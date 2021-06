Belgien vs. Portugal JETZT live: EM-Achtelfinale im LIVE-TICKER - 0:0

Portugal um Cristiano Ronaldo trifft heute im Achtelfinale der EM 2021 auf Belgien - verfolgt das Duell am Sonntag jetzt bei Goal im LIVE-TICKER.

Belgien trifft heute im Achtelfinale der EM 2021 auf Portugal . Anpfiff im Olympiastadion im spanischen Sevilla ist am Sonntag, den 27. Juni 2021, um 21 Uhr . Hier könnt Ihr die Partie jetzt im LIVE-TICKER verfolgen.

Belgien hat seine Gruppe souverän gewonnen, während Portugal sich hinter Frankreich und Deutschland als Dritter qualifizierte. Wer setzt sich durch im Duell der beiden Superstars Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo?

Belgien vs. Portugal JETZT im LIVE-TICKER - 0:0

Belgien - Portugal 0:0 Tore - Aufstellung Belgien Courtois - Vermaelen, Alderweireld, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard - De Bruyne - E. Hazard, Lukaku Aufstellung Portugal Rui Patricio - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Moutinho, Palhinha, Sanches - B. Silva, Jota, Ronaldo Gelbe Karten -

34. | Das wäre eine ganz andere Partie, wenn die Begegnung heute in Oslo stattfände. 19 Grad. Ein Traum.

32. | Szenenapplaus bekommt kurz darauf Ronaldo, weil er einen Pass mit der Hacke anbringt. In dieser Szene ist der Applaus tatsächlich etwas übertrieben.

31. | Der gute alte Pepe wundert sich nach einem Foul an Eden über den Foulpfiff. Der gute alte Pepe.

30. | Kurz wirds heikel, als Rui Patrico durchs Zentrum befreien will, der Abschlag wird im offensiven Mittelfeld von Tielemans abgefangen, der sofort auf Lukaku köpft. Weil der aber den Ball nicht kontrollieren kann mit zwei Mann auf seinen Füßen, brennt jedoch nichts an.

29. | Leichtes Übergewicht in dieser Phase für die Portugiesen, die so langsam auch beim Ballbesitz ausgleichen können. Ist wie beim Poker hier, keiner lässt sich in die Karten schauen.

27. | Distanzschüsse könnten ein Mittel der Wahl sein. In die Boxen zu kommen, stellt sich bisher auf beiden Seiten als unmöglich heraus.

25. | Hui, und das wird tatsächlich auch richtig gefährlich. So ein halbhoher Flatterball, der allerdings ziemlich mittig kommt, mit Glück und Geschick und der rechten Faust kann Courtois parieren. Dabei war der Schuss von der Mauer noch leicht abgefälscht.

24. | Jota wird mit einem langen Ball bedient und legt den geschickt an Vermaelen vorbei, im Sturz hält der jedoch die Kugel mit der Hand an. Vielversprechende Freistoßposition für Portugal, 20 Meter vor dem Tor, halbrechts vor dem Strafraum. Ronaldo macht das wohl.

22. | Auf der Gegenseite lanciert Sanches einen Schuss aus der zweiten Reihe - Sie erinnern sich, der Pfosten in München wackelt immer noch - diesmal fehlte aber deutlich die Präzision, Courtois muss nicht eingreifen. Und der Schuss war sowieso auch nicht sonderlich scharf.

21. | Anspruchsvoller Diagonalball von de Bruyne, den Meunier gerade noch so von der rechten Eckfahne hereinbringen kann. Beachtlich, aber so auf den letzten Drücker auch etwas unkontrolliert. Er findet keine Abnehmer.

20. | Das war mal ein Einsatz eines langen Balles bei Portugal: Guerreiro über 40 Meter auf Ronaldo, der den Ball auch schön annimmt, technisch gibts da nichts zu meckern, nur regeltechnisch. Der Angreifer war etwas zu früh gestartet und wird zurückgepfiffen.

19. | Nach einem schnell ausgeführten Freistoß marschiert Thorgan die linke Seite runter, zieht vor dem Strafraum ins Zentrum und will einen Schuss anbringen, wird jedoch geblockt. So viel Raum hatten die Belgier bisher eher nicht.

16. | Während der Ball bei den Belgiern über viele Stationen läuft, ist bei den Portugiesen immer Sanches im Zentrum des Geschehens. Er ist es, der das Spiel des amtierenden Europameisters lenkt.

15. | Doch jetzt scheinen wieder die Portugiesen an der Reihe zu sein. Bei 30 Grad läuft die Begegnung nicht gerade im allerhöchsten Tempo ab. Und permanentes Pressing ist bei diesen Temperaturen natürlich tödlich.

13. | Ja, eindeutig, das ist ein Plan, die Sache mit Meunier. Der klebt wirklich an der Außenlinie, komwird immer wieder von Guerreiro angelaufen. De Bruyne nun von der linken Seite mit einer Halbfeldflanke, Lukaku ist aber gut zugestellt.

12. | Die Belgier drücken gerade mächtig auf die Ballbesitzstatistik, das sah in den ersten drei Minuten noch ausgeglichener aus.

10. | Eden mit dem Ballgewinn vor dem portugiesischen Strafraum. Er nutzt seine extrem engen Wendekreis, spielt an der Strafraumgrenze Lukaku an, der nur prallen lässt. Eden hält sofort drauf, jedoch deutlich zu hoch. Kann man nicht meckern. Schon drei Torszenen. Auffällig übrigens, wie weit an der Seitenlinie Meunier klebt auch auch häufig gesucht wird. Sieht nach einem Plan aus.

9. | Jetzt die Belgier fast erstmals gefährlich. Der öffnende Pass von Tielemans aus dem Mittelfeld war großartig. Meunier macht Meter auf der rechten Seite, seine Flanke auf Lukaku fällt jedoch deutlich zu hoch aus. Bis dahin war jedoch alles gut.

8. | War eine Szene, die wir häufiger sehen könnten. Beide Teams verdichten die Räume extrem. Und wenn du dich da dann mal rauswindest, ist plötzlich fürchterlich viel Platz.

6. | Und schon haben wir die erste Torszene. Renato Sanches läuft nach einer einfachen Drehung an der Mittellinie allen davon und treibt einen Konter in die Spitze. Links ist Jota mitgelaufen, der auch prompt geschickt wird. Dann aber sehr überhastet und unkontrolliert abschießt. Fast kläglich. Denn die linke Seite war völlig offen.

4. | Was auf beide Teams bisher zutrifft: Ballkontrolle ist alles. Da wird dann ein Vorstoß lieber noch einmal abgebrochen, bevor die Kugel verloren geht.

3. | Und so kann man schnell einen deutlichen Unterschied in den taktischen Formationen feststellen. Belgien stört wesentlich höher - mit drei Mann. Bei Portugal befinden sich bei gegnerischen Ballbesitz bis auf CR7 alle Mann hinter dem Ball.

2. | 60 Sekunden sind gespielt, die Portugiesen waren noch nicht am Ball, Zwei Angriffe über die linke Seite brechen die Belgier ab, bevor dann Lukaku erstmals mit einem langen Ball gesucht wird. Der Ball landet letztlich aber bei Renato Sanches, und die Portugiesen bekommen jetzt ihre Minute.

1. | Beide Teams hatten übrigens vor Anpfiff gekniet.

1. | Die Partie hat begonnen. Belgien hatte Anstoß.

Belgien vs. Portugal jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Beim Anhören der Hymnen wird deutlich, dass die portugiesischen Fans auf den Rängen leicht in der Überzahl sind. Aber auch die Belgier müssen sich nicht einsam fühlen.

vor Beginn | Die Mannschaften betreten den Rasen. Dann kommt noch etwas Musik, bevor es zur Sache geht.

vor Beginn | Das Turnier verabschiedet sich mit dieser Partie aus Sevilla. Für spanische Verhältnisse im Sommer sind die äußeren Bedingungen echt okay. Es werden lediglich nur noch 30 Grad gemessen.

vor Beginn | Und Tore scheinen garantiert: In den letzten 58 Partien mit Roberto Martinez als Übungsleiter der Belgier blieben die Roten Teufel nur zweimal ohne eigenen Treffer. Beeindruckend.

vor Beginn | Und weil noch ein wenig Zeit ist, können wir auch noch ein wenig durch die Statistik bzw. Geschichte bummeln: Belgien und Portugal stehen tatsächlich zum allerersten Mal bei einer Großturnier einander gegenüber. Sie sind LIVE dabei, wenn eine neue Statistik entsteht!

vor Beginn | Und wer pfeift? Dr. Felix! Vertritt die deutschen Fahnen schon heute. An den Linien wird Brych von Mark Borsch und Stefan Lupp unterstützt. Marco Fritz bewacht die Bildschirme. Vierter Offizieller ist der Bulgare Georgi Kabakov.

vor Beginn | Dann muss natürlich auch noch Romelu Lukaku genannt werden. Der steht ein wenig im Schatten des großen de Bruyne, doch seine Leistungen sind beeindruckend. Drei Treffer erzielte er höchstselbst, bei den beiden Treffern beim engsten Spiel der Belgier - gegen Dänemark - war Lukaku zudem der entscheidende Faktor, so was taucht aber in keiner Statistik auf.

vor Beginn | Bei Belgien führt wohl kein Weg an Kevin de Bruyne vorbei. Die Zahlen sind auf den ersten Blick nicht ganz so beeindruckend wie bei Cristiano Ronaldo (1 Tor, 2,5 Assists), dabei darf aber nicht unterschlagen werden, dass de Bruyne nach überstandener Verletzung auch erst drei Halbzeiten bei dieser EM gespielt hat. Außerdem spielt er natürlich im belgischen Team eine ganz andere Rolle als CR7 bei Portugal.

vor Beginn | Und zum anderen wäre da Renato Sanches. Im Spiel gegen Ungarn erhielt er lediglich zehn Spielminuten, gegen Deutschland spielte er bereits eine ganze Halbzeit. Gegen Frankreich stand er in der Startelf. Mit der Energie, der er dem portugiesischen Spiel verleiht, hat er sich mittlerweile in die Mannschaft gespielt. Er verleiht dem Auftritt seiner Mannschaft eine neue Qualität.

vor Beginn | Players to watch: Picken wir uns bei den beiden Teams je zwei Spieler heraus. Es gibt Stimmen, die behaupten, Portugal spiele ohne CR7 besser. Aber auch erfolgreicher? Mit fünf Toren führt er die Torjägerliste an, dazu kommt noch eine Torvorbereitung. Der Superstar ist damit an sechs der sieben Tore Portugals direkt beteiligt gewesen.

vor Beginn | Mit weißer Weste marschierten die Roten Teufel durch die Gruppenphase, neben klaren Siegen gegen Russland (3:0) und Finnland (2:0) gab es aber auch eine Begegnung, die enger war. Gegen Dänemark (2:1) blieb es spannend bis zur letzten Minute.

vor Beginn | Schauen wir uns zunächst an, auf was für einen Turnierverlauf beide Teams zurückblicken können. Für den Titelverteidiger startete die EM mit einem 3:0 gegen Ungarn in der wohl schwersten Gruppe dieses Turniers. Das Ergebnis täuscht ein wenig darüber hinweg, wie eng die Begegnung tatsächlich war. Es folgte ein blamabler Auftritt gegen Deutschland (2:4), bevor die Iberer bei ihrem bislang besten Spiel - einer der besten Begegnungen des Turniers bisher - Weltmeister Frankreich ein 2:2 abrangen.

vor Beginn | Und die Portugiesen, die konnte es sich im letzten Gruppenspiel nicht leisten, irgendjemanden zu schonen. Ran musste gegen Frankreich die Top-Elf. Und die geht auch heute fast unverändert an den Start: Lediglich Dalot kommt neu ins Team für Semedo.

vor Beginn | Portugal startet mit dieser Elf: Rui Patricio - Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Sanches, Palhinha, Moutinho - Silva, Ronaldo, Jota.

vor Beginn | Belgien beginnt im Vergleich zum Finnland-Spiel mit zwei Neulingen in der Dreierkette, Alderweireld und Vertonghen beginnen für Denayer und Boyata. Im Mittelfeld sind Meunier, Tielemans und T. Hazard neu für Chadli, Trossard und Doku. Im letzten Gruppenspiel konnte es man sich ganz offensichtlich leisten, ein paar Stammkräfte zu schonen.

vor Beginn | So laufen die Belgier auf: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard - de Bruyne, Lukaku, E. Hazard.

vor Beginn | Gestern gab es ausschließlich Favoritensiege - durch Dänemark, Italien. Der heutige Achtelfinaltag jedoch begann mit einer Überraschung. Tschechien hat Oranje aus dem Wettbewerb geworfen. Tag der Sensationen? Doch andererseits, wie sensationell wäre ein Weiterkommen von Titelverteidiger Portugal gegen Belgien wirklich?

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinale der EM 2021 zwischen Belgien und Portugal.

Belgien - Portugal heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Belgien:

Courtois - Vermaelen, Alderweireld, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard - De Bruyne - E. Hazard, Lukaku

Portugals Aufstellung:

Rui Patricio - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Moutinho, Palhinha, Sanches - B. Silva, Jota, Ronaldo

Belgien vs. Portugal im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem EM-Achtelfinale heute

Es ist das erste Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier (WM und EM) zwischen Belgien und Portugal. Portugal ist seit der 0-3-Niederlage in der WM-Qualifikation im September 1989 wettbewerbsübergreifend in den letzten 5 Spielen gegen Belgien ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis).

Belgien blieb in nur 2 der letzten 58 Spiele unter Roberto Martínez torlos und hat in dieser Zeitspanne im Schnitt genau 3 Tore pro Spiel erzielt (174 insgesamt). Die beiden Spiele, in denen die Belgier keinen Treffer erzielten, waren das WM-Halbfinale 2018 gegen Frankreich (0-1) und das letzte Aufeinandertreffen mit Portugal (0-0) im Juni 2018.

Belgien hat bei jeder seiner letzten 5 Teilnahmen an einem großen Turnier (EM und WM) die K.o.-Runde erreicht und stand bei der WM 2018 im Halbfinale. Die Niederlage gegen den späteren Sieger Frankreich 2018 war die einzige in den letzten 10 Spielen bei großen Turnieren (9 Siege).

Portugal hat sich zum 2. Mal in Folge als Dritter für die K.-o.-Runde der EM qualifiziert – zuletzt 2016, als die Portugiesen den Titel holten. Die Ausbeute von nur 4 Punkten aus den 3 Gruppenspielen ist die schlechteste Ausbeute eines EM-Titelverteidigers seit Griechenland im Jahr 2008 (0).

Belgiens Sieg gegen Finnland war der 9. Sieg bei einem großen Turnier (WM und EM) unter Trainer Roberto Martínez, kein anderer Belgien-Trainer gewann so viele Spiele bei großen Turnieren.

Portugal hat bei der EM 2020 bisher 6 Tore in 3 Spielen kassiert und damit bereits jetzt eines mehr als beim Titelgewinn 2016 (5 Gegentore in 7 Spielen). Das letzte Mal, dass Portugal in 3 aufeinanderfolgenden Spielen 2+ Tore kassierte, war im Februar 2013 unter Paulo Bento.

Portugals Cristiano Ronaldo ist nun der europäische Spieler mit den meisten Toren bei großen Turnieren (WM & EM). Mit seinem Doppelpack gegen Frankreich zog er an Miroslav Klose (19) vorbei (21 Tore). Tatsächlich war es bereits Ronaldos 2. Doppelpack bei der EM 2020 – kein Spieler gelangen jemals 3 bei einer einzigen EURO.

Kevin De Bruyne war an 3 der 7 belgischen Tore bei der EM 2020 direkt beteiligt, obwohl er bisher nur 134 Minuten gespielt hat (1 Tor, 2 Assists). Der Bruyne gelang in jedem seiner letzten 3 Einsätze bei großen Turnieren (WM und EM) eine Torvorlage – der letzte Europäer, dem dies in mehr aufeinanderfolgenden Spielen bei Welt- und Europameisterschaften gelang, war Eden Hazard (5 Spiele zwischen 2016 und 2018).

Seit dem Ende der WM 2018 hat Romelu Lukaku in 21 Einsätzen in allen Wettbewerben 23 Tore für Belgien erzielt und dabei zudem 4 Assists beigesteuert. Der Stürmer hat bei der EURO 2020 bisher 3 Tore erzielt, damit fehlt ihm nur noch ein Treffer auf seine Bestmarke bei großen Turnieren (4 bei der WM 2018).

Einschließlich der WM 2014 hat Kevin De Bruyne seither 71 Chancen bei großen Turnieren (WM und EM) kreiert – mehr als jeder andere europäische Spieler in diesem Zeitraum.

Belgien vs. Portugal im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum EM-Achtelfinale heute

Vielleicht ist Cristiano Ronaldo ja nicht ganz unschuldig an diesem "neuen" Romelu Lukaku. Seitdem der belgische Stürmer wie auch Ronaldo in der italienischen Serie A spielt, ist er ein besserer Fußballer geworden. Er selbst sagt: "Ich bin nicht mehr nur in guter Form, ich bin auf dem nächsten Level angekommen."

Und das liegt, so vermutet es jedenfalls Lukaku, auch an Ronaldo. "Es ist motivierend, wenn du so jemanden in deiner Liga hast, jemanden, der in diesem Alter noch so abliefert. Er ist ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und ein Spieler, der gewinnt", sagte Lukaku am Freitag.

Der bullige Angreifer saß da im belgischen Teamquartier in Tubize auf dem in knallrote Farbe getunkten Podium, um über das EM-Achtelfinale gegen Titelverteidiger Portugal zu sprechen. Am Sonntagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kommt es in Sevilla zum Duell der Mitfavoriten - es ist zugleich das Aufeinandertreffen zweier Stürmerstars in Hochform.

Bereits in Italien lieferten sich Lukaku, 28, und Ronaldo, 36, in der abgelaufenen Saison einen echten Fight. Weniger um den Titel, den sicherte sich Lukaku mit Inter Mailand am Ende mit großem Abstand vor Ronaldo mit Juventus Turin auf dem vierten Platz. Mehr um die Torjägerkanone.

Die ging am Ende mit 29 Treffern an den fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo, der fünf Treffer mehr als Lukaku erzielte. "Auf persönlicher Ebene hat er gewonnen. Aber als Team haben wir den Titel geholt", stellte der Belgier vor dem Wiedersehen im brütend heißen Spanien fest. Auch bei der EM ist Lukaku (3 Tore) derzeit hinter dem besten Schützen Ronaldo (5) in der "persönlichen" Verfolgerrolle.

Der wuchtige Stürmer, der mit all seiner Power vielen Innenverteidigern das Fürchten lehrt, reitet auf einer Euphoriewelle. Das sieht er selbst, und das sehen andere so. Zum Beispiel sein Trainer. "Für mich ist Romelu in den letzten zehn Monaten ein ganz anderer Spieler geworden", lobte Belgien-Coach Roberto Martinez. Lukaku sei "so reif wie noch nie in seiner Karriere".

Auch Teamkollege Jan Vertonghen geriet am Freitagabend in Sevilla ins Schwärmen: "Ich kenne ihn seit er 16 Jahre alt ist. Wie er sich von einem starken Kind zu einem der besten Stürmer der Welt entwickelt hat, ist mit das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe."

2019 war Lukaku vom englischen Rekordmeister Manchester United nach Italien gewechselt, wo er gleich zum Leistungsträger avancierte. In 95 Pflichtspielen hat er bereits 64 Tore erzielt. Die Experten sind sich einig, dass Lukaku, der als "Mann des Julis" das nächste Cover der italienischen Men's Vogue ziert, der Schlüssel zur ersten Meisterschaft Inters seit elf Jahren war.

Nun nimmt Belgiens Rekordtorschütze mit der "Goldenen Generation" der Nationalmannnschaft den nächsten Anlauf zu einem Titel. "Ich glaube, der Moment ist gekommen", sagte er. Der Europameister um Ronaldo sei nun im Achtelfinale "der beste Test" für den ewigen Geheimfavoriten.

Aber auch für ihn. Denn Lukaku erwartet von sich selbst Höchstleistungen. Er will in Spielen wie Sonntagabend beweisen, dass er endlich auf Augenhöhe mit den Superstars angekommen ist - und auch Vorbild für Ausnahmekönner wie Ronaldo sein kann. Was der von ihm lernen könne? "Er hätte sicher gerne meine Power", sagte Lukaku voller Selbstbewusstsein.

