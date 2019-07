Eintracht Frankfurt: Zwei Franzosen als Haller-Nachfolger im Visier, Ben Arfa Thema am Main? Alle News und Transfergerüchte zur SGE

Die SGE hat nach dem Abgang von Sebastien Haller offenbar zwei Franzosen im Visier. Auch Ben Arfa soll Thema sein. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

hat sein Trainingslager mittlerweile beendet, die Vorbereitung auf die neue Saison geht jedoch weiter. Die Spielzeit geht für die Eintracht aufgrund der Qualifikation für die bereits in der nächsten Woche los. Der erste Gegner der Hessen wird Flora Tallinn aus Estland sein.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sebastien Haller ist ab sofort nicht mehr mit dabei, denn der Franzose ist zu gewechselt. Auf der Suche nach einem Nachfolger ist die SGE offenbar gleich zweifach in fündig geworden. Adi Hütter mahnt indes bei der Stürmersuche zu Geduld.

Doch nicht nur in der Offensive hat die Eintracht noch Bedarf: Torhüter Kevin Trapp ist nach seiner Leihe wieder in Paris und steht der Eintracht nicht zur Verfügung. Der 28-Jährige wäre aber wohl für ein weiteres Jahr in Hessen offen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Freitag.

Die SGE-News der vergangenen Tage im Überblick:

Auch Eintracht Frankfurt an Hatem Ben Arfa interessiert?

Eintracht Frankfurt hat angeblich Interesse am seit 1. Juli vereinslosen offensiven Mittelfeldspieler Hatem Ben Arfa. Davon berichtet die französische Zeitung L'Equipe .

Allerdings haben den 32-Jährigen, der zuletzt bei spielte, demnach auch viele andere Vereine auf dem Zettel: So sollen sich , Los Angeles FC, , Betis Sevilla, Barcelona und ebenfalls mit Ben Arfa beschäftigen.

Eintracht Frankfurt: Zwei Franzosen als Haller-Nachfolger im Visier

Eintracht Frankfurt soll auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu West Ham abgewanderten Sebastian Haller gleich zwei Franzosen ins Auge gefasst haben. So berichtet L'Equipe, dass Scouts der SGE schon länger den Stürmer Ludovic Ajorque von beobachten.

Der 25-Jährige wechselte erst im vergangenen Jahr für zwei Millionen Euro von Zweitligist Clermont ins Elsass und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit elf Tore in 29 Spielen für den Racing Club. Neben Ajorque soll laut fußballtransfers.com auch Gaetan Laborde vom HSC ein Kandidat bei der Eintracht sein.

Demnach stand die Eintracht bereits im Juni im Kontakt mit dem Linksfuß und hat nun nach dem Abgang von Haller die Gespräche erneut aufgenommen. Laborde kam ebenfalls erst im vergangenen Jahr für drei Millionen Euro von Bordaux nach Montpellier und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp kann sich Wechsel wohl vorstellen

Torhüter Kevin Trapp von Paris Saint-Germain kann sich offenbar ein Engagement bei Eintracht Frankfurt vorstellen . "Jeder weiß, wie ich zum Verein stehe. Wir werden sehen, was passiert, das kann jetzt noch keiner sagen", erklärte der 29-Jährige im Focus .

Die Eintracht hatte den Schlussmann vergangene Saison von PSG ausgeliehen und würde den deutschen Nationalspieler gerne wieder fest verpflichten, nachdem Trapp bereits vor seinem Wechsel nach Frankreich von 2012 bis 2015 für die SGE gespielt hatte.

Eintracht Frankfurt: Adi Hütter bei Stürmersuche "mit Ruhe und Geduld"

Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt will nach den Abgängen der Stürmer Luka Jovic und Sebastien Haller überhastete Transfers vermeiden .

"Wir müssen nicht von heute auf morgen einen neuen Angreifer präsentieren. Viel wichtiger ist, mit Ruhe und Geduld auf den richtigen Mann zu warten. Wir werden nicht nervös", sagte der Österreicher Frankfurter Medien.

Eintracht Frankfurt in Europa-League-Quali gegen Tallinn

Eintracht Frankfurt startet seine Europacup-Saison nach dem furiosen Siegeszug ins Halbfinale der Europa League mit einem kleinen Gegner . In der zweiten Qualifikationsrunde trifft der Bundesligist am 25. Juli und 1. August auf Flora Tallinn.

Dem estnischen Rekordmeister genügte nach seinem 2:0-Heimsieg am Donnerstag bei Radnicki Nis aus ein 2:2, um sich das Duell zu verdienen.