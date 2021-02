Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 heute live: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen und LIVE-TICKER

Vor etwas mehr als einer Woche empfing der SV Darmstadt Holstein Kiel im heimischen Stadion zu der Begegnung in der 2. Bundesliga. Bei diesem Aufeinandertreffen mussten die Lilien eine schmerzhafte 0:2-Niederlage gegen die Norddeutschen einstecken. Jetzt müssen die Hessen zum Auswärtsspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale auswärts an der Kieler Förde antreten. Schwierige Bedingungen für ein Weiterkommen der Darmstädter im Pokal.

Die Kieler haben dagegen ausgerechnet im Auswärtsspiel beim SVD eine kleine Serie starten können und befinden sich weiter mitten im Rennen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Die Torschützen der Kieler beim Auswärtserfolg in Darmstadt waren Fabian Reese und ein Immanuel Höhn, dem nach einer Ecke ein Eigentor unterlief. Ob die Lilien sich revanchieren können? Anstoß ist am Dienstag, 02.02.2021 um 18.30 Uhr im Holstein-Stadion.

Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98 heute live im TV und LIVE-STREAM. So seht Ihr das Achtelfinale des DFB-Pokals.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt 98: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal, Achtelfinale Begegnung KSV Holstein Kiel - SV Darnstadt 98 Ort Holstein-Stadion, Kiel Anstoß Dienstag, 02.02.2021, 18.30 Uhr

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich gegen eine Übertragung des Zweitliga-Duells im DFB-Pokal entschieden. Die Begegnung wird deswegen nicht live im Free-TV zu sehen sein. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt.



Holstein Kiel vs. SV Darmstadt 98 heute live: Das Achtelfinale des DFB-Pokals im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Exklusivrechte an der Partie Kiel gegen Darmstadt. Deswegen kann man das Spiel nur sehen, wenn man einen Vertrag mit dem Kanal abschließt. In der Variante Sky Sport Paket sind alle 63 Partien des DFB-Pokals und viele weitere Sport-Events enthalten. Das Angebot kostet 17,50 Euro monatlich im Jahresabo. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

Außerdem braucht Ihr für den Empfang von Sky einen Receiver, der ebenfalls bei dem Unternehmen geliehen oder gekauft werden kann. Nachdem Ihr den Receiver mit Eurem TV verbunden habt, könnt Ihr auf das von Euch gebuchte Programm zugreifen. Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr Euch den Umweg über den Receiver sparen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98 heute live: Das Achtelfinale des DFB-Pokals im LIVE-STREAM mit Sky Go

Alle Abonnement-Kunden von Sky bekommen die Streaming-Variante Sky Go kostenlos dazu. Mit der Sky Go-App könnt Ihr das Programm des Senders auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig sehen. Habt Ihr also einen internet-fähigen TV, könnt Ihr Sky mit der App auch auf Euren Fernseher streamen. Die Downloads für Apple- und Android-Systems findet Ihr hinter dem jeweiligen Link.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt 98 heute live: Das Achtelfinale des DFB-Pokals im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket gibt es außerdem eine flexiblere Variante für Fußballfans, die sich nicht länger an den Sender binden möchten. Mit dem Sport Monat bei Sky Ticket kann man das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Kiel und Darmstadt schon für 9,99 Euro sehen. Nach der Anmeldung bei Sky Ticket ist ebenfalls die Installation einer App notwendig. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98: Das DFB-Pokal-Achtelfinale im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel heute Abend nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber trotzdem über alle Ereignisse im Stadion informiert werden? Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr jederzeit auf Höhe des Geschehens. Schaut doch mal rein!

Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98: Die Aufstellungen

Aufstellung Holstein Kiel: Gelios - Kirkeskov, Lee, Mühling, Reese, Lorenz, Dehm, Serra, Wahl, Meffert, Bartels

Aufstellung Darmstadt 98: Schuhen - Plasson, Platte, Schnellhardt, Kempe, Mai, Honsak, Clemens, Höhn, Bader, Holland