WM 2022: Werden alle Spiele von Deutschland live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Bei der WM 2022 trifft Deutschland in Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica. Werden alle DFB-Spiele live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Die WM 2022 wirft ihre Schatten voraus, bereits am 20. November steht das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador an. Drei Tage später ist erstmals Deutschland im Einsatz. Zunächst steht das Duell mit Japan auf dem Programm, ehe es gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) um den Einzug in die K.-o.-Runde geht. Aber werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV gezeigt / übertragen? GOAL klärt auf.

Nationaler und internationaler Spitzensport live und exklusiv auf DAZN: Jetzt anmelden!

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar stehen sich mal wieder die größten Fußballnationen gegenüber. Sie alle vereint das große Ziel, am 18. Dezember den WM-Pokal in die Höhe zu strecken. Das gilt natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick, die es in der Vorrunde zunächst in Gruppe E mit Japan, Spanien und Costa Rica zu tun bekommen.

Den WM-Auftakt bestreitet die DFB-Elf gegen die japanische Mannschaft um die Bundesliga-Akteure Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (SC Freiburg) und Maya Yoshida (FC Schalke 04). Im Anschluss geht es gegen Mitfavorit Spanien, ehe gegen Costa Rica die Gruppenphase abgeschlossen wird. Aber wird die deutsche Vorrunde eigentlich komplett im Free-TV gezeigt / übertragen?

Deutschland trifft in der Gruppenphase der WM 2022 auf Japan, Spanien und Costa Rica. Laufen alle Spiele der DFB-Elf live im Free-TV?

WM 2022: DFB-Elf live im Free-TV? Die deutsche Gruppe E in der Übersicht

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022 in Katar Gruppengegner: Japan, Spanien und Costa Rica Spielorte der DFB-Elf: Khalifa International Stadium (ar-Rayyan), al-Bayt Stadium (al-Chaur)

WM 2022: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt / übertragen?

Traditionell werden Welt- und Europameisterschaften im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, so auch die bevorstehende WM 2022 - allerdings sind nicht alle Partien im Free-TV zu sehen.

Insgesamt 48 der 64 WM-Spiele könnt Ihr live bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF verfolgen. Wollt Ihr aber alle WM-Spiele live sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Anbieter Magenta TV.

WM 2022: Deutschland live im Free-TV? Die Spiele der deutschen Gruppe E in der Übersicht

WM 2022: Werden alle Spiele von Deutschland live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Ja. Alle drei Gruppenspiele der DFB-Elf könnt Ihr live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Der Auftakt in die Vorrunde gegen Japan läuft bei der ARD.

Das zweite Gruppenspiel gegen die spanische Nationalmannschaft ist dann beim ZDF zu sehen, ehe erneut die ARD das Duell mit Costa Rica überträgt. Sollte Deutschland die K.-o.-Runde erreichen, könnt Ihr die Begegnungen ebenfalls auf einem der beiden Sender sehen.

WM 2022: Werden alle Spiele von Deutschland im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Natürlich könnt Ihr die Partien der DFB-Elf nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen LIVE-STREAM sehen. Diese werden in der entsprechenden App oder auf der Homepage des ZDF oder der ARD bereitgestellt.

Magenta TV stellt ebenfalls STREAMS zu seinen Übertragungen bereit, zuvor müsst Ihr Euch aber beim Anbieter anmelden. Ab 10 Euro könnt Ihr Euch ein Abo sichern, mit dem Ihr Zugriff auf die WM-Übertragungen habt.

WM 2022: Deutschland wird im Free-TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - Highlights und LIVE-TICKER

Highlights der WM-Spiele seht Ihr ebenfalls bei ARD und ZDF, darüber hinaus auch bei Magenta TV. Wer über ein DAZN-Abo verfügt, kann sich dort ebenfalls die kurzen Zusammenfassungen anschauen. Aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und den öffentlichen-rechtlichen TV-Sendern werden auch auf der Plattform kurze Clips hochgeladen.

Seid Ihr auf der Suche nach einem verlässlichen LIVE-TICKER für die Spiele gegen Japan, Spanien und Costa Rica, seid Ihr bei GOAL bestens aufgehoben. Wie gewohnt informieren wir Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Geschehnisse auf dem Rasen.

WM 2022: Alle Deutschland-Spiele live im Free-TV - Übersicht zur Übertragung