DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde 2019/20: Datum, Termin, Uhrzeit, Übertragung und Co. - alle Informationen zur Ziehung der ersten Hauptrunde

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal für die Saison 2019/20 wird ausgelost. Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Ziehung auf einen Blick.

Gerade einmal rund drei Wochen ist es her, dass der im Endspiel des DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion gegen RB Leipzig triumphierte und das Double perfekt machte. Doch jetzt wirft schon die neue Spielzeit des deutschen Pokals seine Schatten voraus: Die Auslosung zur ersten Hauptrunde steht vor der Tür!

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, die Ihr zur Auslosung des DFB-Pokals wissen müsst - also alles zum Datum und Uhrzeit der Ziehung, zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM und vieles mehr. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute live gezeigt werden, findet alle Informationen dazu in unserer Programmvorschau.

Die Ziehung zur 1. Hauptrunde des begehrten Potts findet am Samstag, den 15. Juni 2019, statt. Austragungsort der Auslosung ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Beginnen wird die Veranstaltung um 18 Uhr.

Die DFB-Pokal-Auslosung im Überblick

DFB-Pokal: Nia Künzer ist Losfee bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde

Nia Künzer, 2003 Fußball-Weltmeisterin mit , fungiert am 15. Juni als Losfee für die Auslosung der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal.

Wie schon zuletzt findet die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Moderator ist Markus Othmer, die Rolle des Ziehungsleiters hat DFB-Vizepräsident Peter Frymuth inne.

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde 2019/20: Die Teilnehmer - diese Klubs spielen in der ersten Hauptrunde mit

Neue Saison, neues Glück - das gilt auch im DFB-Pokal. Auch in der nächsten Spielzeit werden wieder wie gewohnt 64 Mannschaften teilnehmen und um den goldenen Pokal kämpfen. Doch wer entscheidet darüber, welche Vereine im DFB-Pokal mitspielen dürfen? Das ist penibel vom Veranstalter, dem DFB, festgelegt. Entscheidend sind dabei zu einem großen Teil die Endplatzierungen der Saison 2018/19.

In der Auslosung werden alle 36 Mannschaften aus der Bundesliga , der 2. Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Teams der abgelaufenen Spielzeit der mitmachen. Aus den diversen Landesverbänden des DFB kommen noch insgesamt 24 Amateur-Klubs dazu. Auf welchem Wege diese sich für die Auslosung zur ersten Hauptrunde qualifiziert haben, findet Ihr in der untenstehenden Tabelle.

2018/19 2018/19 3. Liga 2018/19 Vertreter der Landesverbände (2018/19) FC Bayern München Hansa Rostock (Sieger des Pokals in Mecklenburg-Vorpommern) Würzburger Kickers (Sieger des Pokals in Bayern) SV Wehen Wiesbaden Energie Cottbus (Sieger des Pokals in Brandenburg) Hallescher FC KFC Uerdingen 05 (Sieger des Niederrheinpokals) (Sieger des Pokals in Südwest) VfB Eichstätt (als Bayerischer Amateurmeister) Arminia Bielefeld Waldhof Mannheim (als Finalist im Baden-Pokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten Karlsruher SC) VfB Germania Halberstadt (als Finalist im FSA-Pokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten Hallescher FC) SV Drochtersen/Assel (Sieger des Niedersachsen-Pokals für Dritt- und Regionalligisten) FC Viktoria 1889 Berlin (Sieger des Berlin-Pokals) Chemnitzer FC (Sieger des Pokals in Sachsen) SV Rödinghausen (Sieger des Pokals in Westfalen) SpVgg SSV Ulm 1846 Fußball (Sieger des Pokals in Württemberg) Schalke 04 FSV Wacker Nordhausen (Sieger des Pokals in Thüringen) Alemannia Aachen (Sieger des Mittelrheinpokals) VfB Lübeck (Sieger des Pokals in Schleswig-Holstein) 1. FC Magdeburg 1. FC Saarbrücken (Sieger des Saarlandpokals) SC Verl (Sieger Entscheidungsspiel in Westfalen) KSV Baunatal (als Finalist im Hessenpokal gegen den bereits qualifizierten Drittligisten SV Wehen Wiesbaden) FC Oberneuland (Sieger des Bremen-Pokals) TuS Dassendorf (Sieger des Hamburg-Pokals) SV Atlas Delmenhorst (Sieger des Pokals in Niedersachsen) FC 08 Villingen (Sieger des Pokals in Südbaden) FSV Salmrohr (Sieger des Pokals im Rheinland)

Die Auslosung zum DFB-Pokal live im TV sehen - so einfach geht's

Insgesamt 32 Paarungen werden bei der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokal gezogen - und Ihr könnt live im TV mit dabei sein. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung im Free-TV wissen müsst.

DFB-Pokal: Die Auslosung live im TV bei der ARD sehen

Wer die spannende Auslosung zum Auftakt des DFB-Pokal live im TV verfolgen will, kann das ohne Probleme tun. Die ARD überträgt das Event kostenlos und live im Free-TV. Beginn der Sendung Sportschau ist am Samstag, den 15. Juni, um 18 Uhr.

Als Moderator bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde wird Markus Othmer die Zuschauer heute live am TV begrüßen. Die Ziehung vornehmen wird - wie oben bereits erwähnt - Ex-Nationalspielerin und Weltmeisterin Nia Künzer.

Die erste Runde wird übrigens an den Tagen vom 9. bis 12. August ausgetragen. Das geht aus dem Rahmenterminkalender des DFB hervor. Das Erste stellt für die Auslosung allerdings nicht nur die TV-Übertragung zur Verfügung, sondern auch per LIVE-STREAM im Internet. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Übertragung der Auslosung des DFB-Pokal: Alle Informationen zum LIVE-STREAM

Wer die Auslosung zur 1. Hauptrunde des DFB-Pokal live im Stream sehen will, kann das ganz einfach und ohne große Hindernisse tun. Da das Erste die Ziehung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund veranstaltet und auch im TV überträgt, zeigt die ARD auch einen LIVE-STREAM in der hauseigenen Mediathek.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der LIVE-STREAM der ARD ist natürlich kostenlos und steht übrigens nicht nur während der Sportschau beziehungsweise der Übertragung der DFB-Pokal-Auslosung zur Verfügung, sondern 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.

Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale im LIVE-STREAM der ARD-Mediathek

Gleiches gilt übrigens auch für alle Inhalte der übrigen öffentlich-rechtlichen Sender – also beispielsweise ZDF, WDR, BR und andere Regionalprogramme. Auch hier ist das komplette Programm parallel zur TV-Übertragung im LIVE-STREAM verfügbar.

Der LIVE-STREAM der ARD ist entweder über die ARD-Homepage in der Rubrik Mediathek verfügbar oder in den zahlreichen Apps des TV-Senders. Diese stehen in allen gängigen Stores zum Download bereit (beispielsweise Google-Play-Store, Apple-Store etc.) und ist zum Beispiel für Smartphones, Tablets und Smart-TVs verfügbar.

DFB-Pokal, Auslosung: So läuft die Ziehung zur 1. Runde ab

Traditionell wird es bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zwei Lostöpfe geben - einen sogenannten "Profitopf" und einen Amateurtopf.

Im sogenannten "Profitopf" finden sich alle Teams aus der Bundesliga sowie die 14 bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Bundesliga, also 32. Teams. Im zweiten Topf finden sich alle übrigen 32 Teams, also die letzten vier Teams der zweiten Liga, die vier Vertreter der 3. Liga sowie alle 24 qualifizierten Mannschaften aus den Landesverbänden.

Sobald die Auslosung zum DFB-Pokal startet, wird aus beiden Töpfen abwechselnd gezogen, so ergeben sich die Paarungen. Dabei ist wichtig zu beachten: Die Teams aus dem "Amateurtopf" genießen automatisch Heimrecht - auch, wenn sie als zweites Los gezogen wurden.

Die genauen Ansetzungen der insgesamt 32 Duelle der ersten Runde des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen .

Auslosung zum DFB-Pokal: Das ist der 1. Topf

Die 18 Mannschaften der Bundesliga:

1. FSV Mainz 05

1. FC Nürnberg

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München



Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

Die 14 Mannschaften der 2. Bundesliga:

1. FC Heidenheim

1. FC Köln

1. FC Magdeburg

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

FC St. Pauli

Hamburger SV

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

MSV Duisburg

SC Paderborn

SpVgg Greuther Fürth

Auslosung zum DFB-Pokal: Der 2. Topf in der Übersicht

Während der 1. Lostopf noch ausschließlich aus Vereinen aus den beiden höchsten Ligen zusammensetzt, ist der 2. Lostopf bei der Auslosung zum DFB-Pokal weitaus vermischter. Bei den Mannschaften, die sich über die Landesverbände qualifiziert haben, findet Ihr deren Ligazugehörigkeit in Klammern hinter dem Klubnamen. Daraus wird ersichtlich, dass insgesamt fünf Fünftligisten und ein Sechsligist an der Auslosung zum DFB-Pokal teilnehmen werden.

Vier Mannschaften aus der 2. Bundesliga:

SV Darmstadt

SV Sandhausen

Union Berlin

VfL Bochum

Vier Teams aus der 3. Liga:

Hallescher FC

Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden

VfL Osnabrück

Teams, die sich durch über die Landesverbände des DFB qualifiziert haben:

FC Hansa Rostock (3. Liga)

FC Würzburger Kickers (3. Liga)

FC Energie Cottbus (3. Liga)

KFC Uerdingen 05 (3. Liga)

1. FC Kaiserslautern (3. Liga)

VfB Eichstätt (Regionalliga)

Waldhof Mannheim (Regionalliga)

VfB Germania Halberstadt (Regionalliga)

SV Drochtersen/Assel (Regionalliga)

FC Viktoria 1889 Berlin (Regionalliga)

Chemnitzer FC (Regionalliga)

SV Rödinghausen (Regionalliga)

SSV Ulm 1846 (Regionalliga)

FSV Wacker Nordhausen (Regionalliga)

Alemannia Aachen (Regionalliga)

VfB Lübeck (Regionalliga)

1. FC Saarbrücken (Regionalliga)

SC Verl (Regionalliga)

KSV Baunatal (Oberliga)

FC Oberneuland (Oberliga)

TuS Dassendorf (Oberliga)

SV Atlas Delmenhorst (Oberliga)

FC 08 Villingen (Oberliga)

FSV Salmrohr (Rheinlandliga, 6. Liga)

So können die Teams das Endspiel in Berlin erreichen: "Der Weg ins Finale" in der Übersicht

→ Die 1. Hauptrunde findet an den Tagen vom 9. bis 12. August 2019 statt.

→ Die 2. Hauptrunde ist auf den 29./30. Oktober 2019 terminiert.

→ Das Achtelfinale findet am 4./5. Februar 2020 statt.

→ Das Viertelfinale findet am 3./4. März 2020 statt.

→ Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt.

→ Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin.

In der Saison 2018/19 gewann der FC Bayern München den DFB-Pokal

Die Rekordsieger des DFB-Pokal

