Werder Bremen vs. Greuther Fürth heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellung & Co. - so wird der DFB-Pokal übertragen

Getty Images

In Bremen ist heute eine lange Pokalnacht angesagt und Ihr könnt live zuschauen! Goal liefert alle Infos dazu, wo Ihr dafür einschalten müsst.