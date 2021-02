DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Der FC Bayern ist raus, umso spannender dürfte es für die übrigen Teams werden. Goal erklärt, wie der DFB-Pokal diese Woche übertragen wird.

Achtelfinale im DFB-Pokal: 16 Teams kämpfen um die acht freien Plätze im Viertelfinale, am Dienstag und Mittwoch geht es rund. Der Termin für die Auslosung des Viertelfinals steht bereits fest: Am 7. Februar wird die nächste Runde ausgelost.

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig: Die großen Namen sind im DFB-Pokal noch drin, der größte fehlt aber: Nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel ist der FC Bayern München nicht mehr im Pokal vertreten und hat daher eine spielfreie Woche.

Desto interessanter dürfte es für alle anderen Teams sein, heute zu gewinnen, um dem Pokaltriumph näher zu kommen - ohne den Rekordpokalsieger FC Bayern steigen die Chancen der anderen Anwärter schließlich beträchtlich.

Wer setzt sich durch, wo gibt es eine Überraschung? Goal fasst alles Spiele zusammen und zeigt, wo welche Begegnung von welchem Sender heute LIVE übertragen wird.

Fußball heute live am Dienstag, dem 02.01.2021: So wird im DFB-Pokal gespielt

Fußball live am Mittwoch, dem 03. Januar 2021: Das passiert heute im DFB-Pokal

18.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 18.30 Uhr RB Leipzig vs. VfL Bochum 20.45 Uhr Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 20.45 Uhr VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach

Fußball heute live im TV: So wird der DFB-Pokal diese Wochen übertragen - Sport im Fernsehen

Im DFB-Pokal sind noch 16 Teams vertreten - es werden also eine ganze Menge Fans in dieser Woche den Wettbewerb verfolgen wollen. Aber wie wird der DFB-Pokal in dieser Saison übertragen?

Die Rechteverteilung im Millionengeschäft Fußball ist kompliziert, das ist seit Langem bekannt. Jetzt, wo Streamingdienste eine immer größere Rolle spielen, ist eine weitere Komponente eingestiegen. Gut möglich also, dass viele Fans verwirrt sind.

DFB-Pokal heute LIVE im TV: Sky und ARD übertragen Achtelfinale

Beim DFB-Pokal gibt es auch mehr als nur einen Anbieter: Pay-TV-Sender Sky zeigt zwar jedes Spiel über 90 Minuten - also auch alle acht Begegnungen in diesem Achtelfinale. Fans mit Sky-Abonnement müssen sich also keine Sorgen machen.

Allerdings gibt es da auch noch die ARD: Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt jede Runde ausgewählte Spiele kostenlos und frei empfangbar im Ersten - auch diese Woche. Ihr habt also die Qual der Wahl.

Fußball heute LIVE im TV: Wer überträgt den DFB-Pokal kostenlos?

Nun ist also schon klar, dass Sky jedes Spiel übertragen wird. Um die Spiele beim Pay-TV-Sender verfolgen zu können muss man bezahlen, man muss ein Paket buchen. Um den DFB-Pokal zu sehen, benötigt man das "Sport-Paket" , in dem außerdem auch Formel 1, Champions League und Premier League enthalten sind.

Neben dem Sport-Paket gibt es noch das Bundesliga-, Entertainment-, Cinema- und Kids-Paket . Eine Übersicht der Pakete und Preise findet ihr hier. Ihr könnt Geld sparen , indem ihr mehrere Pakete miteinander kombiniert.

DFB-Pokal kostenlos im TV: Diese Spiele überträgt die ARD

Nun stellt sich noch die Frage, welche Spiele die ARD und Das Erste übertragen. Vor allem für Anhänger:innen, die kein Sky-Abonnement gebucht haben, ist das interessant zu wissen.

In dieser Woche sind die ARD-Übertragungen auf die beiden Tage aufgeteilt: Die erste frei empfangbare Übertragung ist am Dienstag zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem SC Paderborn 07, die zweite ist das Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach am Mittwoch.

Begegnung Anpfiff Übertragender Fernsehsender Essen vs. Leverkusen Dienstag, 18.30 Uhr Sky Sport 3 (HD) Kiel vs. Darmstadt Dienstag, 18.30 Uhr Sky Sport 4 (HD) Dortmund vs. Paderborn Dienstag, 20.45 Uhr Sky Sport 5 (HD) | Das Erste Bremen vs. Fürth Dienstag, 20.45 Uhr Sky Sport 6 (HD) Wolfsburg vs. Schalke Mittwoch, 18.30 Uhr Sky Sport 3 (HD) Leipzig vs. Bochum Mittwoch, 18.30 Uhr Sky Sport 3 (HD) Köln vs. Regensburg Mittwoch, 20.45 Uhr Sky Sport 6 (HD) Stuttgart vs. Mönchengladbach Mittwoch, 20.45 Uhr Sky Sport 5 (HD) | Das Erste

DFB-Pokal: Fußball heute LIVE verfolgen mit der Sky-Konferenz - so geht's

Acht Spiele zu vier verschiedenen Zeitpunkten - das heißt zwangsläufig, dass manche Spiele parallel stattfinden werden. Damit Zuschauer nicht von einem Sender zum nächsten wechseln und dabei alles verpassen, gibt es die Konferenz, in der jedes Spiel ungefähr gleich große Anteile erhält.

Sky-Konferenz am Dienstag Sky-Konferenz am Mittwoch Beginn der Übertragung: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experte:

Gezeigte Spiele: Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen (Kommentar: Kai Dittmann) Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 (Jonas Friedrich) Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 (Wolff Fuss) Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth (Roland Evers).

Beginn der Übertragung: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Moderation: Britta Hoffmann

Britta Hoffmann Gezeigte Spiele: RB Leipzig - VfL Bochum (Kommentar: Michael Born) VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 (Florian Schmidt-Sommerfeld) VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (Wolff Fuss) Jahn Regensburg - 1. FC Köln (Toni Tomic)



Fußball heute LIVE: Sky und die ARD gibt es auch im LIVE-STREAM

Jetzt ist also klar, dass Sky jedes Spiel überträgt. Aber muss man die Achtelfinals am TV-Gerät sehen? Immer mehr Haushalte haben doch keinen Fernseher mehr, da der größte Teil der Unterhaltung mittlerweile im Internet stattfindet!

Auch an diese Anhänger:innen hat Sky gedacht und bietet daher sein Programm auch im LIVE-STREAM an. Dafür gibt es gleich zwei Optionen: Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Ticket oder Sky Go? So könnt ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 zeitgleiche Streams Bis zu fünf Geräten registrierbar +5,00€ pro Monat

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Fußball heute LIVE: ARD überträgt DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Nicht nur das kostenpflichtige Sky überträgt heute die Spiele im LIVE-STREAM, auch die ARD zeigt die Übertragung im Internet. Da die ARD ja öffentlich-rechtlich ist, sind auch die LIVE-STREAMS der ARD frei empfangbar, also kostenlos zu sehen.

Um alle LIVE-STREAMS der ARD auf einem Blick zu haben sollte man die ARD Mediathek aufsuchen. Für Handy und Tablet gibt es dafür auch kostenlose Apps: Im Play Store und App Store.

Bild: Getty Images