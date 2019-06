Offiziell: Luka Jovic wechselt von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid

Was lange spekuliert wurde, ist nun offiziell: Luka Jovic wird Eintracht Frankfurt verlassen und zu Real Madrid wechseln.

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic zum spanischen Fußball-Rekordmeister ist perfekt. Die Hessen bestätigten am Dienstag, dass der 21-Jährige "vorbehaltlich des positiven Verlaufs des noch ausstehenden Medizinchecks" einen Fünfjahresvertrag bei den Königlichen unterschreiben wird. Im offiziellen Statement der Blancos ist hingegen die Rede von einem Arbeitspapier bis 2025.

Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die Klubs Stillschweigen, zuletzt war in den Medien über eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro spekuliert worden.

Fredi Bobic über Jovics Abgang: "Ein großer Verlust"

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert", wird Frankfurt-Boss Fredi Bobic in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Er schob nach: "Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt."

Jovic wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit 17 Treffern Dritter der -Torschützenliste. Zudem traf der 21-Jährige zehnmal in der .