Die Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür und die Trainer pfeilen an ihren Teams. Neu ist: Es dürfen 26 statt 23 Spieler nominiert werden.

Ein weiterer Vier-Jahres-Zyklus ist fast vorbei. Die verschiedenen Nationen sind für die Weltmeisterschaft in Katar bereit, lediglich die Trainer müssen noch die vorläufigen Kader nominieren.

Neu bei der diesjährigen WM ist jedoch, dass Hansi Flick, Louis van Gaal und Co. 26 Spieler mit zur Endrunde nehmen dürfen, bei den vorherigen Turnieren waren es lediglich 23. Was ist der Grund für die Ausweitung des Aufgebots?



Ihr wollt erfahren, warum die Nationaltrainer in diesem Jahr ein stolzes Aufgebot von 26 Spielern nominieren dürfen? GOAL liefert Euch dazu alle Informationen.

WM 2022: Wann wird der Kader von Deutschland bekannt gegeben?

Bis wann muss Hansi Flick also seine 26 Spieler nominieren? Bis zum 21. Oktober musste der Nationaltrainer eine 55-Mann-Liste der FIFA melden, diese wurde von der Bild bereits veröffentlicht.

Dementsprechend muss Flick anschließend noch das Aufgebot halbieren. Auch hier gibt es bereits ein konkretes Datum: Der Bundestrainer wird am 10. November den Kader für die Weltmeisterschaft veröffentlichen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen einer WM-Informationsveranstaltung mitteilte.

Ein offizielles Datum für alle Nationen gibt es somit nicht, so hat Bondscoach Louis van Gaal seinen vorläufigen WM-Kader bereits frühzeitig verkündet.

Imago Images

WM 2022: Wie viele Spieler dürfen im Kader stehen?

Im endgültigen Kader für die WM sind 26 Spieler erlaubt. In den vergangenen Jahren durften die Trainer lediglich 23 Profis nominieren.

Woran liegt es also, dass man in diesem Jahr gleich drei Spieler mehr mit zum Turnier nehmen darf?

WM 2022, Kader: Darum sind diesmal 26 statt 23 Spieler dabei

Gründe dafür sind die hohen Belastungen der Spieler ob des straffen Terminplans sowie die durch Corona erhöhte Gefahr von mehreren personellen Ausfällen gleichzeitig.

Vor allem der ungewöhnliche Zeitpunkt der umstrittenen WM ist ein Grund für die Aufstockung, da zahlreiche Spieler bereits gleich nach dem Turnier wieder für ihre Vereinen auf dem Platz stehen müssen.

Aber auch die möglichen coronabedingten Ausfälle sollen dadurch aufgefangen werden, dass man insgesamt 26 Spieler mit nach Katar nehmen darf. Auch Bundestrainer Hansi Flick hatte sich zuvor für einen größeren Kader ausgesprochen.

Die Trainer müssen jedoch nicht 26 Spieler in den Kader berufen. Es gilt ein Minimum von 23 und ein Maximum von 26 Spielern.

imago images

WM 2022, Kader: Vorläufige Liste mit 55 statt 35 Spielern

Diese Neuerung hat auch die Voraussetzungen für die vorläufige Nominierungsliste beeinflusst. So standen normalerweise nur 35 Spieler auf ebenjener Short-List, in diesem Jahr dürfen die Coaches aber gleich 55 Spieler hier aufnehmen.

Auf der Liste von Hansi Flick waren dabei durchaus ein paar Überraschungen dabei.