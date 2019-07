Eintracht Frankfurt: Bobic bestätigt Gespräche mit Trio, EL-Qualispiel in Tallinn - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt buhlt noch um einige Spieler. Dies bestätigte Fredi Bobic. Zudem steht das Qualispiel in Estland an. Alle SGE-News und -Gerüchte.

startet am heutigen Donnerstag mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Dabei gastiert die SGE bei Flora Tallinn in Estland.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Duell der beiden Mannschaften gibt es in TV und LIVE-STREAM zu sehen, sodass alle SGE-Fans ab 19 Uhr live mit dabei sein können.

Personell haben die Planungen beim Bundesligisten aber noch lange kein Ende gefunden. Nach den Abgängen von Sebastien Haller und Luka Jovic will die Eintracht aufrüsten.

Zuletzt wurden folgende Namen genannt: Kevin-Prince Boateng und Jesus Vallejo. Zudem ist eine Rückkehr von Kevin Trapp, Sebastian Rode und Martin Hinteregger ein Thema. Fredi Bobic bestätigte zumindest die Bemühungen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Donnerstag.

Die SGE-News der vergangenen Tage im Überblick:

SGE-Boss Fredi Bobic über Trio: "Sind an allen dran"

Eintracht Frankfurt hofft, dass Kevin Trapp, Sebastian Rode und auch Martin Hinteregger zurück nach Hessen kommen. SGE-Sportvorstand Fredi Bobic gab zu bekennen, dass man alles daran setze.

"Wir sind bei allen drei dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit. Am Ende werden es vielleicht ein oder zwei sein. Man soll sich einfach überraschen lassen", sagte Bobic im Interview mit hr1.

Trapp, Rode und Hinteregger waren in der vergangenen Saison allesamt an die Eintracht ausgeliehen und essenziell für die starke Saison des Klubs. Ende Juni kehrten sie jedoch wieder zu ihren eigentlichen Arbeitgebern zurück.

Der Nationalkeeper Trapp weilt wieder in den Reihen von PSG, Hinteregger trainiert beim und Rode (BVB) befindet sich im Aufbautraining nach einer Knorpelverletzung.

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - so wird die Qualifikation zur übertragen

Eintracht Frankfurt wurde in der Bundesligasaison 2018/19 am Ende Siebter, sodass man nun in der Europa-League-Qualifikation ranmuss. Dort geht es im Hinspiel der zweiten Runde zu Estlands Rekordmeister Flora Tallinn. Anstoß auf estnischem Boden ist um 19 Uhr.

Bericht: PSG zeigt Interesse an Martin Dubravka von - Trapp-Rückkehr nach Frankfurt?

Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zeigt Interesse an Torhüter Martin Dubravka von Premier-League-Klub Newcastle United. Dies schreibt der kicker, schränkt aber auch ein, dass "konkrete Gespräche" wegen eines Transfers des 30-Jährigen im Sommer noch nicht geführt wurden.

Dubravka steht bei den Magpies noch bis 2022 unter Vertrag. Er war im Januar 2018 von nach Newcastle gewechselt. Zunächst für eine halbe Saison auf Leihbasis, später für vier Millionen Euro Ablöse fix. Gemäß des Berichts soll er nach starken Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit rund zehn Millionen Euro Ablöse kosten.

Das PSG-Interesse an Dubravka dürfte man auch bei Bundesligist Eintracht Frankfurt aufmerksam verfolgen. Sollte der Klub von Thomas Tuchel einen weiteren Schlussmann verpflichten, wäre der Weg für eine dauerhafte Rückkehr Kevin Trapps an den Main frei.

Trapp und Alphonse Areola sind nach dem Abgang Gianluigi Buffons aktuell die beiden Torhüter im Kader des Ligue-1-Dominators. Der neue Sportchef Leonardo sagte in der L'Equipe zuletzt über einen möglichen Trapp-Transfer: "Aktuell haben wir nicht geplant, ihn zu verkaufen. Er hat uns nicht gefragt, ob er gehen kann. Wir haben zwei sehr gute Torhüter."

Eintracht Frankfurt: Boateng-Rückkehr steht offenbar kurz bevor

Die Rückkehr von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt nimmt immer konkretere Formen an. Wie die Frankfurter Rundschau am Mittwoch berichtet, befinden sich die SGE-Verantwortlichen mit Boatengs Noch-Arbeitgeber Sassuolo in fortgeschrittenen Gesprächen.

Demnach gehe es nur noch um die Ablösesumme. Boateng ist noch bis 2021 an den Serie-A-Klub gebunden.

In der Rückrunde war der Mittelfeldspieler von Sassuolo an den ausgeliehen. Dort brachte es Boateng allerdings lediglich auf vier Pflichtspieleinsätze.

Bericht: Eintracht Frankfurt will Jesus Vallejo zurückholen

Bereits in der Saison 2016/17 spielte Jesus Vallejo leihweise bei Eintracht Frankfurt, ehe er zu seinem Arbeitgeber zurückkehrte. Nun basteln die Hessen offenbar an einer Rückholaktion. Das berichtet Hit Radio FFH .

Vallejo sorgte während seiner Zeit bei der SGE mit guten Leistungen für Aufsehen, stand insgesamt in 27 Pflichtspielen für Frankfurt auf dem Platz.

Obwohl er bei den Königlichen mit namhafter Konkurrenz um die beiden vakanten Innenverteidiger-Plätze streitet, stellte der frischgebackene U21-Europameister zuletzt klar: "Selbstverständlich sehe ich mich in der kommenden Saison bei Real Madrid."