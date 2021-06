Kroatien vs. Spanien live: Das EM-Achtelfinale heute im LIVE-TICKER - 2:3

Im EM-Achtelfinale steht ein echtes Top-Duell an: Kroatien trifft auf Spanien. Goal begleitet das Spiel am Montagabend im LIVE-TICKER.

Kroatien bekommt es im fünften der acht EM-Achtelfinals mit Spanien zu tun. Am Montag, 28. Juni, geht es für beide Teams ab 18 Uhr im Parken in Kopenhagen um einen Platz im Viertelfinale. Dabei treffen zwei Teams aufeinander, die sich im bisherigen Turnierverlauf schwergetan haben und das Ticket für die Runde der letzten 16 jeweils erst im dritten Gruppenspiel mit einem überzeugenden Sieg buchten.

Kroatien unterlag zunächst den Engländern und spielte gegen die Tschechen unentschieden. Als das Weiterkommen auf dem Spiel stand, gelang Luka Modric und Co. jedoch ein souveräner Erfolg gegen Schottland, der das Weiterkommen bedeutete. Spanien musste sich zunächst mit zwei Unentschieden gegen Schweden und Polen begnügen, bevor es beim 5:0 gegen die Slowakei den großen Befreiungsschlag gab.

Das EM-Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien könnt Ihr nicht nur hier im LIVE-TICKER verfolgen. In einem separaten Artikel gibt es alle Infos, wer das Duell im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER

Kroatien - Spanien 2:3 Tore 1:0 Eigentor Unai Simon (20.), 1:1 Sarabia (38.), 1:2 Azpilicueta (57.), 1:3 Ferran Torres (76.), 2:3 Orsic (85.) Aufstellung Kroatien Livakovic - Juranovic (74. Brekalo), Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic (78. Budimir), Vlasic (78. Pasalic), Modric, Rebic (67. Orsic) - Petkovic (46. Kramaric) Aufstellung Spanien Unai Simon - Azpilicueta, Garcia (72. Pau Torres), Laporte, Gaya (78. Alba) - Busquets, Koke (78. Ruiz), Pedri - Sarabia (72. Olmo), Morata, Ferran Torres (88. Oyarzabal) Gelbe Karten Brozovic (73.), Caleta-Car (83.)

88. | Luis Enrique wird auf der linken Seite nochmal defensiver, mit Oyarzabal kommt für Torres ein Verteidiger für einen Stürmer.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

85. | Orsic würgt ihn rein! Modric bringt den Ball per Steckpass in den Fünfer, wo Budimir und Pasalic zunächst an den auf der Linie stehenden Spaniern scheitern, bevor Orsic aus drei Metern nachstochert und den Ball über die Linie bringt. Die Uhr an Cakirs Arm vibriert, die Klärungsaktion von Azpilicueta kommt zu spät.

TOOOR! Kroatien - Spanien 2:3 | Torschütze: Orsic

83. | Caleta-Car wäre im Viertelfinale auch gesperrt, nach einem erneuten Tritt gegen Morata ist nun auch der kroatische Innenverteidiger verwarnt.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

81. | Die letzten zehn Minuten brechen an, Kroatien muss nun die Schleusen öffnen. Der Mannschaft von Zlatko Dalic fehlt die Durchschlagskraft, offensiv ist das gegen diese Spanier erneut zu dünn.

78. | Doppelwechsel auf beiden Seiten: Der angeschlagene Gaya verlässt bei Spanien den Platz für Jordi Alba und Ruiz kommt für Koke in die Partie. Bei den Kroaten wird es offensiv: Budimir ersetzt Kovacic und Pasalic kommt für Vlasic.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

76. | Was ein dicker Patzer von Gvardiol! Pau Torres führt einen Freistoß im Mittelfeld aus, während Gvardiol noch die Trinkflasche im Mund hat. Dadurch ist Ferran Torres links völlig frei, mit einem Haken am zu spät zurückeilenden Gvardiol vorbei und schiebt aus elf Metern rechter Position ins lange Eck ein.

TOOOR! Kroatien - Spanien 1:3 | Torschütze: Ferran Torres

76. | Gaya sitzt verletzt am Boden, scheinbar hat sich der Außenverteidiger nach einem Schubser von Brekalo verletzt. Unter Pfiffen der kroatischen Fans wird der Spanier behandelt und humpelt vom Rasen.

74. | Kroatien wird offensiv, Dalic bringt mit dem Wolfsburger Brekalo einen Flügelstürmer für Außenverteidiger Juranovic.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Nun zieht Cakir die erste Gelbe Karte. Brozovic beschwert sich nach einem vermeintlichen Handspiel Kokes, der die Kugel im Liegen an den Arm bekommen hatte, zu intensiv beim Unparteiischen. Er wäre damit für ein mögliches Viertelfinale gesperrt.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

72. | Doppelwechsel bei La Seleccion: Olmo betritt den Rasen für Sarabia und Pau Torres ersetzt Garcia. Beide Wechsel sind positionsgetreu.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Knicken die Spanier nun langsam ein? Gvardiol chippt die Kugel von links direkt in den Lauf von Kramaric, der über die Außenbahn ins Zentrum zieht und es aus elf Metern linker Position probiert. Simon pariert den Flachschuss im langen Eck, ein Treffer hätte aber eh nicht gezählt. Kramaric stand zuvor knapp im Abseits.

68. | Unai Simon - die Kroaten werden stärker! Vlasic dribbelt sich von links kommend bis zur Grundlinie durch und legt dann zurück ans Fünfereck auf Gvardiol, der direkt abzieht. Simon macht aber das kurze Eck stark zu und verhindert stark den Ausgleich.

67. | Zweiter Wechsel bei den Kroaten, es bleibt offensiv: Orsic kommt positionsgetreu für den heute blassen Rebic.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

66. | Nun muss Unai Simon aber zupacken. Rebic probiert es aus der Nähe des linken Sechzehnerecks direkt, trifft die Kugel aber nicht richtig. Der hoppelnde Ball ist im Torzentrum kein Problem für den Torhüter von Athletic Bilbao.

65. | Spanien lässt die Kugel zirkulieren, diese Passstafetten sind natürlich aus kroatischer Sicht tödlich. Einen Abschluss hat der Vize-Weltmeister nach wie vor nicht verzeichnet.

63. | Die Spanier kontrollieren weiterhin den Ballbesitz, stehen nun aber ein wenig tiefer als noch beim 1:1 auf der Anzeigetafel. Luis Enrique will diese Begegnung konzentriert zu Ende spielen, aus kroatischer Sicht könnte in dieser aktiven Ausrichtung aber auch eine Chance liegen.

61. | Die Kroaten rennen damit zum dritten Mal in diesem Turnier einem Rückstand hinterher, bisher gab es eher durchwachsene Reaktionen. Gegen die Engländer setzte es daraufhin eine Niederlage, gegen Tschechien gab es immerhin noch einen Punkt (1:1). Welches Offensiv-Ass zaubert Zlatko Dalic aus dem Hut?

59. | Für Azpilicueta, den Luis Enrique erst im dritten Gruppenspiel erstmals von Beginn an aufbot, ist es nicht nur der erste Turniertreffer, sondern auch sein erster in nun 27 Spielen für La Seleccion. Die kroatischen Fans reagieren derweil mit Flaschenwürfen auf Unai Simon - nicht die feine kroatische Art.

57. | Azpilicueta mit dem vielleicht wichtigsten Treffer seiner Karriere! Pedri wird im linken Halbraum von den Kroaten nicht angegangen und kann unbedrängt nach links auf Torres ablegen, der eine scharfe Flanke in den Fünfer schlägt. Dort bindet Morata Caleta-Car, sodass Azpilicueta am langen Pfosten gegen Jovanovic nur noch einnicken muss.

TOOOR! Kroatien - Spanien 1:2 | Torschütze: Azpilicueta

55. | Und nun ist die Partie unterbrochen, weil die Luft raus ist. Also aus dem Ball. Den hat Caleta-Cer mit einer Klärungsaktion endgültig zerlegt. Nach wenigen Augenblicken kann es aber weitergehen.

54. | Caleta-Car gegen Morata geht in die nächste Runde, der Kroate trifft seinen Gegenspieler von hinten an Achillessehne und Knie. Der Innenverteidiger von Olympique Marseille muss aufpassen, er wäre bei einer Gelben Karte für das Viertelfinale gesperrt.

52. | Morata und Caleta-Car geraten im Luftduell erneut aneinander, Cüneyt Cakir ruft die beiden Streithähne zu sich. Der türkische Unparteiische klärt die Situation ohne eine Verwarnung.

50. | Die Kroaten laufen den gegnerischen Spielaufbau nun deutlich früher an als im ersten Durchgang, eine weitere Halbzeit am eigenen Sechzehner scheint nicht das Ziel des Vize-Weltmeisters zu sein. Bisher kommen beide Teams halbwegs ausgeglichen aus der Kabine.

48. | Koke löffelt den ersten Freistoß des zweiten Durchgangs aus dem Zentrum in Richtung Elfmeterpunkt, wo Vida allerdings aufpasst und das Kunstleder aus der Gefahrenzone köpft.

46. | Die Kroaten tauschen zur Pause einmal im Sturm: Kramaric ersetzt Petkovic positionsgetreu. Es wird ein wenig kreativer beim Vize-Weltmeister.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Die Kroaten dagegen können mit dem 1:1 zur Pause sehr zufrieden sein, denn der spanische Offensivsturm schaffte es nicht wirklich häufig, Keeper Livakovic ins Schwitzen zu bringen. Der Mannschaft von Zlatko Dalic gelang es im Spielverlauf immer besser, Vertikalität ins eigene Spiel zu bekommen. Ein Faktor, der heute den Schlüssel zum Erfolg bedeuten könnte. In 15 Minuten geht es weiter.

Pause | Munteres Spiel im Parken! Die Spanier sind spielerisch seit 45 Minuten drückend überlegen, eine unglückliche Fehlproduktion von Unai Simon und Pedri sorgte aber für einen völlig unnötigen Rückstand. Die Furia Roja fand offensiv mit viel Gewalt und Sarabia den Weg zurück ins Spiel, hat defensiv aber seit dem 0:1 auch seine Souveränität eingebüßt.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Unai Simon rettet vor Rebic! Brozovic hatte den Flügelstürmer mit einem exzellenten Steilpass zwischen Garcia und Laporte hindurchgeschickt, Simon kommt aber rechtzeitig aus seinem Tor und schlägt die Kugel aus der Gefahrenzone.

43. | Koke mit dem nächsten Abschluss! Der Mittelfeldspieler probiert es einfach mal mit ein wenig Raum aus 25 Metern rechter Position, setzt seinen Versuch aber auch einen Meter rechts am kroatischen Tor vorbei.

42. | Sarabia bringt gleich zwei Ecken von rechts in den kroatischen Fünfer, findet als Assistgeber aber wenig Erfolg. Nun sind es die Kroaten, die ein wenig schwimmen.

40. | Sarabia erzielt damit seinen zweiten Turniertreffer, der Spanier von Paris Saint-Germain hatte schon im Gruppenspiel gegen Slowenien einmal genetzt. Die Kroaten dagegen kassieren im vierten Turnierspiel zum vierten Mal einen Gegentreffer. Und eine weitere Info am Rande: Das Eigentor wurde nun doch Pedri und nicht Unai Simon zugeschrieben.

38. | Sarabia im Goretzka-Style! Die Spanier belagern den kroatischen Strafraum, Gaya probiert es links aus dem Sechzehner mal aus gut 14 Metern. Seinen Flachschuss lässt Livakovic aus dem Zentrum heraus an den Elfmeterpunkt prallen, wo Sarabia den Rebound direkt verwertet und oben rechts einschweißt. Livakovic ist mit dem Kopf noch dran, aber machtlos.

TOOOR! Kroatien - Spanien 1:1 | Torschütze: Sarabia

36. | Jovanovic klärt unter dem Jubel der überwiegend kroatischen Fans! Morata zieht über die linke Seite erstmal davon, der Außenverteidiger läuft die Lücke aber clever zu und schließlich das Offensivfoul. Die Mentalität beim Vize-Weltmeister stimmt.

34. | Die Spanier haben derzeit nahezu 80 Prozent aller Ballaktionen auf ihrer Seite, kommen aber wie schon gegen Schweden nicht häufig und effektiv genug vor das gegnerische Tor.

32. | Simons Eigentor war übrigens bereits der neunte Treffer in den eigenen Kasten bei einer EM-Endrunde. Damit haben wir jetzt schon so viele Eigentore wie bei den vergangenen 15 Endrunden zusammen.

30. | Rebic lässt gegen Koke lange das Bein stehen und lässt den Atletico-Spieler über die Klinge springen, Cakir nimmt sich den ehemaligen Frankfurter noch einmal zur Brust. Lange dürfte die erste Gelbe Karte nicht mehr auf sich warten lassen.

28. | Die Kroaten setzen nun immer besser Nadelstiche über die Außenbahnen, bekommen ihre Ballgewinne früher und besser in Offensivaktionen umgewandelt. Die Spanier sind nicht mehr ganz so souverän.

26. | Kovacic! Der Mittelfeldspieler macht von links kommend mal ein paar Schritte Richtung Zentrum und feuert aus 18 Metern aufs Tor, sein Schuss geht aber Zentimeter über den Kasten von Unai Simon.

25. | Die Spanier laufen weiterhin wütend und mutig an, Laporte verirrt sich teilweise bis an den gegnerischen Strafraum. Eine sehr riskante Spielweise, die die nun führenden Kroaten immer besser ausnutzen können.

24. | Die Spanier wackeln! Modric steckt aus dem Zentrum heraus rechts in den Sechzehner auf Petkovic durch, der sich an Garcia vorbeiwühlt und dann vom rechten Fünfereck abzieht. Sein Schuss prallt ans Außennetz.

22. | Noch im vergangenen Duell mit der Slowakei profitierten die Spanier von einem kapitalen Fehler von Schlussmann Dubravka, nun unterläuft ihrem eigenen Keeper so ein Patzer. Das wird die Befürworter von David de Gea wohl nochmal in ihrer Ansicht bestätigen, dass dieser der bessere Torwart für die Furia Roja wäre.

20. | Und im direkten Gegenzug unterläuft Simon der Bock der Europameisterschaft! Pedri spielt einen langen Rückpass mit viel Tempo auf seinen Keeper, der den Ball zu lässig annehmen will. Die Kugel rutscht unter der Sohle durch und geht ins eigene Tor - was eine Szene!

TOOOR! Kroatien - Spanien 1:0 | Torschütze: Eigentor Unai Simon

19. | MORATA! Torres bedient den Stürmer butterweich von der rechten Strafraumkante im Fünfer, wo Morata völlig frei aus drei Metern zum Kopfball kommt - und die Kugel auf Vida köpft, der aus kurzer Distanz den Ball an den Unterarm bekommt. Cakir entscheidet sich gegen einen Elfmeter.

18. | Kroatiens Offensivspieler sind also doch auf dem Rasen! Vlasic geht auf der rechten Seite mal ins Dribbling gegen Gaya, der Außenverteidiger ist aber schnell hinter seinem Gegenspieler her und klaut diesem noch das Spielgerät. Immerhin mal eine Torannäherung der Kroaten.

16. | Die Fronten sind nach etwa einer Viertelstunde verhärtet. Spanien will es im Parken spielerisch lösen, trifft aber auf eine ähnlich hartnäckige Defensive wie die der Schweden zum EM-Auftakt. Kroatien spielt das bisher sehr clever, muss aber aufpassen, dass der Druck nicht zu groß wird.

14. | Die Spanier sind weiterhin spielerisch dominant, lassen das kroatische Offensivgehirn Modric gar nicht erst in gefährliche Spielfeldzonen kommen. Der ehemalige Weltfußballer hängt ein wenig in der Luft.

12. | Morata ans Außennetz! Busquets dribbelt sich aus dem linken Halbraum heraus in den Sechzehner und legt dann nach links in den Sechzehner auf Morata ab. Der Stürmer hält aus zwölf Metern linker Position drauf, setzt den Ball aber ans Außennetz.

10. | Azpilicueta mit der ersten Halbchance. Koke bedient den Chelsea-Kapitän von links mit einem Freistoß am Elfmeterpunkt, wo Azpilicueta im Fallen aber zu wenig Druck mit dem Kopf entwickeln kann. Livakovic packt im Torzentrum sicher zu.

9. | Die spanischen Innenverteidiger rücken in der Anfangsphase durchaus hoch auf, gehen damit gegen die schnellen Kroaten ein hohes Risiko. Das Team von Zlatko Dalic steht aber viel zu tief, umschalten ist selten bis gar nicht möglich.

7. | Erstere kleinere Unterbrechung, weil Torres Gvardiol nach einem spanischen Freistoß im kroatischen Sechzehner von hinten ins Kreuz springt. Der künftige Leipziger kann aber erstmal ohne Probleme weiterspielen.

5. | Es ist ein Hauch von 2012 in der dänischen Hauptstadt - denn Busquets zieht im Mittelfeld die Fäden wie einst gemeinsam mit Iniesta. Ihm entgegen stellen sich Kovacic und Brozovic, die schon zu Beginn eine gute Härte in den Zweikämpfen an den Tag legen.

3. | Die Spanier beginnen mutig und mit viel Ballbesitz, scheinen den Mut aus dem Slowakei-Spiel mit nach Kopenhagen gebracht zu haben. Alles unter den Augen von Cüneyt Cakir, der mit seinem neunten Einsatz bei einer Europameisterschaft einen neuen Rekord aufstellt.

1. | Los gehts! Der Ball rollt im Parken!

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Leiten wird die Begegnung heute Cüneyt Cakir aus der Türkei, seine Assistenten an den Linien sind Bahattin Duran und Tarik Ongun. Vierter Offizieller ist der Schwede Andreas Ekberg. An den Videomonitoren sitzt heute Bastian Dankert aus Rostock.

Vor Beginn | 2016 trafen beide Mannschaften bereits in der Vorrunde aufeinander, mit einem 2:1 sicherte sich dadurch im abschließenden Gruppenspiel auch den Gruppensieg. Alvaro Morata hatte die Spanier zunächst in Führung geschossen, bevor Kalinic und später Ivan Perisic für die Kroaten trafen. Sowohl Perisic als auch Morata sind heute wieder mit von der Partie. Pikant: Auch damals verschoss Spanien einen Elfmeter, dessen Schütze Sergio Ramos schaut aber bekanntermaßen vom heimischen Sofa aus zu.

Vor Beginn | Für beide Trainer ist das heutige Duell durchaus für ihre Zukunft entscheidend, denn das Achtelfinale ist für den Anspruch beider Nationen eigentlich zu wenig. Vor allem in Spanien dürfte es eng werden für Luis Enrique, sollte es in Kopenhagen erneut nicht zum Weiterkommen reichen. Es wäre das vierte große Turnier in Folge, in dem für Spanien spätestens im Achtelfinale Schluss ist.

Vor Beginn | Allerdings ist auch der Vize-Weltmeister von 2018 nicht in Bestform. Nach einer Auftaktniederlage gegen die Engländer mühte sich Kroatien zu einem Punktgewinn gegen Tschechien, bevor ein deutliches 3:1 im Endspiel gegen Schottland noch für den zweiten Tabellenrang reichte. Mit Luka Modric musste erneut ein Altstar die Kroaten retten, die Kritik an Trainer Zlatko Dalic reißt weiterhin nicht ab.

Vor Beginn | Dennoch kann das gute Ergebnis gegen die Slowakei nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft von Luis Enrique vor allem in der Offensive ihre Probleme hat. Fast 30 Torschüsse reichten zum Auftakt gegen Schweden nicht für einen Treffer, sowohl Gerard Moreno als auch Alvaro Morata scheiterten vom Elfmeterpunkt. Zwar deuten die fünf Treffer gegen die Slowaken das Potential der Seleccion an, gegen Kroatien wird man aber auf eine stärkere Abwehrreihe treffen.

Vor Beginn | Beide Mannschaften konnten ihre jeweilige Vorrundengruppe als Tabellenzweiter abschließen, können aber dennoch nicht mit ihren ersten drei Turnierspielen zufrieden sein. Die Spanier etwa vergaben sowohl gegen Polen als auch gegen Schweden die Chance zum Sieg, nach zwei Remis reichte zum Abschluss der Gruppenphase ein deutliches 5:0 gegen die Slowakei zum Weiterkommen.

Vor Beginn | Vier Achtelfinal-Tickets sind bereits vergeben, vier weitere werden heute und morgen noch in den Metropolen Europas ausgespielt. Zuerst auf der Bühne: Kroatien und Spanien. Wer setzt sich durch?

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien.

Kroatien vs. Spanien: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Kroatien:

Livakovic - Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic, Vlasic, Modric, Rebic - Petkovic

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya - Busquets, Koke, Pedri - Sarabia, Morata, Ferran Torres

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Kroatien traf zuletzt in der UEFA Nations League 2018/19 auf Spanien. Während die Kroaten das letzte dieser beiden Aufeinandertreffen gewannen (3:2 im November 2018), verloren sie das andere im September 2018 mit 0:6, die bisher höchste Niederlage im internationalen Fußball der Kroaten.

Es ist das dritte Aufeinandertreffen von Kroatien und Spanien bei einem großen Turnier – die beiden vorherigen Begegnungen fanden in der EM-Gruppenphase statt: Spanien siegte 2012 und Kroatien 2016.

Nach dem Gewinn der EURO 2008, der WM 2010 und der EURO 2012 ist Spanien bei den letzten beiden großen Turnieren (WM und EM) in der K.-o.-Runde ausgeschieden: Im Achtelfinale der EM 2016 (gegen Italien) und ebenfalls im Achtelfinale der WM 2018 (gegen Russland). Zuletzt schied Spanien bei der WM 1994, der EURO 1996 und der EURO 2000 bei drei aufeinanderfolgenden Teilnahmen in der K.-o.-Runde aus.

Kroatien hat bei seiner sechsten EM-Teilnahme zum vierten Mal die K.-o.-Runde erreicht – die letzten drei Male (1996 und 2008 im Viertelfinale, 2016 im Achtelfinale) kamen die Kroaten jedoch nicht über das erste K.-o.-Spiel hinaus.

Spanien hatte in der Gruppenphase der EURO 2020 einen höheren Wert an Expected Goals jede andere Mannschaft (8,8), jedoch hat nur Schottland diesen Wert mehr unterboten (um 3,0 Tore: ein Tor aus 4,0 xG) als die Spanier (um 2,8 Tore: sechs Tore aus 8,8 xG). Die beiden Spieler, die laut Expected-Goals-Modell in der Gruppenphase am meisten Chancen liegen ließen sind beides Spanier: Gerard Moreno (0 Tore aus 2,1 xG) und Alvaro Morata (ein Tor aus 2,9 xG).

Seit Beginn der WM 2018 blieb Kroatien nur in einem der zehn Spiele bei großen Turnieren (WM und EM) torlos, insgesamt erzielten die Kroaten 18 Tore und damit um 4,4 Tore mehr, als laut Expected-Goals-Modell zu erwarten gewesen wären (13,6 xG). Im letzten Gruppenspiel gegen Schottland erzielte Kroatien drei Tore bei 1,0 xG (+2,0) – das ist die höchste positive Differenz in einem Spiel in der Gruppenphase der EURO 2020 und die höchste in diesem Wettbewerb seit Frankreich im Viertelfinale der EURO 2016 gegen Island (+3,2, fünf Tore bei 1,8 xG).

Spanien erzwang mehr Pressingsequenzen (Sequenzen, bei denen der Gegner drei oder weniger Pässe hat und die Sequenz innerhalb von 40 Metern vor dem eigenen Tor endet) als jede andere Mannschaft während der EURO 2020-Gruppenphase (60) – zudem war ihr Durchschnitt von acht zugelassenen Pässen pro Defensivaktion der niedrigste von jeder Mannschaft in der Gruppenphase.

Ivan Perisic war in seinen letzten fünf Einsätzen bei großen Turnieren für Kroatien an sechs Toren direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen). Durch sein Tor gegen Schottland zog er mit Davor Suker nach Treffern für Kroatien bei großen Turnieren (WM und EM) gleich (neun).

Alle sechs Tore Spaniens in der Gruppenphase der EURO 2020 wurden von verschiedenen Spielern erzielt (darunter zwei Eigentore) – Spanien war die Mannschaft mit den meisten Toren in der Gruppenphase, ohne dass ein Spieler doppelt traf.

Im letzten Spiel gegen Schottland wurde Luka Modric zum ältesten kroatischen EM-Torschützen (35 Jahre und 286 Tage), außerdem hält er den Rekord als jüngster Torschütze seines Landes im Wettbewerb (22 Jahre und 73 Tage gegen Österreich 2008) – sollte er in diesem Spiel (im Alter von 35 Jahren und 292 Tagen) ein Tor erzielen, wäre er nach Cristiano Ronaldo der zweitälteste Spieler der EM-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Einsätzen im Wettbewerb trifft.

Kroatien vs. Spanien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Bei der EM steht der dritte Achtelfinal-Tag an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Kroatien und Spanien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique sieht den Schlüssel für einen Sieg im EM-Achtelfinale gegen Kroatien im Ausschalten von Luka Modric. "Wir wollen versuchen, dass Kroatien so wenig wie möglich den Ball hat und vor allem ihre besten Spieler", sagte der 51-Jährige: "Modric hat eine riesige Qualität. Je mehr wir den Ball haben, desto mehr können wir sein Potenzial einschränken. Er ist einer ihrer besten Spieler."

Auch Mittelfeldspieler Koke lobte den kroatischen Spielmacher in höchsten Tönen. "Modric macht wundervolle Dinge. Er ist ein entscheidender Spieler, der beste Mittelfeldspieler von Kroatien. Wir müssen besonders auf ihn achten", sagte der 29-Jährige: "Es wird ein schöner Kampf im Mittelfeld morgen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich selbst den Ball zu haben."

Der 5:0-Erfolg gegen die Slowakei zum Gruppenabschluss sei "wichtig" für das Gefühl im Team gewesen, sagte Enrique: "Es war ein überzeugendes Resultat. Das gibt einen Boost an Energie und Vertrauen." Ob er am Montag (18 Uhr) auch auf dieselben Spieler vertraut wie beim Kantersieg ließ der Coach allerdings offen. "Ich liebe das Team, ich liebe diesen Kader. Jeder andere Spieler kann morgen auch starten", betonte Enrique.

Quelle: SID

Kroatien vs. Spanien im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick