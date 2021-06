EM 2021: Tschechien schockt die Niederlande und steht im Viertelfinale - der TICKER zum Nachlesen

Die Niederlande traf im Achtelfinale der EM 2021 auf Tschechien - das Duell am Sonntag könnt Ihr hier im LIVE-TICKER noch einmal nachlesen.

Die niederländische Nationalmannschaft ist bei der Fußball-EM überraschend im Achtelfinale gescheitert. Die Elftal von Bondscoach Frank de Boer unterlag Tschechien in Budapest nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 0:2 (0:0) und wartet damit seit 2008 auf ein Viertelfinale bei einer EM.

Tomas Holes (68.) und Patrik Schick (80.) trafen für die Tschechen, die am Samstag (18.00 Uhr) im Viertelfinale in Baku auf Dänemark treffen. Matthijs de Ligt (52.) hatte zuvor nach Videobeweis wegen eines Handspiels die Rote Karte gesehen.

Niederlande vs. Tschechien 0:2: Das EM-Achtelfinale im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Niederlande - Tschechien ENDE - 0:2 (0:0) Tore 0:1 Holes (68.), 0:2 Schick (80.) Aufstellung Niederlande Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind (ab 82. Timber)- Dumfries, de Roon (ab 73. Weghorst), Wijnaldum, de Jong, van Aanholt (ab 81. Berghuis) - Depay, Malen (ab 57. Promes) Aufstellung Tschechien Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes (ab 85. Kral), Soucek - Masopust (ab 79. Jankto), Barak (ab 90.+2 Sadilek), Sevcik (ab 86. Hlozek) - Schick (ab 90.+2 Silhavy) Gelbe Karten Dumfries (47.), Coufal (56.), Do Jong (84.) Rote Karte De Ligt (54.)

Für den Moment soll es das von der EURO 2020 gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse! Doch bleiben Sie in der Nähe, denn um 21:00 Uhr steht das nächste Achtelfinale an. Dann spielen Belgien und Portugal gegeneinander. Viel Spaß dabei und noch einen schönen Abend!

Danach riss der Faden bei den Niederländern komplett. Die Tschechen waren aber eben auch in der Lage, die Situation für sich zu nutzen. Man ließ es nicht auf die Verlängerung ankommen, regelte das Ganze in den 90 Minuten. Spätestens nach dem ersten Treffer erwies sich der Gegner als völlig desillusioniert und nicht mehr zu einer Reaktion fähig. Ohne Probleme spielte Tschechien das zu Ende, legte ein Tor nach und wird es am Samstag im Viertelfinale mit Dänemark zu tun bekommen.

Tschechien steht im Viertelfinale der Fußball-EM! Völlig überraschend schlägt die Mannschaft von Jaroslav Silhavy die Niederlande mit 2:0. Diesen Erfolg verdienten sich die Tschechen durch einen starken Auftritt, ließen es gar nicht zu, hier einfach nur die zweite Geige zu spielen. Über 90 Minuten war der Außenseiter ein aktiver Teil der Begegnung und spielte letztlich effizienter und vor allem gefährlicher nach vorn. Natürlich hatte die tschechisches Auswahl nach knapp einer Stunde auch das nötige Matchglück. Zunächst vereitelte Keeper Tomas Vaclik die beste niederländische Torchance sensationell gegen Donyell Malen. Nut wenig später geriet die Elftal durch einen VAR-Eingriff und den folgenden Platzverweis gegen Matthijs de Ligt in Unterzahl.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+7. | Dann beendet Schiedsrichter Sergey Karasev das Treiben auf dem Platz.

90.+5. | Auch in der Nachspielzeit bleibt ein niederländisches Aufbäumen aus. Die Jungs in Orange glauben längst nicht mehr dran und ergeben sich in ihr Schicksal.

90.+3. | Gerade auf dem Platz, da tritt Michael Krmencik sofort in Erscheinung, nimmt zentral an der Strafraumgrenze mit dem rechten Vollspann Maß. Maarten Stekelenburg pariert - dann aber ertönt ohnehin der Abseitspfiff.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

90.+2. | Ferner geht Antonin Barak runter. Michal Sadilek soll die Schlussminuten bestreiten. Damit sind wir mit den Spielerwechseln durch.

90.+2. | Jaroslav Silhavy dreht noch ein wenig an der Uhr, holt Patrik Schick vom Feld, um Michael Krmencik bringen zu können.

90.+1. | Regelmäßig sind auch die Tschechen am Ball, lassen den Gegner gar nicht erst Fahrt aufnehmen und verlagern das Geschehen immer wieder weit vom eigenen Tor weg. Der Abschluss steht da nicht mehr im Vordergrund, es geht nur darum, Zeit zu gewinnen.

90. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Den Niederländern werden noch sechs Minuten Gnadenfrist eingeräumt.

88. | Ein nennenswertes Aufbäumen bleibt aus. Zwar sind die Niederländer überwiegend am Ball, werden aber weiterhin nicht gefährlich. Sonderlich viel Überzeugung lassen die Aktionen der Elftal nicht erkennen.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

86. | Und nach seinen zwei Torbeteiligungen darf auch Tomas Holes Feierabend machen. Alex Kral übernimmt.

85. | Dann wird munter weiter getauscht - jetzt wieder auf tschechischer Seite. Petr Sevcik hat sein Tagwerk verrichtet. Dafür kommt nun Adam Hlozek zum Zug.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

84. | Nach einem Foul gegen Keeper Tomas Vaclik sieht Frenkie de Jong Gelb.

83. | Bereits nach dem ersten Gegentreffer hatten die Niederländer keine Antwort. Daran scheint sich auch jetzt nichts zu ändern. Und die Minuten verrinnen. Ist die Elftal geschlagen?

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

81. | Zugleich macht Daley Blind zugunsten von Jurrien Timber Platz.

81. | Natürlich ist jetzt auch wieder Frank de Boer gefordert. Patrick van Aanholt wird durch Steven Berghuis ersetzt.

TOOOR! Niederlande vs. Tschechien 0:2 | Torschütze: Schick

80. | Tooooor! Niederlande - Tschechien 0:2. Mit ganz viel Entschlossenheit spritzt Tomas Holes dazwischen, holt sich den Ball von Georginio Wijnaldum und stürmt im Vollsprint links in die Box. Dort behält der Torschütze des ersten Treffers die Nerven, legt klug zurück, denn Patrik Schick ist auf halblinks in Position gelaufen. Der Stürmer schließt direkt mit dem linken Fuß ab trifft flach ins kurze Eck und markiert sein viertes Turniertor.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

79. | Erstmals greift Jaroslav Silhavy aktiv ins Geschehen ein. Anstelle Lukas Masopust darf ab sofort Jakub Jankto ran.

77. | Tschechien lauert auf Umschaltmomente, nutzt den Ballbesitz dann aber auch, um aktiv am Spiel teilzunehmen. So hält man sich eine ganze Zeit lang in der gegnerischen Hälfte auf. Und Tomas Soucek feuert aus halblinker Position. Den Distanzschuss hält Maarten Stekelenburg sicher.

75. | Zwangsläufig erarbeiten sich die Männer in Orange nun wieder mehr Spielanteile. Es fehlen allerdings die Torabschlüsse. Somit bleibt eine Reaktion auf den Rückstand fürs Erste aus.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

73. | Auf Seiten der Niederländer räumt Marten de Roon den Rasen. Mit Wout Weghorst kommt nun wieder ein zweiter echter Stürmer aufs Feld.

71. | Jetzt steht die Erfrischungspause des zweiten Durchgangs an. Den Tschechen ist jetzt natürlich jede Unterbrechung willkommen. Aber natürlich können sich auch die Niederländer noch einmal für eine Schlussoffensive stärken.

69. | Mit seinem zweiten Länderspieltor überhaupt setzt Holes die favorisierte Elftal nun noch mehr unter Druck. In Unterzahl wird es nun richtig schwer für die Männer von Frank de Boer.

TOOOR! Niederlande vs. Tschechien 0:1 | Torschütze: Holes

68. | Tooooor! Niederlande - TSCHECHIEN 0:1. Fast an der rechten Eckfahne führt Antonin Barak einen Freistoß mit dem linken Fuß aus. Dessen Flanke findet auf Höhe des zweiten Pfostens auf den Schädel von Tomas Kalas. Parallel zur Torlinie köpft dieser zu Tomas Holes. Der hat auf Höhe des rechten Pfostens Kopfballhoheit und netzt aus drei Metern ein. Daran können auch die drei niederländichen Feldspieler auf der Torlinie nichts ändern.

67. | Auf der rechten Seite sucht Antonin Barak den Weg zur Grundlinie. Die Flanke gerät zu nah ans Tor. Ein Ball eigentlich für Maarten Stekelenburg. Dem rutscht die Pille über die Grundlinie. Die anschließende Ecke bleibt ohne Folgen.

64. | In dieser Phase reißen die Tschechen das Spielgeschehen an sich. Eine Flanke von der rechten Seite rutscht bis zu Pavel Kaderabek durch. Halblinks in der Box nimmt der mit dem rechten Fuß Maß. Fast im Spagat blockt Denzel Dumfries den Schuss aus etwa sieben Metern ab.

61. | Im Hintergrund wird von VAR-Seite geprüft, ob Denzel Dumfries bei der Ecke im Sechzehner mit der Hand am Ball war. Das ist nicht der Fall.

60. | In Folge einer Ecke von Antonin Barak kommt Patrick Schick am Torraum zum Abschluss, setzt seinen Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbei.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

57. | Frank de Boer reagiert zügig auf den Platzverweis, stellt auf Viererkette um und stärkt mit Quincy Promes das Mittelfeld. Dafür verlässt mit Donyell Malen einer der beiden Stürmer den Rasen.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

56. | Wegen eines Fouls an Denzel Dumfries holt sich Vladimir Coufal eine Verwarnung ab. Bei den Tschechen haben nur Lukas Masopust und Adam Hlozek (Bank) eine Gelbe Karte aus dem bisherigen Turnierverlauf im Gepäck.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Rote Karte für De Ligt

55. | Schiedsrichter Sergey Karasev soll sich selbst noch ein Bild von der Szene machen. Als der Unparteiische vom Monitor zurückkehrt, wird aus Gelb Rot. Platzverweis für Matthijs de Ligt!

53. | Dann werden die Videoschiedsrichter aktiv und prüfen die Gelbe Karte von de Ligt. Es wird nachgeschaut, ob hier nicht Rot nötig ist.

51. | Mit einem wahnsinnigen Antritt überläuft Donyell Malen die tschechische Abwehr, bricht vollkommen frei durch und hat nur noch Tomas Vaclik vor sich. Der Angreifer möchte rechts am Keeper vorbei, doch der riecht den Braten und schnappt sich die Kugel in höchster Not.

49. | Denzel Dumfries erläuft mal wieder einen langen Ball, legt diesen aus vollem Lauf in die Mitte ab. Das gelingt nicht präzise genug, weshalb Donyell Malen nicht zum Zug kommt.

48. | Nach kurzer Behandlungspause - die Partie läuft inzwischen wieder - geht es nun auch für den Hoffenheimer Kaderabek weiter.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

46. | Wenige Sekunden nach Wiederbeginn geht Denzel Dumfries im Kopfballduell mit dem rechten Ellbogen gegen Pavel Kaderabek zu Werke und fängt sich seine erste Gelbe Karte im Turnier ein. Vorbelastet ist auf niederländischer Seite einzig Marten de Roon.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeit

Halbzeit | Noch sind keine Tore gefallen im Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Tschechien. In der Puskas Arena zu Budapest zeigte die Elftal die reifere Spielanlage, vermochte damit allerdings nicht auf Dauer Dominanz zu entwickeln. Die Tschechen ließen sich einfach nicht unter Druck setzen, wurden selbst immer wieder aktiv und gestalteten die Partie somit erstaunlich offen. Darüber hinaus verzeichnete das Team von Jaroslav Silhavy die beste Torgelegenheit der Partie. Dieser Gefahr sahen sich die Niederländer also ausgesetzt und taten sich selbst schwer, zwingend zum Abschluss zu kommen. Der Weg in den Sechzehner stellte nicht das Problem dar, dort aber war letztlich zumeist ein tschechisches Körperteil im Weg.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Sergey Karasev die Akteure zum Pausenwasser in die Kabinen.

45.+2. | Links im Sechzehner nimmt sich Memphis Depay einen tschechischen Gegenspieler vor, vernascht Tomas Kalas nach allen Regeln der Fußballkunst, bedient so Patrick van Aanholt. Dessen folgender Linksschuss verfehlt das lange Eck.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

44. | Dann verlagert Frenkie de Jong das Spiel. Über links startet Patrick van Aanholt in den Sechzehner, tritt aber zu früh an und befindet sich im Abseits.

42. | In dieser Phase gibt Elftal wieder den Ton an. Zug zum Tor entwickelt sich dabei nicht.

39. | Um die anschließende Ecke von der rechten Seite kümmert sich Barak gleich auch noch. Dessen hohe Hereingabe köpft Tomas Soucek am langen Eck vorbei.

38. | Da Tschechien weiterhin aktiv mitspielt, besteht für den Außenseiter allerdings auch jederzeit die Möglichkeit, selbst zum Erfolg zu kommen. Lukas Masopust bedient halbrechts im Sechzehner Antonin Barak. Dem Mittelfeldspieler bietet sich die bislang größte Chance. Der Linksschuss aus etwa sieben Metern zischt über den rechten Torwinkel. Doch dort hat Matthijs de Ligt tatsächlich noch den Fuß dazwischengebracht.

35. | Die Männer in Orange müssen also gar nicht ungeduldig werden. Den Weg in den gegnerischen Strafraum findet man nach wie vor. Zwar bekommen die Tschechen dort immer noch im letzten Moment ein Körperteil dazwischen. Ob das jedoch auf Dauer in der Form gelingt, bleibt abzuwarten.

33. | Zwei Ecken in Folge stehen für die Niederländer an. Nach der zweiten feuert Patrick van Aanholt aus der zweiten Reihe, gibt seinem Rechtsschuss allerdings nicht genügend Präzision mit auf die Reise.

31. | Über rechts gelangen die Männer von Frank de Boer in den Strafraum. Denzel Dumfries zieht die Kugel von der Grundlinie zurück. Donyell Malen schießt mit dem rechten Fuß, bleibt aber an Ondrej Celustka hängen.

30. | Dagegen macht sich bei den Niederländern gerade ein wenig Ratlosigkeit breit. Offenbar ist man bei der Elftal der Meinung, mal etwas anderes versuchen zu müssen.

28. | Und dann sorgt Patrik Schick für die nächste Abschlusshandlung. Der dreifache Turniertorschütze probiert es aus der Distanz. Der Rechtsschuss ruft Maarten Stekelenburg auf den Plan, der den Ball ohne Probleme hält.

26. | Mit Blick auf die Zahlen schaut das alles gar nicht so schlecht aus aus tschechischer Sicht. Ausgeglichener Ballbesitz, 2:2 Torschüsse, dazu ein sogar präziseres Passspiel - die Mannschaft von Jaroslav Silhavy erweist sich als glänzend eingestellt.

24. | Jetzt dürfen die Spieler kurz pausieren und bei 30 Grad Getränke und Erfrischungen zu sich nehmen.

22. | Prompt ergibt sich eine Torchance für Tschechien. Von der rechten Seite flankt Petr Sevcik. Auf Höhe des ersten Pfostens holt sich Tomas Soucek den Kopfball, setzt diesen allerdings deutlich am langen Eck vorbei.

21. | Jetzt gehen die Tschechen mal früher drauf, erobern prompt den Ball von Memphis Depay. So erarbeiten sich die Männer von Jaroslav Silhavy Spielanteile in des Gegners Hälfte.

19. | Auf der linken Seite schickt Memphis Depay den Kollegen Patrick van Aanholt Richtung Grundlinie. Aus vollem Lauf flankt dieser in die Mitte, wo die Tschechen problemlos klären.

17. | Tschechien wird zunehmend zum Reagieren gezwungen. Da bestehen derzeit allenfalls Chancen auf Konter. Doch auch dafür reicht es einfach nicht. Die Niederländer haben die Sache richtig gut im Griff.

15. | Auch wenn nach wie vor ein nennenswerter niederländischer Torschuss fehlt, werden die Jungs von Frank de Boer weiterhin regelmäßig im gegnerischen Sechzehner vorstellig. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis dam mal etwas passiert.

13. | Daley Blind schlägt einen langen Ball, den Denzel Dumfries erläuft. Dieser jedoch hat Tomas Kalas an den Fersen. Warum Tomas Vaclik da allerdings aus seinem Tor kommt? Bestraft wird der Aktionismus des Keepers nicht, weil Kalas die Sache gut verteidigt.

10. | Inzwischen zeigt die Elftal gesteigertes Interesse am Spielgerät und hat nun mehr von der Partie. Dabei findet man durchaus recht regelmäßig den Weg in die Box. Nur die klaren Abschlüsse fehlen noch.

8. | Den ersten Eckstoß dieser Begegnung führen die Männer in Orange kurz aus. Dann flankt Daley Blind auf den zweiten Pfosten. Dort holt sich Matthijs de Ligt den Kopfball, bekommt den aber nicht ganz aufs Tor gesetzt. Wenig später schießt Memphis Depaay aus ähnlich spitzem Winkel. Auch hier fehlt es an Präzision. Ohnehin jedoch wird dann eine Abseitsposition von de Ligt geahndet.

6. | Noch immer lassen die Niederländer den Gegner erstaunlich umfangreich gewähren - ohne aber auch nur ansatzweise in Gefahr zu geraten.

4. | Im weiteren Verlauf zeigen die Tschechen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, aktiv mitzuspielen. Die Männer von Jaroslav Silhavy halten sich eine ganze Zeit lang in der gegnerischen Hälfte auf, kommen aber kein weiteres Mal zum Abschluss.

2. | Für den ersten Torabschluss jedoch sorgt wenig später auf der Gegenseite Tomas Holes. Der Mittelfeldspieler feuert aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss allerdings zwingt Maarten Stekelenburg nicht zum EIngreifen.

1. | Umgehend suchen die Niederländer den Weg nach vorn. Von links flankt Donyell Malen in den Sechzehner, wo die Tschechen unsortiert wirken. Dort ist weit und breit nur Patrick van Aanholt unterwegs, kommt aber deutlich zu spät.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, Tschechien stößt an. Sommerlich warm präsentiert sich das Wetter in Budapest. Gut 30 Grad sind das noch zum Ende eines sonnigen Tages. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet. In der Puskas Arena, der Zuschauer-Hochburg dieser EM, haben sich einmal mehr knapp 60.000 Menschen eingefunden.

Niederlande vs. Tschechien jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Sergey Karasev. Der 42-jährige Russe ist bei seinem dritten großen Turnier in Folge dabei, leitet heute seine insgesamt fünfte EM-Partie und wird dabei unterstützt von den Landsleuten Igor Demeshko und Maksim Gavrilin. Als vierte Offizielle ist Stephanie Frappart im Einsatz.

vor Beginn | Miteinander aber bekam man es sehr wohl schon zu tun - und das sogar bei EM-Endrunden. Stets handelte es sich um Gruppenspiele - 2000 mit dem besseren Ende für die Niederlande (1:0), 2004 für Tschechien (3:2). Darüber hinaus begegnete man sich letztmals während der Quali zur EURO 2016, wobei Tschechien beide Partien gewann, die letzten drei Vergleich allesamt für sich entschied und vier Partien ungeschlagen ist. Der letzte niederländische Erfolg geht auf 2005 zurück. Während der damaligen WM-Qualifikation siegte die Elftal zweimal mit 2:0.

vor Beginn | Beide Mannschaften bestreiten übrigens ihre zehnte EM - und holten dabei jeweils einmal den Titel. Tschechien triumphierte 1976 noch als CSSR, die Niederländer waren zwölf Jahre später an der Reihe. Da es das aktuelle Turnierformat erst seit 2016 gibt, als die Tschechen in der Vorrunde scheiterten und die Elftal gar nicht dabei war, bedeutet ein EM-Achtelfinale in der Form für beide Nationen Neuland.

vor Beginn | Makellos brauste die Elftal durchs Turnier. Die Männer in Oranje gewannen all ihre Partien, legten mit einem 3:2 gegen die Ukraine los und ließen danach gegen Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0) keinen Gegentreffer mehr zu. Der beste niederländische Torschütze steht ebenfalls bei drei Toren, heißt aber nicht etwa Memphis Depay - der hat erst zweimal getroffen. Einmal häufiger netzte Kapitän Georginio Wijnaldum ein.

vor Beginn | Im ersten Achtelfinale des Sonntags trifft der Sieger der Gruppe C auf den Dritten der Gruppe D. Die Tschechen waren im Ranking der Drittplatzierten mit vier Punkten und 3:2 Treffern Zweiter hinter Portugal. Das Weiterkommen stand bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen England fest. Prompt ging die Partie gegen die Three Lions am Dienstag mit 0:1 verloren, was demnach die erste Niederlage bei dieser EM bedeutete. Zuvor hatte das Team von Jaroslav Silhavy Schottland mit 2:0 bezwungen und sich von Kroatien 1:1 getrennt. Dabei gingen alle drei bisher erzielten Tore auf das Konto des Leverkuseners Patrik Schick.

vor Beginn | Drei Umstellungen gibt es auf Seiten der Tschechischen Republik. Es fehlen der gesperrte Jan Boril (zweite Gelbe Karte), der verletzte Kapitän Vladimir Darida sowie Jakub Jankto, der auf der Bank Platz nehmen wird. An deren Stelle rücken Pavel Kaderabek, Antonin Barak und Peter Sevcik in die Anfangsformation.

vor Beginn | Für Tschechien laufen zu Beginn folgende Akteure auf: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Sevcik, Soucek - Masopust, Holes, Barak - Schick.

vor Beginn | Bondscoach Frank de Boer nimmt im Vergleich zum letzten Gruppenspiel eine Veränderung vor. Marten de Roon, der am Montag eine Pause verordnet bekam, kehrt in die Startelf zurück, wo er sich bereits in den ersten beiden Partien befand. Dafür muss Ryan Gravenberch weichen und mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Gar nicht mehr zur Verfügung steht hingegen Luuk de Jong. Für den Ex-Gladbacher ist das Turnier aufgrund einer Knieverletzung beendet.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Die Niederlande geht die Begegnung mit diesen elf Spielern an: Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind - Dumfries, F. de Jong, de Roon, van Aanholt - Wijnaldum - Depay, Malen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinale der EM 2021 zwischen der Niederlande und Tschechien.

Niederlande vs. Tschechien heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung der Niederlande:

Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind - Dumfries, de Roon, Wijnaldum, de Jong, van Aanholt - Depay, Malen

Tschechien setzt auf folgende Aufstellung:

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick

Niederlande vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem EM-Achtelfinale heute

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und der Tschechischen Republik seit Oktober 2015, als die Niederländer in einem Qualifikationsspiel für die EURO 2016 mit 2-3 verloren. Die letzten beiden Spiele gegen die Tschechische Republik haben die Niederländer jeweils verloren – beide in der Qualifikation zur letzten EM 2016.

Die Tschechische Republik und die Niederlande stehen sich zum 3. Mal bei der Europameisterschaft gegenüber (ohne Duelle mit der Tschechoslowakei), wobei beide Mannschaften bisher jeweils ein Spiel gewannen. Das letzte Aufeinandertreffen in diesem Wettbewerb war ein Krimi bei der EURO 2004, bei dem die Tschechen nach einem 2-Tore-Rückstand noch mit 3-2 gewannen – Vladimir Smicer erzielte in der 88. Minute den Siegtreffer.

Seit dem Turniersieg 1988 haben die Niederlande nur 2 ihrer 7 K.-o.-Spiele bei Europameisterschaften gewonnen: Im Viertelfinale 2000 schlugen sie Jugoslawien mit 6-1, 2004 gewannen die Niederländer ebenfalls im Viertelfinale mit 5-4 nach Elfmeterschießen gegen Schweden.

Tschechien scheiterte in 3 der letzten 4 Spiele in der K.o.-Phase bei Europameisterschaften – gegen Deutschland im Finale 1996, Griechenland im Halbfinale 2004 und zuletzt gegen Portugal im Viertelfinale der EURO 2012.

Die Niederlande könnten erst zum 2. Mal die ersten 4 Spiele bei einer Europameisterschaft gewinnen – zuletzt gelang dies bei der EM 2000. Der aktuelle Trainer Frank de Boer stand bei den 4 Siegen zum Auftakt des Turniers 2000 in jeder Minute auf dem Platz, wobei alle Spiele in den Niederlanden stattfanden.

Tschechien hat nur 1 der letzten 7 Spiele bei großen Turnieren (WM und EM) gewonnen (2 Remis und 4 Niederlagen): Mit 2-0 gegen Schottland am 1. Spieltag der EM 2020, obwohl Tschechien in diesem Spiel 19 Schüsse der Schotten zuließ.

Die Niederlande hatten mehr hohe Balleroberungen (innerhalb von 40 Metern vor der gegnerischen Torlinie) als jede andere Mannschaft in der Gruppenphase dieser EM (44), während nur Spanien (60) mehr Pressingsequenzen (Sequenzen, bei denen der Gegner 3 oder weniger Pässe hat und die Sequenz innerhalb von 40 Metern vor dem eigenen Tor endet) erzwang als die Niederländer (58).

Memphis Depay war in seinen letzten 10 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Niederlande an 13 Toren direkt beteiligt (9 Tore, 4 Assists). Nur Robert Lewandowski (12) gab in der Gruppenphase der EURO 2020 mehr Schüsse ab als Depay (11).

Georginio Wijnaldum hat seit Anfang 2019 in 25 Einsätzen für die Niederlande 15 Tore erzielt, kein Spieler mehr in diesem Zeitraum. In seinen ersten 53 Einsätzen für Oranje traf Wijnaldum insgesamt nur 10-mal.

6 der 9 Abschlüsse von Patrik Schick in der Gruppenphase der EM 2020 gingen auch aufs Tor, das ist die höchste Quote aller Spieler im Turnier (67%). 5 davon gab Schick allerdings gegen Schottland am 1. Spieltag ab, bei seinen letzten beiden Auftritten nur einen einzigen.

Niederlande vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Achtelfinale der EM heute

Ruud van Nistelrooy kennt diese Momente. Tausende fußballverrückte Oranje-Fans auf Auswärtsfahrt, eine brutale Erwartungshaltung in der Heimat und ein Gegner, der auf dem Papier kaum einer ist. Vor dem EM-Achtelfinale gegen Tschechien am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kroch der frühere Weltklasse-Stürmer und heutige Co-Trainer daher in die Köpfe der niederländischen Stars um Sturm-Ass Memphis Depay. Niemand soll die Lage unterschätzen.

"In der Gruppenphase kannst du dir mehr Fehler erlauben. Demnach ist es ein anderer Druck. Es ist Alles oder Nichts", sagte van Nistelrooy vor der ersten K.o.-Partie gegen den Außenseiter in Budapest: "Es wird sehr entscheidend, wie wir diese Spiele mental angehen." Durch die Vorrunde ist die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer, dem van Nistelrooy bei diesem Turnier assistiert, vergleichsweise locker spaziert.

Drei Siege gab es, schon nach dem 2:0 gegen die Österreicher am zweiten Spieltag war der Gruppensieg klar. Eine herausfordernde Situation, denn die Euphorie ist nach dem Verpassen der EM 2016 und der WM 2018 wieder entfacht. Um Anflüge von Selbstzufriedenheit im Keim zu ersticken, wirkte van Nistelrooy als eine Art "Guru" auf die Spieler ein.

Er habe klargemacht, "dass du den natürlichen Druck nicht mehr fühlst, denn du hast die Gruppe überstanden", so der 44-Jährige: "Jetzt brauchst du mehr intrinsische Motivation und die Spieler müssen sich auch gegenseitig motivieren." Als Beispiel erzählte van Nistelrooy, der in 70 Länderspielen für die "Elftal" 35 Tore geschossen hatte, von der Europameisterschaft 2004 in Portugal.

In der Gruppenphase ging es ebenfalls gegen die Tschechen, die im Gegensatz zu heute mit ihren Superstars Pavel Nedved und Milan Baros eine Macht waren. In einem begeisternden Fußballspiel unterlag Holland trotz 2:0-Führung und einem Van-Nistelrooy-Tor mit 2:3. Beim Gedanken an diese Partie fielen van Nistelrooy die "Unruhen im Team" im Nachgang ein, die auch der aktuellen Mannschaft eine Lehre sein können. Denn vor 17 Jahren hielt Holland der Versagensangst stand. Erst im Halbfinale war gegen Gastgeber Portugal Schluss.

Mittlerweile sind die handelnden Personen andere, aber die Niederländer haben mit Depay (zwei Turniertreffer) und dem überragenden EM-Kapitän Georginio Wijnaldum (drei Turniertreffer) wieder Namen von Weltrang im Kader. In Depay, der im Sommer von Olympique Lyon zum FC Barcelona wechselt, erkennt van Nistelrooy derweil auch ein Stück von sich selbst: "Er hat den Willen, der Beste im Team zu sein. Das finde ich wunderschön zu sehen."

Offen ist lediglich, wer neben Depay stürmt. De Boer vertraut bei der Entscheidung zwischen dem flinken Donyell Malen (22) und Sturmbrecher Wout Weghorst (28) vom VfL Wolfsburg enorm auf van Nistelrooys Expertise. Dieser bezeichnete es als Stärke, "dass wir einen 1,90 Meter großen Stürmer haben. Manchmal brauchen wir so einen, um die Bälle zu halten. In anderen Spielen brauchen wir vielleicht mehr Geschwindigkeit vorne." Einen Ruud van Nistelrooy haben sie aber leider nur an der Seitenlinie.

