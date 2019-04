Die Rollen sind vor diesem Halbfinale klar verteilt: Die Leipziger, Dritter der , reisen als klarer Favorit an. Dem HSV bleibt als Zweitligist derzeit nur die Rolle des Außenseiters. "Das ist ganz sicher kein Walk in the Park, wie man so schön auf Englisch sagt. Im Pokal passieren manchmal Sachen, die sieht man in den Ligaspielen so nicht", warnt Yussuf Poulsen trotzdem.