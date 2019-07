Eintracht Frankfurt: PSG äußert sich zu Trapp-Rückkehr, da Costa leidet unter Rasenallergie - alle News und Transfergerüchte zur SGE

PSG-Sportdirektor Leonardo erklärt den aktuellen Stand bei Trapp und da Costa leidet unter einer Rasenallergie. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

hat sein Trainingslager mittlerweile beendet, die Vorbereitung auf die neue Saison geht jedoch weiter. Die Spielzeit geht für die Eintracht aufgrund der Qualifikation für die bereits in der nächsten Woche los. Dabei wird die Planung vor allem durch die unsichere Zukunft von Ante Rebic beeinträchtigt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch offen ist eine mögliche Rückkehr von Kevin Trapp. Nachdem der Torhüter bereits bestätigte, dass er sich eine weitere Saison bei der SGE vorstellen könnte, äußert sich nun auch Sportdirektor Leonardo von PSG.

Außerdem sprach Danny da Costa über den Grund dafür, warum er selbst bei über 30 Grad langärmlich spielt. So wird der Rechtsverteidiger bereits seit einigen Jahren von einer Rasenallergie geplagt.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Sonntag.

Die SGE-News der vergangenen Tage im Überblick:

Eintracht Frankfurt: Danny da Costa leidet unter einer Rasenallergie

Außenverteidiger Danny da Costa von Eintracht Frankfurt spielt auch bei der derzeitigen Hitzewelle langärmlich. Wie der Deutsche jetzt verrät, ist der Grund dafür eine Rasenallergie. "Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an zu jucken", zitiert die Bild da Costa.

Dabei seien vor allem die Arme stark betroffen. Die Beine werden hingegen durch Hose und Stutzen größtenteils geschützt: "An den Beinen juckt es zwar auch, aber nicht so krass", so der 26-Jährige. Da Costa ist mittlerweile seit einigen Jahren von der Allergie betroffen, ihren Ursprung kennt er allerdings nicht: "Als Kind hatte ich Neurodermitis, aber das hängt nicht damit zusammen."

Am liebsten würde der Rechtsverteidiger mit langärmlichen Trikots statt mit Funktionskleidung spielen, diese werden jedoch von Frankfurts Ausrüster Nike kaum noch produziert. Rolf Gramer, Business Manager Football des Sportartikelherstellers, gibt da Costa nun jedoch Hoffnung: "Auf die Schnelle für ihn Langarm-Trikots zu produzieren, geht nicht. Aber bei Eintracht werden ihm die kurzen jetzt umgenäht."

Eintracht Frankfurt: Möglicher Wechsel von Ante Rebic erschwert Planungen

Die unsichere Zukunft von Ante Rebic erschwert die Planungen von Eintracht Frankfurt für die kommende Saison. Der Kroate könnte nach Sebastien Haller und Luka Jovic der dritte Top-Stürmer sein, der die SGE in diesem Sommer verlässt. Sein Trainer Adi Hütter ist davon nicht begeistert.

"Es ist das Leid des Trainers, dass das Transferfenster relativ lange geöffnet ist", erklärte der Österreicher und machte deutlich, dass er Rebic gerne halten würde: "Ante ist ein Spieler, von dem sich jeder Trainer wünscht, dass er bleibt." Doch auch auf einen Abgang des 26-Jährigen sei man laut Hütter vorbereitet.

"Wir sind vorbereitet. Ante hat vielleicht Möglichkeiten, vielleicht will er sich verändern, vielleicht will er aber auch dableiben", so der Trainer. Rebic wird derzeit unter anderem mit und in Verbindung gebracht. Die Norditaliener sollen laut Berichten von Sky Italia sogar bereits Gespräche mit Rebics Berater Fali Ramadani führen .

Mit Rebic würde auch das letzte Mitglied der Frankfurter "Büffelherde" die Mainmetropole verlassen. Das Trio aus Haller, Rebic und Jovic hatte wahrscheinlich den größten Anteil am Erfolg der letzten Saison der SGE und dem Einzug ins Halbfinale der Europa League. Dabei wünscht sich die Eintracht schnelle Gewissheit, denn schon am kommenden Donnerstag starten die Hessen mit dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Tallinn (19 Uhr im LIVE-TICKER) in die neue Saison.

Kevin Trapp zurück zu Eintracht Frankfurt? Das sagt PSG-Sportdirektor Leonardo

Wo liegt die Zukunft von Kevin Trapp? Leonardo, der Sportdirektor von Paris Saint-Germain, bestätigt Gespräche mit Eintracht Frankfurt und kündigt eine Entscheidung an . Der deutsche Nationaltorhüter habe "mehrere Möglichkeiten".

"Wir sind in Gesprächen, es ist noch nichts entschieden", sagte Leonardo nach dem 1:1-Remis der Pariser im Testspiel gegen den auf Nachfrage von Goal und SPOX .

VIDEO - Eintracht Frankfurt: PSG-Sportdirektor äußert sich zu möglicher Trapp-Rückkehr