen Rom spielten die Italiener eine perfekte Vorrunde mit drei Siegen und 7:0-Toren, was gleichbedeutend mit einem neuen EM-Rekord für eine Gruppenphase ist. Vor allem spielerisch wusste die Squadra Azzurra mit einer guten Balance aus Offensive und Defensive bislang zu überzeugen und wird von zahlreichen Experten deshalb sogar als Topfavorit auf den EM-Titel gehandelt.



vor Beginn | Während sich die Italiener gegen Wales weitestgehend schonen konnten, stand für Österreich ein echtes Endspiel im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine an. Nach dem souveränen und hochverdienten 1:0-Erfolg sieht Franco Foda heute keinen Grund für Änderungen und vertraut deshalb auf die gleiche Anfangself.



vor Beginn | In der Innenverteidigung muss Mancini weiterhin auf Routinier Chiellini verzichten, der sich im Spiel gegen die Schweiz eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel zuzog. Auch Rechtsverteidiger Florenzi hatte sich beim Auftakt gegen die Türkei an der Wade verletzt und fällt weiterhin aus.



vor Beginn | Beim 1:0-Sieg gegen Wales schenkte Roberto Mancini zuletzt seiner zweiten Reihe das Vertrauen und gewährte somit zahlreichen Stammspielern eine Verschnaufpause. Mit Donnarumma, Bonucci, Jorginho und Verratti stehen heute nur vier Spieler auf dem Feld, die bereits gegen die Waliser von Beginn an aufliefen.



vor Beginn | Die ÖFB-Auswahl kontert hingegen mit dieser Startelf: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schlager, Grillitsch - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic.

vor Beginn | Beginnen wir mit den Aufstellungen. Die Squadra Azzura geht mit folgender Anfangsformation in das zweite Achtelfinale dieser EM: Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Jorginho, Verratti - Berardi, Barella, Insigne - Immobile.

vor Beginn | Herzlich Willkommen zum Achtelfinale der EM 2021 zwischen Italien und Österreich.

Italien - Österreich heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Italien:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Jorginho, Barella, Verratti - Berardi, Insigne, Immobile

Österreich setzt auf folgende Aufstellung:

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, Schlager, Laimer - Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Italien vs. Österreich im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Italien ist in seinen letzten 13 Begegnungen mit Österreich in allen Wettbewerben ungeschlagen (10 Siege 3 Remis) die letzte Niederlage gab es beim 1-2 im Freundschaftsspiel im Dezember 1960. Dies ist das erste Spiel zwischen den beiden Mannschaften seit einem 2-2-Unentschieden im August 2008.

Italien hat alle 4 Begegnungen mit Österreich bei großen internationalen Turnieren gewonnen, wobei alle 4 Spiele bei der WM stattfanden – 1-0 im Jahr 1934, 1-0 im Jahr 1978, 1-0 im Jahr 1990 und 2-1 im Jahr 1998.

Sieben der 14 K.o.-Spiele Italiens bei Europameisterschaften endeten unentschieden (dazu 4 Siege, 3 Niederlagen). Von diesen 7 Unentschieden haben sie 2 im Elfmeterschießen gewonnen und 3 im Elfmeterschießen verloren, einmal durch Münzwurf gewonnen und das andere ging in ein Wiederholungsspiel, das sie schließlich gewannen.

Italien ist derzeit in 30 Spielen ungeschlagen (25 Siege, 5 Remis), das ist die längste Serie in der Geschichte des Landes, geteilt mit einer Serie unter Vittorio Pozzo zwischen 1935 und 1939 über ebenfalls 30 Partien.

Es ist die erste Teilnahme Österreichs am Achtelfinale einer Europameisterschaft und die erste Teilnahme an der K.o.-Phase eines großen Turniers seit der Weltmeisterschaft 1954, als man das Halbfinale erreichte.

Italien hat nur 2 seiner 13 Spiele in London gewonnen (5 Remis, 6 Niederlagen) und ist seit dem 1-0-Sieg gegen England 1997 in der WM-Qualifikation (Tor durch Gianfranco Zola) im Wembley-Stadion seit 5 Spielen in London sieglos (3 Remis, 2 Niederlagen).

Österreich hat 4 seiner 6 Spiele in London in allen Wettbewerben verloren (1 Sieg, 1 Remis), wobei dies der erste Besuch in der englischen Hauptstadt seit einer 0-7-Freundschaftsspielniederlage im September 1973 (gegen England) ist. Das einzige bisherige Spiel in London, das nicht gegen England stattfand, war bei den Olympischen Spielen 1948, als man 0-3 gegen Schweden verlor.

Italien hat in den letzten elf Länderspielen jeweils eine weiße Weste behalten und ist seit einem Tor von Donny van de Beek für die Niederlande im vergangenen Oktober 1055 Minuten (17 Stunden und 35 Minuten) ohne Gegentor. Mit einer weiteren Partie ohne Gegentor würden die Italiener ihren Rekord für aufeinanderfolgende Spiele ohne Gegentreffer (12) aus den Jahren 1972 bis 1974 einstellen.

Italien gab in den 3 Spielen der Gruppenphase 60 Schüsse ab. Der Schnitt von 20 Schüssen pro Spiel ist für die Italiener der höchste, der bei einer EM jemals erreicht wurde (seit 1980).

David Alaba gab in der Gruppenphase 9 Torschussvorlagen und damit 4 mehr als jeder andere österreichische Spieler. 4 davon sammelte er beim 1-0-Sieg der Österreicher gegen die Ukraine.

Italien - Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Italien vs. Österreich heute ... ... im TV ZDF / MagentaTV ... im LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV ... im LIVE-TICKER Goal

Italien - Österreich heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum EM-Achtelfinale

Ein Auftritt im Fußball-Tempel Wembley, das erste K.o.-Spiel seit 1954, Adrenalin bis zu den "Ohrwascheln", und dazu noch ein ganz großer Gegner: Doch die Vorfreude beim krassen Außenseiter Österreich ist vor dem mit Spannung erwarteten EM-Achtelfinale in London gegen den viermaligen Weltmeister Italien getrübt.

Dass wegen der strengen Quarantänebestimmungen beim Spiel des Jahrtausends keine rot-weiß-roten Fans im Stadion sein können, sei "mehr als ein Wermutstropfen. Das ist ewig schade", meinte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Für Nationaltrainer Franco Foda ist die Situation vor dem Nachbarschafts-Duell am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gar "der Wahnsinn". Da habe es ja "keinen Sinn", sagte er vor Tagen, "in London zu spielen".

Natürlich wird Österreich antreten, auch wenn eigentlich alles gegen das Team um Kapitän David Alaba spricht: Nicht nur, dass Roberto Mancinis Rekordjäger derzeit unschlagbar sind, auch statistisch betrachtet gehen die Chancen der Österreicher gegen Null.

Dennoch: "Das Adrenalin wird uns aus den Ohrwascheln rausspritzen. Wir haben etwas Großes erreicht, aber wir wollen noch etwas Größeres erreichen", sagte Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim, nachdem "Felix Austria" bei einer EM-Endrunde erstmals überhaupt das Achtelfinale erreicht hatte.

Foda will auch die kleinste Chance nutzen. "Wir wissen, dass wir der krasse Außenseiter sind", sagte er vor dem Spiel: "Aber selbst, wenn es nur zehn Prozent sind. Mit zehn Prozent kann man viel anfangen."

Auch Torjäger Marko Arnautovic unterstrich forsch die Ambitionen. Dass der letzte Sieg gegen die Azzurri knapp 61 Jahre zurückliegt? Egal! "Wir kommen nicht, um Urlaub zu machen oder um das Stadion zu besuchen. Wir wollen ein Spiel gewinnen, dafür sind wir da", sagte er und ergänzte: "Sag niemals nie, mein Freund."

Der haushohe Favorit Italien übt sich dagegen brav in Bescheidenheit. Natürlich sei man in der Lage, "das Spiel zu beherrschen", meinte Marco Verratti, "aber es gibt ab dem Achtelfinale keine einfachen Spiele, oft entscheiden kleine Details".

Vielleicht hat Mancini auch deshalb Elfmeter üben lassen. In Jorginho, Ciro Immobile, Francesco Acerbi, Domenico Berardi und Leonardo Bonucci soll er seine fünf Schützen auch schon bestimmt haben, behauptet zumindest der Corriere dello Sport . Wie auch immer, für Österreichs Keeper Daniel Bachmann ist klar: "Wenn wir ins Elfmeterschießen kommen, dann kommen wir weiter".

Doch von einem Elfmeterschießen gehen die euphorisierten Tifosi ohnehin nicht aus, nachdem sich die Squadra Azzurra längst zum EM-Favoriten aufgeschwungen hat. Eine historische Serie von 30 ungeschlagenen Spielen, zuletzt elf Siege und dazu noch 1055 Minuten ohne Gegentor: Gründe genug, um das Achtelfinale in Wembley nur als kurzen Zwischenstopp anzusehen und vom ersten EM-Titel seit 53 Jahren zu träumen.

Doch die Italiener wissen auch, dass die perfekte Gruppenphase und alle Rekorde ab sofort nicht mehr zählen. "Reifeprüfung für Mancini", titelte La Stampa am Freitag: "Jetzt muss Italien wirklich zeigen, was es kann."

Ausfallen werden nach wie vor der angeschlagene Kapitän Giorgio Chiellini und Alessandro Florenzi. Doch dies ist für Mancini kein Problem. Er hat ohnehin die Qual der Wahl. Nach den acht Wechseln gegen Wales (1:0) dürfte es gegen Österreich wieder eine Rotation zurück geben.

Mancini wird es schon richten. Davon ist auch Torwart-Ikone Dino Zoff (79) überzeugt. Er sieht "einige Ähnlichkeiten" in Bezug auf "Enthusiasmus und Teamgeist" zum Weltmeister-Team von 1982. Gegen Österreich wird "Dino Nazionale" aber besonders genau hinschauen: 1143 Minuten war er zwischen 1972 und 1974 ohne Gegentor geblieben, Gianluigi Donnarumma könnte diese historische Bestmarke am Samstag knacken.

Quelle: SID

Italien vs. Österreich heute im LIVE-TICKER: Das EM-Achtelfinale im Überblick