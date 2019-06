Jovic-Ersatz: Eintracht Frankfurt verpflichtet Serben Dejan Joveljic

Eintracht Frankfurt hat auf den Abgang von Luka Jovic reagiert. Die Hessen verpflichten Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad.

Bundesligist hat einen Nachfolger für seinen zu abgewanderten Top-Torjäger Luka Jovic gefunden: Wie die Hessen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic von an den Main, wo der 19 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält.

"Dejan ist ein sehr guter Mittelstürmer, der aber auch über eine gewisse Variabilität verfügt und über die Flügel kommen kann. Natürlich ist er noch jung und wird lernen müssen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass ihm die Eingewöhnung hier bei uns in Frankfurt leicht fällt", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Dejan Joveljic: Acht Treffer in 17 Spielen

In der vergangenen Saison erzielte Joveljic beim serbischen Meister in 17 Spielen acht Treffer und verbuchte zwei Torvorlagen.

Am Sonntag beginnt für ihn mit der U21-Auswahl die Europameisterschaft in , wo die Serben am Donnerstag auch auf treffen. Die weiteren Gegner der Serben sind Österreich und .