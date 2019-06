Bericht: Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Villarreal-Angreifer Alfonso Pedraza

Auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Jovic ist Eintracht Frankfurt nun angeblich auf Alfonso Pedraza von Villarreal gestoßen.

Bundesligist zeigt laut spanischen Medienberichten Interesse an Offensivspieler Alfonso Pedraza vom . Sein Vertrag in La Liga hat noch eine Laufzeit bis 2021, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch.

Der 23-Jährige stammt aus der Jugend Villarreals und gehört seit der vergangenen Saison dem Profikader an. In der abgelaufenen Spielzeit war Pedraza wettbewerbsübergreifend in 45 Spielen an neun Toren direkt beteiligt.

Eintracht Frankfurt offenbar auch an Jovic-Landsmann Joveljic interessiert

Nach dem Verkauf des Serben Luka Jovic für 70 Millionen Euro an den spanischen Rekordmeister suchen die Hessen Verstärkungen im Offensivbereich.

Zuletzt war die SGE unter anderem mit Jovic-Landsmann Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad in Verbindung gebracht worden.