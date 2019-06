Eintracht Frankfurt: Backup für Danny da Costa aus England? Alle News und Gerüchte zur SGE

Danny da Costa gehörte zu den Dauerläufern der vergangenen Saison, nun will Eintracht Frankfurt wohl einen Backup aus England holen. Alle SGE-News.

Nach dem millionenschweren Abgang von Star-Stürmer Luka Jovic zu plant für die Zukunft. Ein Nachfolger ist bereits fix, ein weiterer Rechtsverteidiger soll wohl demnächst kommen.

Am Samstag steht allerdings vor allem die Auslosung des DFB-Pokals im Vordergrund: In der kommenden Saison wollen die Hessen schließlich den Triumph aus dem Jahr 2018 wiederholen, die erste Runde wird Mitte August stattfinden.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Samstag.

: Erster Pokalgegner von Eintracht Frankfurt wird am Samstag ausgelost

Wenige Wochen nach dem Triumph des FC Bayern Münchens im DFB-Pokal wird bereits die erste Runde für die kommende Saison ausgelost: Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund entscheidet sich ab 18 Uhr, wie die 32 Paarungen Mitte August aussehen werden.

Losfee ist die ehemalige Nationalspieler Nia Künzer, welche aus zwei Lostöpfen die Mannschaften ziehen wird. Im ersten Topf sind alle Bundesligisten sowie die besten 14 Zweitligisten der abgelaufenen Saison, dementsprechend ist auch Eintracht Frankfurt hier zu finden. In der vergangenen Saison kam der HSV bis ins Halbfinale, wo man an RB Leipzig scheiterte.

Den Mannschaften aus dem ersten Topf können nur Mannschaften aus dem zweiten Topf zugewiesen werden, was die Chancen auf ein Weiterkommen der Mannschaften aus den ersten beiden Ligen erhöht. Im zweiten Lostopf gibt es einen Sechs-, fünf Fünft- und 13 Viertligsten.

Alle Informationen zur Auslosung sowie zu der Übertragung findet ihr hier. Ab 18 Uhr hält Goal euch mit einem LIVE-TICKER auf dem Laufenden. Bis die Paarungen genau feststehen (Termin, etc.) kann es nach Angaben des DFB zehn bis zwölf Tage dauern, der Rahmen ist allerdings bereits bekannt (9. bis 12. August).

Eintracht Frankfurt: Back-Up für Danny Da Costa von Fulham?

Rechtsverteidiger Cody Drameh steht angeblich vor einem Wechel vom an den Main: Der 17-Jährige soll als Ersatzmann von Frankfurt-Dauerläufer Danny da Costa dienen. Das berichtet Sky Sport .

Zu einem Profieinsatz kam der im Dezember 2001 geborene Engländer noch nicht, allerdings kam Drameh bereits für die U18 seines Heimatlandes zum Einsatz. Da der Verteidiger keinen Profivertrag hat, würde ein Transfer günstig für die Eintracht ausfallen, da der Spieler nur einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat. Aus dem Grund müssten Fredi Bobic und Co. nur eine Aufwandsentschädigung zahlen.

Bei der Eintracht wäre der Rechtsverteidiger wohl eher eine langfristige Verstärkung, trotzdem könnte der Jugendliche in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Durch das anhaltende Verletzungspech von dem eigentlichen Back-Up Timothy Chandler hat Trainer Adi Hütter keine Alternative zu Stamm-Rechtsverteidiger Danny da Costa.

Dieser musste in der abgelaufenen Saison ein schier unglaubliches Pensum abspulen und bestritt 50 Pflichtspiele. Über 4400 Minuten standen am Ende der Saison zu Buche, was dem 26-Jährigen in den letzten Spielen auch anzumerken war.

Jovic-Ersatz: Eintracht Frankfurt verpflichtet Serben Dejan Joveljic

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für seinen zu Real Madrid abgewanderten Top-Torjäger Luka Jovic gefunden: Wie die Hessen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic von an den Main, wo der 19 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält.

"Dejan ist ein sehr guter Mittelstürmer, der aber auch über eine gewisse Variabilität verfügt und über die Flügel kommen kann. Natürlich ist er noch jung und wird lernen müssen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass ihm die Eingewöhnung hier bei uns in Frankfurt leicht fällt", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Bericht: zeigt Interesse an Ante Rebic von Eintracht Frankfurt

Der spanische Vizemeister Atletico Madrid ist angeblich an einer Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Ante Rebic von Eintracht Frankfurt interessiert. Das berichtet die Bild.

Demnach seien die Rojiblancos aufgrund des bevorstehenden Abschieds von Antoine Griezmann auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für den Weltmeister und haben diesbezüglich auch Rebic im Visier. Eine kolportierte Ablöse in Höhe von rund 40 Millionen Euro steht im Raum.

Ante Rebic vertraglich bis 2022 an Eintracht Frankfurt gebunden

Dem Bericht zufolge sei Atletico für den 25-Jährigen auch deshalb eine attraktive Option, da das Team von Trainer Diego Simeone in der kommenden Saison in der spielen wird. Die SGE hatte den Einzug in die Königsklasse dagegen knapp verpasst.

Neben Atletico wurde zuletzt unter anderem auch Inter Mailand als möglicher Abnehmer für den 28-fachen kroatischen Nationalspieler gehandelt. Rebic absolvierte für die SGE in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 28 Spiele und erzielte dabei zehn Tore. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2022.

Bericht: Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Villarreals Alfonso Pedraza

Eintracht Frankfurt zeigt laut spanischen Medienberichten Interesse an Flügelspieler Alfonso Pedraza vom FC Villarreal. Sein Vertrag in hat noch eine Laufzeit bis 2021, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch.

Der 23-Jährige stammt aus der Jugend Villarreals und gehört seit der vergangenen Saison dem Profikader an. In der abgelaufenen Spielzeit war Pedraza wettbewerbsübergreifend in 45 Spielen an neun Toren direkt beteiligt.

Nach dem Verkauf des Serben Luka Jovic für 70 Millionen Euro an den spanischen Rekordmeister Real Madrid suchen die Hessen Verstärkungen im Offensivbereich.