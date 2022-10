Kann sich Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar den fünften WM-Titel holen? Hier bekommt Ihr jedenfalls alle Infos zur DFB-Elf.

Weltmeisterschaft im Winter! Im November und Dezember findet die WM 2022 in Katar statt - und auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich qualifiziert.

Zu den Top-Favoriten zählt das Team von Bundestrainer Hansi Flick zwar nicht, dennoch träumen alle Fans in Deutschland natürlich vom fünften Titel für die DFB-Elf. Ob der Traum wahr wird, wissen wir spätestens am 18. Dezember, wenn das WM-Finale 2022 steigt.

In diesem Artikel bekommt Ihr auf jeden Fall alle wichtigen Infos rund um das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft. Spiele, Termine, Gruppe, Kader, Ergebnisse - GOAL versorgt Euch mit allem, was Ihr für das Turnier der DFB-Elf wissen müsst.

Deutschland bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Termine der DFB-Elf

Deutschland startet bei der WM 2022 in Gruppe E. Fun Fact: Zuletzt war das DFB-Team 2002 in Japan und Südkorea in Gruppe E einer WM, damals ging es bekanntlich immerhin bis ins Finale.

Die deutschen Gruppengegner haben es dabei durchaus in sich: Spanien zählt zu den Mitfavoriten auf den Titel und Japan um die Bundesligastars Daichi Kamada oder Wataru Endo darf man keinesfalls unterschätzen. Costa Rica, der dritte Vorrundengegner, gilt als krasser Außenseiter.

Die WM startet für Deutschland am 23. November (Mittwoch), wenn es um 14 Uhr deutscher Zeit gegen Japan geht. In der zweiten Partie am 27. November steigt der Kracher gegen Spanien, hier ist der Anstoß für 20 Uhr angesetzt. Ihr abschließendes Gruppenmatch bestreitet die Flick-Elf dann am 1. Dezember um 20 Uhr gegen Costa Rica.

Deutschland bei der WM 2022: Die Termine in der Gruppenphase

SPIEL DATUM UHRZEIT (deutsche Zeit) STADION Deutschland - Japan Mittwoch, 23. November 2022 14 Uhr Khalifa International Stadium (Al-Rayyan (Baaya)) Spanien - Deutschland Sonntag, 27. November 2022 20 Uhr Al-Bayt Stadium (Al-Khor) Costa Rica - Deutschland Donnerstag, 1. Dezember 2022 20 Uhr Al-Bayt Stadium (Al-Khor)

Deutschland bei der WM 2022: Mögliche Termine nach der Gruppenphase

Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe ziehen bekanntlich ins Achtelfinale ein. Sollte Deutschland die Vorrunde auf Platz eins beenden, würde das DFB-Team in der Runde der letzten 16 am 5. Dezember (Montag) um 16 Uhr auf den Zweiten der Gruppe F treffen (Belgien, Kanada, Marokko oder Kroatien).

Weiter ginge es im Viertelfinale dann am 9. Dezember (Freitag) um 16 Uhr, das deutsche Halbfinale würde am 13. Dezember (Dienstag) um 20 Uhr steigen. Das Spiel um Platz 3 ist dann für den 17. Dezember terminiert, das Finale steht am 18. Dezember an.

Wird Deutschland in seiner Gruppe Zweiter, würde das Achtelfinale am 6. Dezember (Dienstag) um 16 Uhr angepfiffen werden. Ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung gäbe es dann samstags am 10. Dezember um 16 Uhr, sein Halbfinale würde Deutschland in diesem Fall am 14. Dezember um 20 Uhr bestreiten.

Deutschland bei der WM 2022: Spielplan und Ergebnisse in Gruppe E

SPIELTAG PAARUNG DATUM ERGEBNIS 1 Deutschland - Japan 23.11., 14 Uhr -:- 1 Spanien - Costa Rica 23.11., 17 Uhr -:- 2 Japan - Costa Rica 27.11., 11 Uhr -:- 2 Spanien - Deutschland 27.11., 20 Uhr -:- 3 Costa Rica - Deutschland 1.12., 20 Uhr -:- 3 Japan - Spanien 1.12., 20 Uhr -:-

Deutschland bei der WM 2022: Die Tabelle in Gruppe E

PLATZ NATION SPIELE TORE PUNKTE 1 Spanien 0 0:0 0 Deutschland 0 0:0 0 Japan 0 0:0 0 Costa Rica 0 0:0 0

Deutschland bei der WM 2022: Der Kader der DFB-Elf

Noch steht der Kader Deutschlands für die WM 2022 nicht fest. Natürlich gibt es zahlreiche Spieler wie etwa Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller oder Jamal Musiala, die Ihr Ticket sicher haben dürften - wie das diesmal 26 statt 23 Spieler umfassende WM-Aufgebot aussieht, ist aber noch nicht klar.

Bundestrainer Flick muss wohl bis spätestens 21. Oktober zunächst einen vorläufigen 50-Mann-Kader bei der FIFA hinterlegen. Aus diesen 50 Akteuren darf er dann 26 auswählen, die schließlich mit zur WM fahren.

Wann die finale Kaderbekanntgabe sein wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Vermutlich wird der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft aber kurz vor dem letzten Bundesligaspieltag vor der WM verkündet. Dieser geht vom 11. bis zum 13. November über die Bühne.

Deutschland, Kader bei der WM 2022: Diese Spieler dürften sicher dabei sein