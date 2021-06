Das DFB-Team tritt mit 26 Spielern bei der EM 2021 an. Doch wie lauten eigentlich die Spitznamen der deutschen Nationalspieler? Goal klärt auf.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt bei der EM 2021 in Gruppe F gegen Frankreich, Portugal und Ungarn an. Die DFB-Auswahl ist nicht Top-Favorit auf den Titel, der 26-Mann-Kader hat es jedoch durchaus in sich.

Mit Thomas Müller und Mats Hummels sind zwei Spieler zurück, die nach der WM 2018 aussortiert wurden. Auch mit dabei: Robin Gosens, Toni Kroos und auch Kevin Volland von der AS Monaco.

Doch wie lauten eigentlich die mannschaftsinternen Spitznamen der DFB-Stars? Goal stellt Euch die Namen der DFB-Spieler vor. Hier findet Ihr alle Infos zum Kader.

DFB-Team bei der EM 2021: Das sind die deutschen Nationalspieler

Rückennummer Name Position Verein 1 Manuel Neuer Tor FC Bayern München 12 Bernd Leno Tor FC Arsenal 22 Kevin Trapp Tor Eintracht Frankfurt 2 Antonio Rüdiger Abwehr FC Chelsea 3 Marcel Halstenberg Abwehr RB Leipzig 4 Matthias Ginter Abwehr Borussia Mönchengladbach 5 Mats Hummels Abwehr Borussia Dortmund 15 Niklas Süle Abwehr FC Bayern München 16 Lukas Klostermann Abwehr RB Leipzig 20 Robin Gosens Abwehr Atalanta Bergamo 24 Robin Koch Abwehr Leeds United 26 Christian Günter Abwehr SC Freiburg 6 Joshua Kimmich Mittelfeld FC Bayern München 7 Kai Havertz Mittelfeld FC Chelsea 8 Toni Kroos Mittelfeld Real Madrid 14 Jamal Musiala Mittelfeld FC Bayern München 17 Florian Neuhaus Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 18 Leon Goretzka Mittelfeld FC Bayern München 21 Ilkay Gündogan Mittelfeld Manchester City 23 Emre Can Mittelfeld Borussia Dortmund 9 Kevin Volland Angriff AS Monaco 10 Serge Gnabry Angriff FC Bayern München 11 Timo Werner Angriff FC Chelsea 13 Jonas Hofmann Angriff Borussia Mönchengladbach 19 Leroy Sane Angriff FC Bayern München 25 Thomas Müller Angriff FC Bayern München

DFB-Team bei der EM 2021: Die Spitznamen der Nationalspieler

Das verniedlichende Endungs-i hält sich auch 31 Jahre nach der Weltmeister-Generation Rudi-Klinsi-Litti hartnäckig im deutschen Nationalteam. Angefangen bei Bundestrainer Löw, der unter seinem Spitznamen Jogi bekannter ist als unter seinem Geburtsnamen Joachim.

Jogi wiederum könnte bei der EM auf Matsi, Klosti, Gosi oder Hoffi setzen, vielleicht auch auf Niki oder Thommi. Doch es gibt auch im deutschen Team mittlerweile deutlich kreativere Spitznamen.

Eine Übersicht vom SID:

Jamal Musiala: Jemme oder Bambi Musiala, 18, wurde von Bayern- und DFB-Mitspieler Leroy Sane wegen seiner Jugend nach dem berühmten Disney-Kitz getauft.

Jemme oder Bambi Timo Werner : Hobby Kumpel und Nationalmannschaftskollege Bernd Leno nannte Werner einst so, weil dieser angeblich nicht der größte Trainingsweltmeister ist. Werner nennt Leno mittlerweile auch Hobby.

: Hobby Kevin Volland: Ente "Vielleicht kommt's von meinem dicken Hintern. Leichtes Hohlkreuz und ein dicker Hintern - und schon hast du in der Jugend den Namen", lieferte der Monaco-Stürmer selbst die wahrscheinliche Erklärung.

Ente Manuel Neuer: Manu

Manu Kevin Trapp: Trappo

Trappo Mats Hummels : Matsi, Motzki

: Matsi, Motzki Lukas Klostermann: Klosti

Klosti Robin Gosens: Gosi

Gosi Matthias Ginter: Matze, Ginni

Matze, Ginni Marcel Halstenberg: Halste

Halste Niklas Süle: Nik, Niki

Nik, Niki Christian Günter: Günni

Günni Jonas Hofmann : Hoffi

: Hoffi Ilkay Gündogan: Ily

Ily Joshua Kimmich: Jo

Jo Toni Kroos: Iceman (vor allem bei seinem Klub Real Madrid)

Iceman Thomas Müller: Thommi, Radio Müller

Thommi, Radio Müller Joachim Löw: Jogi

EM 2021: Spitznamen ausgewählter Nationalspieler

Robert Lewandowski (Polen) : The Body

: The Body Harry Maguire (England): Slabhead ("Quadratschädel")

Slabhead ("Quadratschädel") Cesar Azpilicueta (Spanien): Dave So wurde Azpilicueta von seinen Klubkollegen beim FC Chelsea getauft; Dave sei schön einfach auszusprechen.

Dave Cristiano Ronaldo (Portugal): CR7

CR7 Gareth Bale (Wales): The Golfer

The Golfer Karim Benzema (Frankreich): Monsieur (vor allem bei seinem Klub Real Madrid)

Monsieur Xherdan Shaqiri (Schweiz): Kraftwürfel, Zauberzwerg, Alpen-Messi, XS, Shaq Attack

Kraftwürfel, Zauberzwerg, Alpen-Messi, XS, Shaq Attack Marko Arnautovic (Österreich): Astronautovic

Astronautovic Louis Schaub (Österreich): King Louis

King Louis Sasa Kalajdzic (Österreich): Super Sasa

Super Sasa Stefan Ilsanker (Österreich) : Ilse

: Ilse Martin Hinteregger (Österreich): Hinti Hinteregger wird frenetisch verehrt von der "Hinti Army".

Hinti

DFB-Team bei der EM 2021: Alles, was Ihr zur EURO wissen müsst

Die Europameisterschaft wird in mehreren Ländern von 11. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen. Die Spiele des Großereignisses werden live im Free-TV, im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.