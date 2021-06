Dänemark zerlegt Wales! Das 0:4 im Achtelfinale der EM 2021 zum Nachlesen im LIVE-TICKER

Mausert sich Dänemark zum Geheimfavoriten? Das beeindruckende 4:0 gegen Wales zum Nachlesen im LIVE-TICKER:

Ist es die Rückkehr von "Danish Dynamite"? Nach dem 4:1 gegen Russland in der Vorrunde setzt Dänemark das nächste Ausrufezeichen und schlägt Wales im Achtelfinale mit 4:0.

Dänemark ist bei der EM als erste Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale mit 4:0 (1:0) gegen Wales und Superstar Gareth Bale durch.

In der Runde der letzten acht Mannschaften treffen die Dänen am kommenden Samstag (18.00 Uhr) in Baku auf die Niederlande oder auf Tschechien.

Kasper Dolberg (10./48.), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+4) sorgten in Amsterdam für den ersten Sieg der Skandinavier in einem K.o.-Spiel bei einer EM seit 1992, als Dänemark überraschend den Titel geholt hatte.

Wales - Dänemark 0:4 (0:1) Tore 0:1 Dolberg (27.), 0:2 Dolberg (48.), 0:3 Maehle (88.), 0:4 Braithwaite (94.) Aufstellung Wales Ward - C. Roberts (40., Williams), Rodon, Mepham, Davies - Allen, Morrell (60., Wilson), Ramsey - Bale, James (78., Brooks), Moore (78., Roberts). Aufstellung Dänemark Schmeichel - Vestergaard, Kjaer (77., Andersen), Christensen - Stryger (77., Boilesen), Delaney (60., Jensen), Højbjerg, Maehle - Damsgaard (60., Norgaard), Braithwaite, Dolberg (70., Cornelius). Gelbe Karten Rodon (25.), Moore (40.), Brooks (80.), Wilson (90., rot), Bale (93.)

4:0! Dänemark fertigt Wales im Achtelfinale ab und avanciert verdient in die nächste Runde. Die Dänen waren klar das bessere Team und der Sieg ist letztendlich auch in der Höhe verdient. Von Wales kam einfach viel zu wenig, Kasper Schmeichel verbrachte einen sehr ruhigen Nachmittag. Die Frage ist jetzt: Wie weit können diese Dänen in diesem Turnier noch kommen?

90.+4. | Das Tor zählt doch! Cornelius legt einen halbhohen Ball perfekt für seinen Sturmpartner ab und Braithwaite befördert den Ball unhaltbar ins linke untere Eck. Was für ein Spiel der Dänen!

90.+4. | Braithwaite macht auch noch ein Tor - aber es zählt nicht, die Fahne ist oben. Cornelius legt einen halbhohen Ball perfekt für seinen Sturmpartner ab und Braithwaite befördert den Ball unhaltbar ins linke untere Eck. Es wird aber überprüft werden, ob der Stürmer von Barcelona tatsächlich im Abseits stand. Es ist auf jeden Fall sehr knapp ...

90.+3. | Auch Bale wird für ein Foul an Jensen noch mit Gelb bestraft.

90. | Wilson grätscht Maehle um und hat dabei überhaupt keine Chance auf den Ball. Siebert zeigt ihm die Rote Karte. Eine harte Entscheidung, Gelb hätte es hier sicherlich auch getan.

90. | 4:1 gegen Russland, 3:0 gegen Wales - Dänemark hatte einen schwierigen Start ins Turnier, mausern sich die Dänen jetzt aber langsam zu einem Geheimfavoriten?

88. | Wales - DÄNEMARK 0:3. Da ist die endgültige Entscheidung! Auf rechts findet Jensen den völlig freien Maehle. Der nimmt den Ball in den Strafraum mit, lässt Davies mit einer Schussantäuschung aussteigen und nagelt den Ball unter die Latte.

88. | Wales kämpft noch, aber wir sind näher am 3:0 für Dänemark als am walisischen Anschlusstreffer.

86. | Die Dreifachchance für Dänemark! Zuerst köpft Cornelius aus kurzer Distanz aufs Tor, nur eine Glanzreaktion von Ward verhindert das 3:0. Der Ball geht zu Braithwaite, der ihn grätschend ins leere Tor leiten will - er trifft aber nur den Pfosten. Von dort springt die Kugel zu Andersen, umringt von Verteidigern kommt auch er zum Abschluss. Das Leder zischt knapp links am Tor vorbei.

85. | Wales findet keine Abschlussmöglichkeiten und der Frust wird merklich immer größer. Die Waliser begehen immer mehr Fouls und scheinen selbst nicht mehr so richtig dran zu glauben.

84. | Der Eckstoß von Jensen ist harmlos, weil Höjbjerg die Kugel nicht richtig annehmen kann und sie ins Aus springt.

83. | Cornelius tankt sich gegen mehrere Gegner durch, über Maehle geht der Ball dann zu Braithwaite auf rechts. Er passt hart an den Fünfer in Richtung des durchgestarteten Maehle - Rodon steht richtig und leitet den Ball zur Ecke raus.

81. | Den folgenden Freistoß führt Braithwaite direkt aus, er setzt ihn aber ein, zwei Meter über das Tor.

80. | Cormelius läuft aufs Tor zu, setzt sich gegen zwei Gegner durch und kann nur durch ein Foul von Brooks gestoppt werden. Der gerade eingewechselte Spieler sieht sofort die Gelbe Karte.

78. | Auch bei den Walisern wird gewechselt: Roberts kommt für Moore und der heute harmlose James geht runter, Brooks betritt den Platz.

77. | Beide ermüdete Spieler gehen runter: Stryger Larsen bekommt Feierabend und macht Platz für Boilesen und auch Kapitän Kjaer muss das Feld verlassen, Andersen ersetzt ihn. Keeper Schmeichel übernimmt die dänische Binde.

75. | Krämpfe bei den Dänen: Kjaer sitzt auf dem Feld und wird behandelt und Stryger Larsen nutzt die Unterbrechung, um seine Beinmuskeln zu dehnen. Hjulmand wird in Kürze ein paar Wechsel vornehmen.

74. | Maehle kommt auf der Außenbahn an Williams vorbei und sucht Cornelius mit seinem Flankenball. Mepham steht richtig und köpft die Kugel weg.

71. | Mit der heutigen Leistung hat sich Dolberg für einen Einsatz im sich anbahnenden Viertelfinale empfohlen. Was aber wird Hjulmand tun, wenn Poulsen bis dahin wieder fit ist? Der dänische Trainer wird womöglich vor einem Luxusproblem stehen. Aber erst mal dürfte ihn das nicht jucken, sein Team muss sich ja erst noch offiziell fürs Viertelfinale qualifizieren.

70. | Kasper Hjulmand setzt noch mal einen offensiven Impuls: Er bringt den großen Stoßstürmer Cornelius und nimmt Doppeltorschützen Dolberg runter.

68. | Davies kommt gegen Höjbjerg zu spät, beide tun sich weh und bleiben erst mal am Boden liegen. Es wird aber auch für beide weitergehen, nach einer kurzen Unterbrechung stehen sie wieder auf.

67. | Die dänische Dreierkette macht heute ein sehr gutes Spiel. Christensen, Kjaer und Vestergaard wehren bisher alles ab, was von den Walisern kommt.

65. | Jensen hat den Ball auf der Außenbahn und überrascht alle mit einem geschlenzten Schuss in Richtung langes Eck. Die Kugel streift noch den Außenpfosten - ein guter Versuch des Dänen!

62. | James will auf rechts Fahrt aufnehmen. Er kommt aber nicht an Maehle und dieser unterbindet den Flankenversuch des jungen Walisers.

60. | Wechsel auf beiden Seiten: Bei Wales kommt für den defensiven Mittelfeldspieler Morrell der offensivere Wilson. Auf Seiten der Dänen macht Damsgaard Platz für Nörgaard - eher ein defensiver Wechsel. Außerdem macht Delaney, der eigentlich ein gutes Spiel machte, Platz für Jensen.

59. | Ein Klärungsversuch von Vestergaard fällt James vor die Füße, der es mit einer Volleyabnahme versucht. Er trifft den Ball gut, schießt aber Höjbjerg ab.

58. | Die Dänen stehen inzwischen etwas tiefer und sind zufrieden damit, den Walisern den Ball zu überlassen. Der Page-Elf merkt man an, dass sie nicht daran gewöhnt ist, das Spiel selbst zu gestalten. Es gibt bislang wenige kreative Einfälle im Spiel nach vorne.

55. | Fehlpass von Vestergaard und Ramsey kann die rechte Seite hinuntermarschieren. Seine Hereingabe in Richutng Moore ist aber zu ungenau, Kjaer klärt vor dem Waliser Stürmer.

53. | Williams wird auf rechts geschickt und flankt an den Fünfer. Bale steigt zum Kopfball, trifft die Kugel aber nicht gut. Den hätte der Waliser Star eher durchlassen müssen, denn hinter ihm stand Moore zum Einnicken bereit.

52. | Dänemark nimmt den Fuß nicht vom Gaspedal, die Skandinavier greifen weiter an. Und die Waliser Abwehr schwimmt aktuell ein wenig.

50. | Wieder gibt es eine Überprüfung durch den VAR, die Waliser wollen zu Beginn der Aktion ein Foul von Kjaer an Moore gesehen haben. Der Video-Schiedsrichter Bastian Dankert sieht das aber anders, er wertet Kjaers Einsatz als fair. Das Tor zählt also!

48. | Toooor! Wales - DÄNEMARK 0:2. Der Doppelpack! Braithwaite nutzt seine Schnelligkeit, um an Rodon vorbeizukommen. Seine flache Hereingabe findet eigentlich keinen Abnehmer, Williams müsste problemlos klären. Er trifft den Ball aber schlecht und legt ihn für Dolberg auf. Der reagiert schnell und haut den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

47. | Unverändert sind beide Teams aus der Kabine gekommen.

Halbzeit | Eine verdiente 1:0-Führung für Dänemark nach 45 Minuten. In den Anfangsminuten schien es noch so, als könne Wales das Spiel ausgeglichen gestalten. Dann übernahmen die Dänen die Kontrolle über das Spiel, Wales konnte sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Die Waliser verteidigten aber gut, wirkliche Großchancen verzeichnete Dänemark nicht - bis Dolberg aus 20 Metern einen wuchtigen Schuss in die Maschen haute. Wales wird im zweiten Durchgang Lösungen finden müssen, um dem Ball weniger hinterherzulaufen. Die Dänen werden wohl versuchen, ihre Dominanz möglichst schnell in ein 2:0 umzumünzen, um den Walisern den Glauben ans Weiterkommen zu nehmen.

45.+1. | Stryger Larsen flankt halbhoch, Dolberg leitet an den zweiten Pfosten weiter. Maehle kann den Ball annehmen und schießt aus spitzem Winkel - Ward ist zur Stelle und wehrt den Schuss zur Seite ab.

45. | Die Nachspielzeit: zwei Minuten.

43. | Rodon bittet um eine kurze Unterbrechung, er ist mit dem Kopf an den Hinterkopf seines eigenen Mitspielers Mepham geraten. Er verzieht das Gesicht, das Feld verlassen will Rodon aber doch nicht und er spielt weiter.

40. | Moore fährt im Luftduell den Arm aus und trifft Kjaer mit dem Ellbogen im Gesicht. Er kassiert die Gelbe Karte und wäre für ein mögliches Viertelfinale gesperrt.

40. | Auswechslung: Für Connor Roberts kommt Neco Williams.

39. | Roberts wird nicht weitespielen können, bei den Walisern bahnt sich ein Wechsel an. Im Moment spielen sie in Unterzahl.

38. | Roberts hat sich bei einem langen Schritt im Adduktorenbereich wehgetan. Er wollte verhindern, dass der Ball ins Seitenaus geht. Er wird jetzt erst mal an der Seitenlinie behandelt, das sieht aber nicht gut für ihn aus.

36. | Delaney flankt in den Strafraum, Ward will den Ball fangen, lässt ihn aber durch die Finger gleiten - Siebert pfeift ab, er hat ein Foul von Vestergaard am Keeper gesehen. Einen leichten Kontakt gab es tatsächlich.

34. | Eine sofortige Reaktion der Waliser bleibt aus, Dänemark behält aktuell die Kontrolle über dieses Spiel.

31. | Für Dolberg ist es eine gelungene Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Von 2016 bis 2019 war er für Ajax Amsterdam tätig und erzielte für den Verein 33 Tore in 78 Ligaspielen.

30. | Das Tor zählt, denn Braithwaite war hauchzart nicht im Abseits.

29. | Der VAR sieht sich die Szene noch mal an, denn womöglich stand Brathwaite beim Schuss von Dolberg im Abseits und im Blickfeld von Ward.

27. | Toooor! Wales - DÄNEMARK 0:1. Die Führung für die Dänen! Maehle findet Damsgaard mit einem schönen Pass und dieser lässt Morrell aussteigen. Er findet Dolberg am Strafraumeingang, der sich den Ball kurz zurechtlegt und den Ball dann mit dem Vollspann ins lange Eck haut - keine Chance für Ward.

25. | Rodon will Dolberg nicht vorbeilassen und hält ihn mit beiden Händen fest. Er sieht Gelb - seine erste Verwarnung im laufenden Turnier.

24. | Auch diese Ecke verpufft aber: Stryger Larsen findet zwar Kjaer, doch dieser ist von Gegnern umgeben und kann den Ball nicht aufs Tor lenken.

23. | Nun bekommen die Dänen wieder Oberwasser, nach einer Flanke von Delaney muss Roberts den Ball zur Ecke köpfen. Es ist der vierte Eckstoß innerhalb von fünf Minuten für Dänemark.

21. | Diesmal fliegt die Ecke an den ersten Pfosten, wo Moore steht und den Ball weit aus der Gefahrenzöne köpft.

20. | Stryger Larsen tritt den Eckstoß, der Ball fliegt scharf an den zweiten Pfosten. Mepham klärt vor Christensen zu einer erneuten Ecke.

19. | Maehle geht auf links in den Strafraum, versucht sich gegen Roberts Raum zu verschaffen. Aber der Waliser geht dazwischen, es gibt Ecke für Dänemark ...

18. | James' Flachschuss vom rechten Strafraumeck ist nicht stark genug, Schmeichel hält ihn problemlos fest.

16. | Braithwaite will auf rechts an Davies vorbeidribbeln, doch der Waliser verteidigt das gut, bekommt seinen Körper zwischen den Ball und seinen Gegner und wird dann von Braithwaite gefoult.

13. | Nächster Schuss aus der zweiten Reihe von Bale, diesmal verpasst der Ball das Tor um mehrere Meter.

12. | Eine ausgeglichene Anfangsphase: Die ersten Minuten gingen eher an die Dänen, doch nun kommen die Waliser immer besser ins Spiel und nähern sich auch vermehrt dem dänischen Strafraum an.

9. | Bale kann ungestört von rechts nach innen marschieren und haut mit dem Vollspann drauf. Der Ball dreht sich ein wenig zu sehr nach außen und zischt knapp am linken Pfosten vorbei.

8. | Dolberg setzt sich gegen Morrell durch und scheißt aus 25 Metern. Er verfehlt sein Ziel klar.

6. | Die Dänen haben mehr Ballbesitz in den Anfangsminuten und versuchen es immer wieder mit hohen, weiten Bällen auf die Außenbahnen. Bislang kommt die Waliser Verteidigung gut damit klar.

5. | Bei James' Flanke rutscht der Ball durch und Mepham köpft etwas überrascht in Richtung Tor. Kjaer steht im Weg und der Ball fliegt zur Ecke raus. Die ergibt nichts, weil Vestergaard die Kugel wegköpfen kann.

4. | Foulspiel von Delaney an Bale, Wales bekommt im rechten Halbfeld die erste gute Standardsituation der Partie.

1. | Der Ball rollt!

vor Beginn | Ein Deutscher wird heute auch auf dem Feld sein: Der 37-jährige Daniel Siebert leitet die Partie.

vor Beginn | Die Hymnen ertönen, es geht in Kürze los.

vor Beginn | Austragungsort dieser Partie ist Amsterdam, das Stadion ist vor allem mit dänischen Fans gefüllt. Waliser Fans durften nicht anreisen, weil aktuell nur Menschen aus EU-Ländern in die Niederlande reisen dürfen.

vor Beginn | Bei den bisherigen Aufeinandertreffen von Wales und Dänemark haben die Dänen einen leichten Vorteil: Es gab bei zehn Begegnungen noch kein Unentschieden, Dänemark gewann sechsmal, Wales viermal. Heute handelt es sich um das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit November 2018, als Dänemark in der Nations-League 2:1 gewann.

vor Beginn | Der Sieger dieser Partie würde im Viertelfinale auf das Team treffen, das sich im Duell zwischen den Niederlanden und Tschechien durchsetzt.

vor Beginn | Wales hat sich derweil bei seiner zweiten EM-Teilnahme auch gleich zum zweiten Mal die Gruppenphase überstanden. Für das kleine Land auf der britischen Insel ist das schon ein Erfolg, doch natürlich wollen die Waliser sich noch nicht aus dem Turnier verabschieden. Die Truppe um Bale und Ramsey hat schon vor fünf Jahren das Halbfinale erreicht, warum sollte dies dieses Jahr nicht auch wieder möglich sein?

vor Beginn | Angesichts dieser ansprechenden Leistungen geht Dänemark auch als leichter Favorit in diese Partie. Mit Wass und Poulsen fehlen zwar zwei wichtige Spieler, die Dänen haben aber einen ausreichend breiten Kader, um diese Ausfälle zu kompensieren.

vor Beginn | Ein Blick in die Statistik zeigt auch, dass Dänemark eindeutig nicht ohne Grund im Achtelfinale steht: Die Skandinavier haben in den ersten drei Spielen 59 Torschüsse abgegeben, das ist der Bestwert bei dieser EM. Gleichzeitig haben sie nur 13 Schüsse zugelassen.

vor Beginn | Viel steiniger war der Weg der Dänen: Die erste Niederlage gegen Finnland (0:1) wird vor allem für die dramatischen Ereignisse um Christian Eriksens Herzstillstand in Erinnerung bleiben. Dann machten die Dänen gegen Belgien ein richtig starkes Spiel, trotzdem unterlagen sie dem Favoriten 1:2. Doch eine euphorische Leistung gegen die Russen am letzten Spieltag (4:1) ermöglichte es Dänemark, sich als Zweiteplatzierter für die Runde der letzten 16 zu qualifizieren.

vor Beginn | Der Weg zu diesem 2. Platz war bei beiden Teams aber sehr unterschiedlich. Wales startete mit einem guten Remis (1:1) gegen die Schweiz ins Turnier, qualifizierte sich mit einem 2:0 gegen die Türkei im Grunde genommen schon fürs Achtelfinale und erlitt dann noch eine fast anekdotische Niederlage gegen Italien (0:1).

vor Beginn | Die K.o.-Runde beginnt! Mit Wales und Dänemark treffen zwei Teams aufeinander, die die Gruppenphase auf dem 2. Platz ihrer jeweiligen Gruppen beendet haben.

vor Beginn | Poulsen fehlt verletzt und Wass ist krank, deshalb muss der dänische Trainer zweimal umstellen. Auf der rechten Seite startet Stryger Larsen, in der Spitze ersetzt das ehemalige Ajax-Talent Dolberg den Leipziger Stürmer.

vor Beginn | Die Dänen unter Kasper Hjulmand werden im 3-4-3 antreten: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

vor Beginn | Rob Page nimmt nach der 0:1-Niederlage gegen Italien drei Wechsel vor: Gunter und Williams nehmen auf der Bank Platz, Ampadu muss seine Rotsperre absitzen. Dafür rücken Mepham, Davies und Moore in die Startelf.

vor Beginn | Hier sind die Aufstellungen - Wales formiert sich im 4-2-3-1: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinale der EM 2021 zwischen Wales und Dänemark.

Das ist die Aufstellung von Wales: Ward - C. Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Allen, Morrell, Ramsey - Bale, James, Moore.

Dänemark setzt auf folgende Aufstellung: Schmeichel - Vestergaard, Kjaer, Christensen - Stryger, Delaney, Højbjerg, Maehle - Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

Keine der 10 bisherigen Begegnungen zwischen Wales und Dänemark in allen Wettbewerben endete unentschieden, wobei Wales 4-mal und Dänemark 6-mal gewann. Dies ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit November 2018, als Dänemark in der Nations-League mit 2-1 gewann.

Dänemark hat jedes seiner letzten 3 Aufeinandertreffen mit Wales gewonnen, eine Serie, die bis in den Juni 1999 zurückreicht. Dies ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einem großen Turnier.

Wales hat seine beiden bisherigen Spiele in Amsterdam verloren, gegen die Niederlande im September 1988 (0-1) und im Juni 2014 (0-2).

Dänemark ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaft, die nach 2 Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen noch die K.o.-Runde erreicht. Es ist ihr erster Auftritt in der Endrunde des Turniers seit 2004, als man im Viertelfinale mit 0-3 gegen Tschechien verlor.

Wales hat nur zwei der letzten 16 Pflichtspiele in allen Wettbewerben verloren (10 Siege, 4 Remis), wobei diese beiden Niederlagen in den letzten 5 Pflichtspielen kassiert wurden. Letztmals im Juni 2019 gab es 2 Pflichtspielniederlagen in Folge (1-2 gegen Kroatien und 0-1 gegen Ungarn).

Wales hat nun bei allen 3 Teilnahmen an großen Turnieren (EM & WM) die K.o.-Runde erreicht - bei der WM 1958, der EM 2016 und der EM 2020.

Dänemark hat in der Gruppenphase 59 Schüsse abgegeben. Der Schnitt von 19,7 Schüssen pro Spiel ist für Dänemark der höchste Wert bei einem großen Turnier (EM und WM). Nachdem die Dänen nur einen ihrer ersten 44 Schüsse in diesem Turnier verwandelt hatten (2%), trafen sie beim letzten Spiel gegen Russland mit 4 ihrer letzten 15 Schüsse (27%).

Wales hatte bei der EM 2016 und der EM 2020 insgesamt 97 Schussversuche, 49 davon kamen vom Duo Gareth Bale (33) und Aaron Ramsey (16), was etwas mehr als der Hälfte der gesamten Torversuche entspricht.

Beim 4-1-Sieg gegen Russland wurde Mikkel Damsgaard zum jüngsten Torschützen Dänemarks bei einem großen Turnier (20 Jahre, 353 Tage). Der Offensivspieler war in seinen 5 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Dänen an 6Toren direkt beteiligt (3 Tore, 3 Assists).

Pierre-Emile Hojbjerg hat in seinen bisherigen 3 Spielen bei der EURO 2020 3 Assists verbucht. Kein dänischer Spieler hat zuvor mehr bei einer einzigen Ausgabe einer Welt- oder Europameisterschaft verbucht.

Wales - Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Wales vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Achtelfinale der EM heute

Die EURO 2020 geht mit den K.o.-Spielen in die Crunchtime, die Zeit der Dramen beginnt - doch ein Team lässt sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen: Dänemark kann nach dem nervenzehrenden Kampf um Leben und Tod von Christian Eriksen nichts mehr erschüttern. "Man kann selbst die Emotionen eines Achtelfinalspiels nicht mit den Emotionen vergleichen, nachdem das passiert ist", sagte Trainer Kasper Hjulmand: "Ein EM-Achtelfinale ist, was den Druck angeht, wie der Gang zum Frühstücksbrot am Sonntagmorgen. Das ist nichts dagegen."

Auch Kapitän Simon Kjaer gibt sich vor der Partie gegen Wales am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Amsterdam tiefenentspannt. "Verstehen Sie mich nicht falsch, wir haben immer noch einen großen Hunger, Fußballspiele zu gewinnen", äußerte der 32-Jährige. "Aber wir haben auch herausgefunden, dass Fußball zweitrangig ist."

Genau diese Lockerheit könnte Dänemark besonders gefährlich machen. Die neue Mentalität erinnert an die Helden von 1992, die als unbekümmerter Nachrücker quasi aus dem Urlaub Sensations-EM-Champion im Endspiel gegen Deutschland (2:0) wurden.

Das Team von damals sei "definitiv eine Inspiration", betonte Hjulmand: "Allein um zu sehen, dass selbst ein kleines Land wie unseres große Dinge erreichen kann."

Doch das Wunder von damals bringe noch eine zweite Seite mit sich, betonte Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der Druck auf die aktuelle Generation sei "durch 1992 größer geworden", führte der 29-Jährige aus: "Ganz nach dem Motto: Wir haben es einmal geschafft, wieso nicht nochmal?"

Aber, so Dortmund-Profi Delaney voller Kampfeslust: "Diesen Druck nehmen wir an." Hjulmand hält von Vergleichen beider Mannschaften ohnehin nichts. "Wir geben unser Bestes so wie sie damals und versuchen so weit wie möglich zu kommen, das ist alles", sagte der ehemalige Mainz-Coach: "Heute ist eine ganz andere Art des Fußballs. Wir versuchen unsere eigene Identität zu kreieren."

Das hat bislang im Turnierverlauf glänzend funktioniert. Durch den großartigen Umgang mit dem Drama um ihren kollabierten Mittelfeldchef Eriksen und eine angenehm erfrischende Spielweise hat Danish Dynamite viele Herzen in Fußball-Europa erobert. "Jeder hat sein eigenes Land als Nummer eins, aber als Nummer zwei scheint jeder ein gutes Auge auf Dänemark zu haben", sagte Delaney mit einem schelmischen Grinsen.

Und der Turnierplan meint es gut mit dem Weltranglistenzehnten. Die Skandinavier befinden sich in der vermeintlich leichteren Turnierhälfte, in ihrem ersten EM-K.o.-Spiel seit 17 Jahren sind sie Favorit. "Wir wissen, dass Wales uns weh tun kann und wir auf den Punkt da sein müssen", warnte Delaney: "Sie haben enormes Tempo in der Offensive. Wir haben großen Respekt."

Erstmals in diesem Turnier müssen die Dänen ohne das Tollhaus Parken auskommen, statt 25.000 gibt es in Amsterdam nur knapp 4000 dänische Fans. Doch das soll auf der großen Mission kein Hindernis werden.

"Wenn wir rausgehen und frei und mit dem Mut und der Energie spielen können, die wir haben, dann glaube ich, dass wir wirklich weit kommen können", betonte Kjaer: "Der Hunger und die Träume sind groß."

