Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - so wird die Qualifikation zur Europa League übertragen

Es wird ernst für Eintracht Frankfurt: Der Bundesligist spielt in der zweiten EL-Qualirunde bei Flora Tallinn. Goal verrät, wo das Spiel gezeigt wird.

wurde in der Bundesligasaison 2018/19 am Ende Siebter, sodass man nun in der Europa-League-Qualifikation ranmuss. Dort geht es im Hinspiel der zweiten Runde zu Estlands Rekordmeister Flora Tallinn. Anstoß auf estnischem Boden ist um 19 Uhr.

Flora Tallinn spielt in der Premium Liiga eine prägende Rolle. Der Hauptstadtklub führt nach 20 Spieltagen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an und befindet sich dadurch eben auch mitten in der Saison. Das könnte gegen den Bundesligisten von Vorteil sein.

Die SGE dagegen kommt mitten in der Vorbereitung nach Tallinn, wo man die Weichen für das Weiterkommen in die nächste Runde stellen will. Klar, die Frankfurter sind auch aufgrund der Vorjahresleistungen Favorit, dennoch wird das Duell in Tallinn kein Selbstläufer.

Es ist im Übrigen das erste Duell beider Mannschaften. Das Rückspiel in der Commerzbank Arena steigt am 1. August. Die Auslosung ergab vor wenigen Wochen dieses Los. Sollte die SGE weiterkommen, dann wartet ein schwerer Gegner in Runde drei.

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt in der Qualifikation zur . Goal verrät, wie das Duell in Estland live in TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: Die Europa-League-Qualifikation auf einen Blick

Duell Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt Datum 25. Juli 2019, 19 Uhr Ort A. Le Coq Arena, Tallinn (Estland) Zuschauer 15.000 Plätze

Flora Tallin vs. Eintracht Frankfurt: Das Qualifikationsspiel live im TV sehen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die die Partie der Frankfurt Eintracht heute Abend live im Fernsehen ansehen wollen. Das geht! RTL Nitro nimmt sich Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt an und zeigt / überträgt das Duell live im Free-TV.

In der vergangenen Saison spielte die SGE international groß auf, nun kommt der erste Auftritt der neuen Saison im TV: RTL Nitro zeigt die vollen 90 Minuten der Begegnung aus Tallinn live.

Die Begegnung beginnt um 19 Uhr, sodass sich RTL Nitro bereits 15 Minuten vorher meldet und Vorberichte liefert. Um 18.45 Uhr übernimmt zunächst Laura Wontorra das Wort, ehe Marco Hagemann das Duell in voller Länge kommentiert.

Alternativ zur Übertragung im deutschen Fernsehen haben Fans des Bundesligisten auch die Chance, die Begegnung im LIVE-STREAM zu sehen. Alle Infos dazu gibt es nächsten Abschnitt.

Am heißesten Tag des Jahres steigt @Eintracht wieder in die @EuropaLeague ein. Wir übertragen das Hinspiel zwischen FC Flora Tallinn und der #SGE live und exklusiv im Free-TV am Donnerstag ab 18.45 Uhr.#SGEuropa #NitroUEL #FloraSGE pic.twitter.com/szzaNHVvqL — NITRO (@NITRO) July 24, 2019

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: Das Europa-League-Spiel im LIVE-STREAM schauen

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt wird also live im Free-TV gezeigt. Das hat gleichzeitig zur Folge, dass die Begegnung bei dem gleichen Sender auch in dessen Online-Programm integriert wird.

RTL Nitro überträgt das Spiel der Eintracht beim estnischen Rekordmeister Flora live im Stream, den es im Internet jedoch nicht kostenfrei gibt.

Um die Begegnung im LIVE-STREAM zu sehen, müsst Ihr Kunde bei RTLnow sein. Registriert Ihr Euch jedoch dort noch heute als Neukunde, dann gibt es einen Gratismonat. Dieser berechtigt Euch dann, Tallinn vs. Frankfurt heute kostenlos zu sehen.

Ist der Testmonat abgelaufen, dann kostet die Nutzung des Online-Streamingdienstes monatlich 4,99 Euro. Die TV-Now-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte zum Download.

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: Kommt die Europa League im LIVE-STREAM von DAZN?

Für alle Fans der Hessen, die gleichzeitig Abonnent der Streamingplattform DAZN sind, gibt es dagegen schlechte Nachrichten: Tallinn vs. Frankfurt kommt heute Abend nicht live im Stream von DAZN.

Das liegt daran, dass DAZN nur die Rechte für die Hauptrunde der UEFA Europa League besitzt, nicht aber die Qualifikationsrunde zeigt / überträgt. In der vergangenen Saison war DAZN live dabei, als die Hessen bis ins Halbfinale der Europa League vorstießen.

Die Gruppenphase wird am 30. Augustin Monaco ausgelost, wenn alle Teilnehmer feststehen.

Die Mannschaftsaufstellungen der Esten und von der Frankfurter Eintracht werden gegen 18 Uhr offiziell bekanntgegeben. Dann findet Ihr diese an exakt dieser Stelle.

Auf geht’s nach Tallinn! 🇪🇪 Diese Adler reisen nach Estland:

🦅 Wiedwald

🦅 Zimmermann

🦅 Hinke

🦅 Ndicka

🦅 Rebic

🦅 de Guzman

🦅 Joveljic

🦅 Kostic

🦅 Gacinovic

🦅 Torró

🦅 Toure

🦅 Abraham

🦅 Hasebe

🦅 Chandler

🦅 Russ

🦅 da Costa

🦅 Durm

🦅 Kohr

🦅 Paciencia

🦅 Kamada pic.twitter.com/GT0jlGOTHk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 24, 2019

Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt: Der Schiedsrichter

Schiedsrichter des Matches Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt ist Ali Palabiyik aus der . Palabiyik absolvierte bislang 123 Einsätze in der türkischen und kam auch in der Qualifikation zur und in der Europa League bereits zum Zuge.

Zudem stand er auch schon bei der EM- und WM-Qualifikation auf dem Rasen.