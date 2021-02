VfB Stuttgart gegen Gladbach: Das Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und Aufstellung

Nach dem Aufreger in der Liga: Der VfB Stuttgart trifft erneut auf Gladbach. Das Achtelfinale des DFB-Pokals heute live im TV und LIVE-STREAM.

Noch keine drei Wochen ist es her, da trennten sich Stuttgart und Gladbach am 16. Spieltag der Bundesliga mit einem Unentschieden der aufregenderen Art. Zweimal gingen die Fohlen am Neckar in Führung und beide Male konnte der VfB ausgleichen. Der Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte allerdings für helle Aufregung und Diskussionen nach dem Spiel.

Was war passiert? Bensebaini soll Kalajdzic im Strafraum gefoult haben, aber Schiedsrichter Felix Brych bewertete das Vergehen in Echtzeit nicht als elfmeterwürdig. Erst nachdem die Video-Schiedsrichterin eingegriffen hatte, zeigte Brych auf den Punkt. Das rettete den Schwaben einen Zähler und ärgerte die Borussia. Im Pokal-Achtelfinale können die Gladbacher nun an gleicher Stelle das Unentschieden korrigieren. Anpfiff ist am Mittwoch, 03.02.2021, um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM. Goal verrät Euch im Artikel, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. Gladbach live sehen: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal, Achtelfinale Begegnung VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Anstoss Mittwoch, 03.02.2021, 20.45 Uhr

Stuttgart gegen Gladbach ist eine von drei Achtelfinal-Partien, die live im Free-TV gezeigt werden. Während der Bezahlsender Sky alle 63 Spiele live überträgt, haben sich Sport 1 und die öffentlich-rechtlichen Sender einzelne Spiele gesichert. Wir zeigen Euch, wo das Achtelfinale live im TV läuft.

VfB Stuttgart vs. Gladbach: Das Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im Free-TV

Die ARD hat sich für eine Übertragung des Spiels entschieden und wird damit die Anhänger der beiden Vereine glücklich machen. Damit ist Stuttgart vs. Gladbach live im Free-TV für alle Fußballfans kostenlos zu empfangen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr und Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Auch der Bezahlsender Sky wird die Partie live in seinem Programm übertragen. Dafür ist allerdings ein Abonnement beim Sender nötig. Im Sky Sport Paket für 17,50 Euro monatlich sind alle DFB-Pokal-Spiele enthalten, jedoch nicht die Bundesliga.

VfB Stuttgart gegen Gladbach: Das Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im STREAM

Auch im LIVE-STREAM zeigt die ARD das Spiel in ihrer Mediathek. Außerdem kann man das Achtelfinale mit Sky Go als Abonnent des Kanals auf bis zu vier verschiedenen Endgeräten anschauen. Dafür ist neben dem gültigen Vertrag mit dem Sender und einer stabilen Internet-Verbindung auch die App von Sky Go erforderlich. Diese gibt es für Android- und Apple-Geräte.

Außerdem bietet Sky noch eine günstigere und flexiblere Variante an, um den DFB-Pokal live zu sehen. Denn auch im Sport Monat für 9,99 Euro monatlich von Sky Ticket ist der Pokal und damit auch die Partie VfB Stuttgart gegen Gladbach enthalten. Auch für Sky Ticket gibt es eine App, die Ihr nach der Registrierung installieren müsst, um das Spiel zu sehen. Alle weitere Infos dazu findet Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. Gladbach: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM im Überblick

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

LIVE-STREAM: ARD Mediathek, Sky Go, Sky Ticket, Servus TV (nur in Österreich)

VfB Stuttgart gegen Gladbach heute live: Das Achtelfinale des DFB-Pokals im LIVE-TICKER

Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben, das Spiel live zu verfolgen, haben wir eine interessante Alternative für Euch. Goal berichtet im TICKER live von der Partie. So werdet Ihr über alle Ereignisse rund um das Spiel schnell informiert. Schaut doch mal rein!

VfB Stuttgart vs. Gladbach live im Free-TV und STREAM: Die Aufstellungen

