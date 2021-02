DFB-Pokal: Erst nach Verlängerung! Borussia Dortmund gewinnt gegen Paderborn - das Achtelfinale im TICKER zum Nachlesen

Im DFB-Pokal kam es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. Hier gibt es die kompletten 120 Minuten im TICKER zum Nachlesen.

Erst Blitzstart, dann großes VAR-Drama - Borussia Dortmund hat in einem Pokal-Thriller die nächste Hürde auf dem Weg nach Berlin nur mit Ach und Krach genommen. Nach drei Achtelfinalpleiten in Serie bezwang der BVB den leidenschaftlich kämpfenden Zweitligisten SC Paderborn im westfälischen Dauerregen mit 3:2 (2:2, 2:0) erst nach Verlängerung und schaffte es wieder in die Runde der letzten Acht.

Die niemals verzagenden Gäste boten nach ihrem Zweitrundencoup bei Union Berlin wieder eine starke Leistung - doch Tormaschine Erling Haaland (95.) sorgte für die Entscheidung, die erst nach knapp fünfminütiger Überprüfung wegen einer möglichen Abseitsstellung feststand.

BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn 3:2 (3:2, 2:2, 2:0) Tore 1:0 Can (6.), 2:0 Sancho (16.), 2:1 Justvan (79.), 2:2 Owusu (90. +5, FE), 3:2 Haaland (95.) Aufstellung BVB Hitz - Morey, Piszczek, Akanji, Schulz (90., Guerreiro) - Delaney, Can, Bellingham (74., Dahoud) - Sancho (117., Reus), Brandt (65., Reyna) - Haaland

Aufstellung SCP Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Srbeny (69., Terrazzino), Schallenberg (88., Owusu), Thalhammer (70., Justvan) - Führich (105., Heller), Michel (24., Ingelsson), Antwi-Adjei

Gelbe Karten Ingelsson (52.), Schonlau (75.), Delaney (77.), Antwi-Adjej (104.), Dahoud (120. +2)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Bereits morgen geht es weiter mit dem DFB-Pokal bei uns im Liveticker. Unter anderem trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Schalke 04. Am Abend treffen Stuttgart und Gladbach aufeinander. Seien Sei auch dann wieder mit dabei.

Borussia Dortmund schlägt den SC Paderborn in einem echten Pokalkrimi mit 3:2 nach Verlängerung. Der Favorit führte durch Tore von Can und Sancho nach 16 Minuten bereits mit 2:0, doch Paderborn ließ sich in keiner Phase des Spiels hängen und spielte mutig nach vorne. Der BVB hingegen wurde nach der Führung passiv und wurde bestraft. Justvan (79.) und Owusu per Foulelfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit brachten die Ostwestfalen in die Verlängerung. In der Extrazeit entschied Haaland das Spiel zugunsten der Borussia mit einem vieldiskutierten- wie kontrollierten Treffer. Fast fünf Minuten musste der Kölner Keller draufschauen, ehe Schiedsrichter Stieler den Treffer letztlich gab. Der BVB steht dadurch im Viertelfinale.

DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn im LIVE-TICKER: ABPFIFF

120' + 3' Und jetzt ist Schluss im Signal Iduna Park, Borussia Dortmund gewinnt die Achtelfinal-Partie mit 3:2 nach Verlängerung.

120' + 2' GELBE KARTE: Dahoud begeht noch einmal ein taktisches Foul und sieht die Gelbe Karte.

120' + 1' Haaland geht über die linke Seite allein auf Zingerle zu und will vom kurzen Fünfereck in die Mitte geben. Allerdings spitzt Hünemeier dazwischen und klärt zur Ecke.

120' Zwei Minuten gibt es noch obendrauf.

119' Nur noch wenige Minuten bleiben dem SC Paderborn, um sich noch irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten. Beide Teams taumeln nur noch über den Rasen. Was für ein Fight.

117' WECHSEL: Nach gut zwei Minuten ist Sancho vom Feld transportiert. Für ihn ist Kapitän Reus neu im Spiel.

115' Sancho soll ausgewechselt werden, liegt aber auf dem rasen und kann sich nicht mehr bewegen. Von zwei Physios gestützt wird er vom Feld geleitet.

113' Guerreiro muss das 4:2 erzielen, kommt aus sechs Metern halblinker Porision frei zum Abschluss. Doch anstatt auf die freie linke Torecke, zielt der Portugiese nach rechts und trifft Hünemeier.

111' Bei Sancho macht so langsam die Muskulatur zu. Der Engländer musste schon zwei Sprints abbrechen. Einmal könnte Terzic noch wechseln.

109' Wichtige Minuten für den BVB, der den Ball nun mal etwas länger in den eigenen Reihen halten kann. Paderborn lauert auf den Ballgewinn und wird vom unermütlichen Baumgart an der Seitenlinie angefeuert.

107' Paderborn wirkt noch immer spritzig. Auch in der 107. Minute lässt Baumgart seine Elf hoch pressen. Das ist einfach stark.

105' Auf geht's in die finalen 15 Minuten der Partie.

105' + 6' Nach sechs Minuten Nachspielzeit ist die erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Kurze Pause.

105' + 4' Der letzte Pass kommt beim BVB nicht an. Dieses Mal hat Haaland die Chance, von der rechten Seite Reyna in der Mitte zu bedienen. Doch auch der Ball des Norwegers bleibt zu kurz, Zingerle schmeißt sich auf den Ball.

105' + 2' Nicht gut zuende gespielt vom BVB. Sancho schickt Passlack in die rechte Strafraumhälfte. Der Außenverteidiger muss die Kugel nur noch quer zu Haaland legen, schafft das aber nicht, weil er den Ball nicht richtig trifft. Paderborn kann klären.

105' WECHSEL: Weiterer Wechsel bei den Gästen. Heller ersetzt Führich.

104' GELBE KARTE: Die nächste Gelbe Karte geht an Antwi-Adjej. Der Paderborner trifft Reyna in einem Zweikampf von hinten an der Achillessehne.

103' Haaland hat die Entscheidung auf dem Fuß. Can spielt den Ball in die Tiefe, sodass Haaland 25 Meter vor dem gegnerischen Tor frei vor Zingerle steht und sofort abzieht. Die Kugel geht gut einen Meter links am Pfosten vorbei.

101' Es bleibt wild. Sowohl Paderborn als auch der BVB pressen über das ganze Feld. Langsam schwinden bei beiden Teams aber etwas die Kräfte, sodass brenzlige Situationen entstehen. Ein echter Pokalfight.

98' Stieler geht zu Baumgart und erklärt dem Trainer, warum der Treffer zählt. Es folgen weitere Minuten an Diskussionen. Was für eine Dramatik.

TOOOR! BORUSSIA DORTMUND - SC Paderborn im LIVE-TICKER 3:2 | Torschütze: Haaland

95' Delaneys Befreiungsschlag von der linken Verteidigerseite landet bei Haaland an der Mittellinie, der in der Folge alleine auf Zingerle zugeht. Aus neun Metern schiebt der Norweger die Kugel links vorbei am Keeper ins Eck und fällt anschließend vor Erleichterung auf die Knie. Allerdings wird der Treffer lange überprüft, Haaland stand am Rande des Abseits. Nach gefühlten fünf Minuten Überprüfungszeit zeigt Stieler auf den Punkt. Das Tor zählt.

94' Can wird außerhalb des Platzes behandelt, kann aber weitermachen. Einen Wechsel hätte der BVB noch übrige. Auf der Bank sitzen noch Tigges, Reus, Moukoko und Reinier.

92' Can knallt nach einem Luftzweikampf mit Owusu auf den Arm und wälzt sich auf dem Boden. Der deutsche Nationalspieler muss auf dem Feld behandelt werden.

90' WECHSEL: Vierter Wechsel beim BVB. Guerreiro kommt für Schulz.

DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn im LIVE-TICKER: VERLÄNGERUNG

90' +7' Und dann pfeift der Unparteiische - es gibt Verlängerung in Dortmund.

TOOOR! Borussia Dortmund - SC PADERBORN 2:2 | Torschütze: Owusu

90' + 7' Owusu tritt an und verlädt Hitz im Kasten. Der Schweizer entscheidet sich fürs rechte Eck, Owuse netzt unten links.

90' + 5' Es gibt Elfmeter für den SC Paderborn. Passlack tritt Schonlau im Sechzehner mit dem Fuß am Bauch. Stieler schaut sich die Geschichte am Monitor an und zeigt dann auf den Punkt. Auf der Gegenseite hatte zunächst Haaland nach einem Konter die vermeintliche Entscheidung erzielt.

90' + 1' Sancho hat die Entscheidung auf dem Fuß. Über Dahoud und Haaland bekommt er den Ball in zehn Meter Torentfernung halbrechter Position vor die Füße und zieht ab. Zingerle pariert glänzend mit dem Fuß.

88' WECHSEL: Letzter Wechsel der Paderborner in der regulären Spielzeit. Schallenberg raus, Owusu rein.

85' Delaney bekommt bei einem Kopfballduell den Ellenbogen von Schonlau ins Gesicht und geht zu Boden. Stieler sieht es spät, pfeift dann aber Freistoß für den BVB.

83 ' Akanji geht auf der linken eigenen Abwehrseite mit einer Grätsche in Ingelsson und trifft den Paderborner. Freistoß Paderborn, der aber nichts einbringt.

81' Der BVB wird für seine Passivität bestraft. Die Dortmunder stehen mit allen Mann hinten drin und setzen kaum noch Akzente nach vorne.

TOOOR! Borussia Dortmund - SC PADERBORN im LIVE-TICKER 2:1 | Torschütze: Justvan

79' Tor Antwi-Adjei hat den Ball in der rechten Strafraumhälfte und flankt an den langen Pfosten. Dort klärt Passlack den Ball in die Mitte direkt vor die Füße von Justvan, der einen Haken schlägt und mit rechts aus gut 13 Metern abzieht. Hitz sieht die Kugel spät und kann den Einschlag nicht verhindern.

78' Terrazzino versucht es per direktem Freistoß aus 25 Metern halblinker Position. Mit dem Vollspann zieht der ehemalige Freiburger ab und verfehlt das rechte obere Eck um gut zwei Meter.

77' GELBE KARTE: Delaney stoppt Ingelsson mit einer Grätsche von hinten 25 Meter vor dem eigenen Tor. Das gibt ebenfalls die Gelbe Karte.

75' GELBE KARTE: Die nächste Gelbe Karte der Partie. Schonlau hält Haaland im Mittelfeld am Trikot und wird zurecht verwarnt.

74' WECHSEL: Terzic wechselt erneut. Bellingham hat Feierabend und wird durch Dahoud ersetzt.

72' Paderborn hat die nächste Großchance. Piszczek kann Ingelsson an der linken Grundlinie nicht stoppen. Der Paderborner chippt die Kugel an den Elfmeterpunkt, wo Terrazzino per Kopf auf Führich ablegt, der sofort abzieht. Hitz macht sich im kurzen Eck ganz breit und wehrt mit der Brust ab.

72' Erst ein einziger Torschuss in der zweiten Hälfte für den BVB, der nach vorne fast schon harmlos wirkt. Paderborn versuchte es immerhin zwei Mal.

70' WECHSEL: Dann nimmt Baumgart auch Thalhammer runter. Für ihn ist Justvan neu im Spiel.

69' WECHSEL: Doppelwechsel bei den Gästen. Zunächst geht Srbeny für Terrazzino vom Feld.

67' Paderborn glaubt weiterhin an sich und wirkt keineswegs müde. Die Ostwestfalen machen eine klasse Partie.

65' WECHSEL: Zweiter Wechsel beim BVB. Brandt geht runter und macht Platz für Reyna.

63' Brandt holt den nächsten Eckball für die Borussia heraus. Sancho bringt ihn von der rechten Seite in die Mitte, findet dort aber keinen Abnehmer.

61' Führich wird von einer Grätsche von Schulz von hinten an der Wade erwischt und bleibt am Boden liegen. Schiedsrichter Stieler hat nicht genau hingeschaut und die Karte stecken gelassen. Das muss eigentlich die Gelbe Karte geben.

59' Dortmund bleibt auch zu Beginn der zweiten Hälfte zu passiv. Haaland ist noch gar nicht im Spiel, bekommt keine Bälle in die Tiefe gespielt.

57' Die nächste Riesenchance für Srbeny. Hünemeier schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld lang und weit in den Sechzehner, wo der Ball vorbei an allen Dortmundern fliegt und am langen Fünfereck Srbeny findet. Der Stürmer reagiert schnell und bekommt den rechten Fuß an den Ball, befördert das Spielgerät aber über das Tor.

56' Der Regen ist zurück - und wieder schüttet es wie aus Eimern. Keine leichten Bedingungen für die Profis auf dem Rasen.

54' Ananou spielt einen etwas zu kurzen Ball zurück zu Zingerle und bringt den Keeper so in Bedrängnis, weil Haaland den Braten gerochen hat. Der Norweger blockt den Befreiungsschlag des Torwarts noch ins Toraus ab.

52' GELBE KARTE: Ingelsson kommt in einem Mittelfeldzweikampf mit Bellingham klar zu spät und trifft den jungen Engländer am Knöchel. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte der Partie.

50' Gemächlicher Beginn im zweiten Durchgang. Der BVB kontrolliert zunächst die Kugel, Paderborn läuft jedoch weiterhin hoch an und stresst die Dortmunder.

48' Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Baumgart steht mit frischem, jetzt wieder trockenem T-Shirt in der Coachingzone,

DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's. Der zweite Durchgang läuft.

WECHSEL: 46' Zum zweiten Durchgang wechseln die Dortmunder zum ersten Mal verletztungsbedingt. Morey bleibt mit zwickendem Oberschenkel in der Kabine, Passlack ersetzt den Spanier.

HALBZEIT-FAZIT: Der BVB startete konzentriert und ging durch Can früh nach einem Eckball in Führung (6.). Nur zehn Minuten später erhöhte Sancho nach Vorlage von Haaland auf 2:0 (16.). Doch entschieden ist das Spiel noch lange nicht, wie der Rest der ersten Hälfte gezeigt hat. Paderborn spielte weiter frech nach vorne und hatte mehr als nur eine gute Chance zum Anschlusstreffer. Hitz musste gleich zwei Mal auf der Linie das Gegentor verhindern. Der BVB muss in der zweiten Halbzeit durchaus noch nachlegen. Gleich geht's weiter.

DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Stieler lässt noch eine Minute länger spielen und pfeift nach 47 Minuten zur Pause.

45' Eine Minute gibt es noch obendrauf.

42' Baumgart ist gewohnt lautstark und wild in der Coachingzone unterwegs. Nur mit T-Shirt steht er im strömenden Regen und treibt seine Mannschaft nach vorne. Ein herrliches Bild.

40' Zingerle mit einem zu lässigen Abstoß, der direkt bei Sancho an der rechten Strafraumkante landet. Der Engländer bedient Haaland, der für Delaney abtropfen lässt. Dortmunds Kapitän versucht es aus 13 Metern mit dem linken Fuß, schießt aber knapp oben links vorbei.

39' Lange nichts mehr zu sehen von den Dortmundern. Paderborn macht den Spielaufbau des BVB derzeit mit hohem Ganzfeldpressing zunichte.

36' Der nächste Eckball für die Paderborner, nachdem Can eine Hereingabe von Antwi-Adjei mit der Schulter um ein Haar ins eigene Tor abgefälscht hätte. Das Eckballverhältnis aktuell: 5:2 für die Gäste.

34' Der BVB ist bemüht, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Aktuell ist die Souveränität etwas abhanden gekommen, Paderborn ist im MOment das aktivere Team.

32' Paderborn kommt dem Tor immer näher. Antwi-Adjei schlägt in der linken Strafraumhälfte einen Haken gegen Piszczek und hat dann freie Schussbahn. Aus acht Metern linker Position visiert er das lange Eck an, Hitz macht sich jedoch lang und lenkt den Ball um den Pfosten zum nächsten Eckball.

30' Gute Phase der Paderborner, die sich zum ersten Mal richtig in der Dortmunder Hälfte festsetzen können. Ananou kommt aus 22 Metern zentraler Position relativ frei zum Abschluss, trifft jedoch Can im Strafraum an der Schulter.

28' Brandt versucht es als erster Spieler aus der Disntanz. Sein Schuss aus 20 Metern halblinker Position ist aber kein Problem für Zingerle im unteren rechten Toreck.

27' Inzwischen hat es heftig angefangen zu regnen, es schüttet wie aus Kübeln. Heißt auch, dass der Rasen jetzt immer rutschiger wird und Distanzschüsse ein Mittel sein könnten.

25' Fast der Anschlusstreffer für den SCP. Srbeny kommt nach Vorlage von Antwi-Adjei aus sieben Metern zentraler Position frei zum Abschluss, doch Hitz pariert glänzend auf der Linie und wehrt zum Eckball ab.

24' WECHSEL| Es geht nicht weiter für Michel, der mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Feld geht. Ingelsson übernimmt für den Stürmer.

23' Michel setzt sich auf den Boden und fasst sich an den linken Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus.

21' Haaland versucht im Strafraum zwischen Hünemeier und Ananou hindurch in Richtung Strafraummitte zu ziehen und wird vermeintlich in die Zange genommen. Die Pfeiffe des Schiedsrichters bleibt aber stumm, denn Haaland hob schon vor dem Kontakt ab. Gut gesehen.

18' Sancho kommt unter Terzic immer besser in Form. Schon am Wochenende gegen den FC Augsburg traf er, genauso wie in der 2. Pokalrunde beim 2:0 in Braunschweig.

TOOOR! BORUSSIA DORTMUND - SC Paderborn 2:0 | Torschütze: Sancho

16' Ein langer Ball von Hitz wird von Brandt auf Haaland verlängert, der sofort weiter in den Lauf von Sancho legt. Der Engländer läuft alleine auf Zingerle zu, wartet lange und schiebt die Kugel dann unter dessen Armen hindurch ins Tor.

13' Erster guter Abschluss der Gäste. Antwi-Adjei ist nach einem Einwurf auf dem rechten Flügel durch bis zur Grundlinie und legt die Kugel in die rechte Strafraumhälfte in den Rückraum. Dort zieht Srbeny sofort ab, haut den Ball aber deutlich über den Kasten.

11' Paderborn also früh im Rückstand, nichts neues für die Ostwestfalen. Auch beim Spiel in der 2. Runde gegen Union Berlin kassierte Paderborn ein Tor in der 6. Minute, damals setzte sich der SCP am Ende mit 3:2 durch.

8' Das muss eigentlich das 2:0 sein. Delaney schickt Haaland auf die Reise, der alleine auf das Paderbroner Tor zugeht. Der Norweger legt sich die Kugel vorbei an Zingerle, der aber noch seine Hände an den Abschluss des Stürmers bekommt. Schulz kommt aus der linken Strafraumhälfte zum Abschluss, gerät allerdings in Rücklage. Weit drüber.

TOOOR! BORUSSIA DORTMUND - SC Paderborn 1:0 | Torschütze: Can

6' Der zweite Eckball besorgt die frühe Führung für die Borussia. Wieder rutscht die Kugel an den langen Pfosten durch, wo Haaland den Ball per Volley zurück in die Mitte spielt. Dort können die Gäste nicht klären, sodass die Kugel Can vor den Schlappen fällt. Ein trockener Linksschuss später zappelt der Ball im Netz.

5' Erster Eckball für den BVB und gleich die erste große Gelegenheit. Sanchos Eckball rutscht bis zum Fünfer durch, wo Akanji die Kugel auf den Kopf beginnt. Collins rettet per Kopf auf der Linie und klärt zum nächsten Eckball.

3' Ordentlicher Beginn der Gäste, die sich nicht verstecken, sondern erfrischend und mutig nach vorne spielen. Der BVB lässt Paderbron in der eigenen Hälfte kombinieren.

DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's. Der Ball rollt.

Vor Beginn | Zwei Mal war in den vergangenen zwei Jahren für den BVB im Achtelfinale Schluss, zwei Mal schieden die favorisierten Dortmunder gegen Werder Bremen aus. Im Heimspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn soll nun der Einzug ins Viertelfinale gelingen. Die Generalprobe am vergangenen Wochenende ist den Dortmunder im Gegensatz zu den Paderbornern gelungen. Während der SCP mit 1:3 in Hamburg verlor, gewannen die Borussen mit 3:1 gegen den FC Augsburg.

Vor Beginn | Edin Terzic tauscht im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende auf vier Positionen. Für Hummels und Guerreiro rücken Piszczek und Schulz in die Viererkette, für Reus und Reyna sind Can und Bellingham neu in der Startelf. Die Gäste schicken dieselbe Elf auf den Rasen, die am vergangenen Wochenende 1:3 bei Zweitliga-Spitzenreiter HSV verlor.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im Viertelfinale des DFB-Pokals zur Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Hitz - Morey, Piszczek, Akanji, Can, Schulz - Delaney, Can, Bellingham - Sancho, Brandt - Haaland

Bank: Unbehaun - Dahoud, Reus, Guerreiro, Moukoko, Reinier, Tigges, Passlack, Reyna

SC Paderborn setzt auf folgende Aufstellung:

Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Srbeny, Schallenberg, Thalhammer - Führich, Michel, Antwi-Adjei

Bank: Owusu, Justvan, Dörfler, Terrazzino, Huth, Heller, Correia, Ingelsson, Okoroji

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute ... im TV ARD / Sky Sport im LIVE-STREAM ard.de / Sky Sport LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal wird heute das Achtelfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen BVB vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Formtief überwunden: Turbo-Dribbler Sancho kommt wieder in Schwung

Jadon Sancho hat sein Tief überwunden. Für die ausgegebenen Saisonziele benötigt Borussia Dortmund den Jungstar auch in Topform.

Die Szene hatte Symbolcharakter. Als Marco Reus in der 84. Minute im Spiel gegen den FC Augsburg ausgewechselt wurde, übergab er seine Kapitänsbinde an den neben ihm stehenden Jadon Sancho. Der englische Jungstar dachte aber gar nicht daran, dass Stück Stoff gemäß der Hierarchie bei Borussia Dortmund bei Mats Hummels abzuliefern. Sancho streifte sich die Binde selbst über den Arm und demonstrierte damit sein zurückgewonnenes Selbstvertrauen.

"Die Binde hat Jadon noch mal beflügelt. Aber ich weiß nicht, ob das so geplant war", sagte Trainer Edin Terzic nach Spielschluss schmunzelnd. Dass Terzic die Episode mit Humor nehmen konnte, hat auch mit Sanchos Leistungen seit dem Jahreswechsel zu tun. Der Turbo-Dribbler hat sein Formtief überwunden und ist immer öfter wieder der erhoffte Unterschiedsspieler. "Er hat in den letzten Wochen einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht", lobte Terzic den englischen Fußball-Nationalspieler.

Die Zahlen belegen das. In den 13 Hinrundenspielen im alten Jahr kam der 20-Jährige auf fünf Torvorlagen. Sancho fehlte ein bisschen die Leichtigkeit in seinem Spiel, er agierte in manchen Situationen zu kompliziert. Doch im Januar hat sich der Jungstar wieder eindrucksvoll seiner Bestform angenähert. Drei Tore und vier Vorlagen in sechs Ligaspielen sind eine bemerkenswerte Ausbeute. "Das tut ihm gut", hat Lizenzspielerchef Sebastian Kehl festgestellt.

Ein Sancho in Topform tut aber auch dem BVB gut. Der Flügelstürmer ist ein entscheidender Baustein im System des Vizemeisters, der vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstagabend gegen den Zweitligisten SC Paderborn um seine Saisonziele bangte.

Sollte Dortmund die finanziell lukrative und sportlich reizvolle Champions League erstmals seit 2015 nicht erreichen, hätte das auch konkrete Auswirkungen auf Sanchos Zukunft. Er besitzt beim BVB zwar noch einen Vertrag bis Juni 2023, doch ohne die Einnahmen in der Königsklasse müssten die Schwarz-Gelben in Corona-Zeiten den einen oder anderen Star abgeben.

Über Sanchos Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United war schon im vergangenen Sommer heftig spekuliert worden. Eine Rückkehr in seine Heimat hätte Sancho schon gefallen, vielleicht konnte er auch deshalb in den ersten Monaten der neuen Saison nicht seine gewohnten Leistungen abrufen.

Inzwischen scheint er wieder frei im Kopf zu sein. Der Glaube in die eigene Stärke ist zurückgekehrt. Und dann behält man auch gerne einmal die Kapitänsbinde - zumindest für einige Minuten.

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick