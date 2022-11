Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan? Der WM Start des DFB im TV und LIVE-STREAM

Deutschland startet mit dem Spiel gegen Japan in die WM 2022. Die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Am 23. November 2022 beginnt endlich auch für Deutschland die WM-Reise 2022. Dort trifft man um 14:00 Uhr (deutsche Zeit) im Khalifa-International-Stadion in Al-Rayyan auf Japan.

Das letzte Duell mit Japan liegt schon einige Zeit zurück. Zuletzt traf man bei der Vorbereitung zur WM 2006 aufeinander. Damals retteten Klose und Schweinsteiger ein 2:2. Am 23. November will das Team von Hansi Flick sicherlich mehr als ein Unentschieden einfahren. Gleich zu Beginn des Turniers soll ein Ausrufezeichen gesendet werden. Auf keinen Fall wiederholen soll sich natürlich das Debakel der WM 2018.

Dort schied man nach der Gruppenphase aus, nachdem man sowohl gegen Mexiko als auch gegen Südkorea unterlag. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase trifft man dann noch auf Costa Rica und den Mitfavoriten Spanien.

Bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Japan. Egal ob im TV oder LIVE-STREAM, hier erfahrt Ihr genau, wo und wann Ihr das Spiel sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan? Die Partie im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Japan Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 23. November - 14:00 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan? Die TV Übertragung zur WM

Ihr seid natürlich hier, um zu erfahren, ob und wenn ja wo die Begegnung im TV zu sehen sein wird. Grundsätzlich können alle Fans der deutschen Nationalmannschaft schon einmal aufatmen, Ihr werdet alle Spiele der DFB-Elf im deutschen Free-TV verfolgen können. Genauso werden auch alle Spiele nach dem Viertelfinale (mit Ausnahme des Spiels um Platz 3) im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Allerdings kommt jetzt ein kleiner Haken. Die ARD und das ZDF stehen als Übertragungsorte im Free-TV fest, allerdings zeigen die beiden Sender nicht alle Partien der Weltmeisterschaft.

Der Pay-TV-Sender Magenta TV ist nämlich ebenfalls ein Übertragungspartner der WM und konnte sich als einziger Anbieter die Übertragungsrechte für alle 64 WM-Spiele sichern. Wenn Ihr also wirklich jede Begegnung in Katar sehen wollt, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta TV abschließen.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan? Die Übertragung bei der ARD

Wie eingangs erwähnt, werden allerdings alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen. Zuständig für das erste Spiel ist dabei die ARD. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am 23. November bereits um 13:10 Uhr.

Dabei empfangen Euch Moderatorin Jessy Wellmer und die Studio-Gäste Sami Khedira, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger. Ab 14:00 Uhr übernimmt dann Esther Sedlaczek die Moderation mit Bastian Schweinsteiger und Tom Bartels wird das erste WM-Spiel Deutschlands für Euch kommentieren.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan? Die Pay-TV-Übertragung bei Magenta TV

Ebenfalls sehen könnt Ihr das Spiel zwischen Deutschland und Japan bei Magenta TV. Dafür wird aber wie gesagt ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, die Kosten dafür belaufen sich dabei auf zehn Euro pro Monat. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Für die Berichterstattung zur WM konnte Magenta TV übrigens einige namhafte Personen verpflichten. Beispielsweise könnt Ihr dort neben Johannes B. Kerner auch Michael Ballack und Manuel Baum sehen.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan? Die Übertragung der WM per LIVE-STREAM

Das erste WM-Spiel Deutschlands seit über vier Jahren könnt Ihr natürlich nicht nur im TV sehen. Wer die Partie gerne per LIVE-STREAM sehen möchte, der hat wie bei der TV-Übertragung die Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan live? Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Die ARD bietet im Internet einen LIVE-STREAM an, auf den Ihr einfach zugreifen könnt, wenn Ihr diesen Link anklickt. Dort wird die Partie natürlich genauso um 14:00 Uhr angepfiffen und Tom Bartels begleitet Euch über 90 Minuten.

Das Beste daran ist, dass dieser LIVE-STREAM auch noch völlig kostenfrei daherkommt. Ihr braucht also nur ein internetfähiges Gerät und könnt dann am 23. November Serge Gnabry, Thomas Müller und Co. live im Duell gegen Japan verfolgen.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan? Den LIVE-STREAM bei Magenta TV sehen

Auch der Bezahlsender der Telekom hat einen LIVE-STREAM für Euch im Angebot. Um Zugriff auf diesen zu bekommen, müsst Ihr Euch einfach nur mit euren Zugangsdaten auf der Magenta-TV-Website anmelden. Allerdings setzt das natürlich auch immer ein gültiges Abo beim Pay-TV-Sender voraus.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan? Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt das erste Spiel der DFB-Elf in Katar weder im TV noch per LIVE-STREAM sehen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL haben wir genau die richtige Lösung für Euch parat.

Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über alle wichtigen Vorkommnisse auf dem Spielfeld informiert. So wisst Ihr also auch von unterwegs jederzeit über Spielstand, Auswechslungen und Verwarnungen Bescheid.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt Deutschland vs. Japan im TV und LIVE STREAM? Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden WM-Teilnehmer werden eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. Wenn das passiert ist, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.