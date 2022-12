Deutschland vs. Marokko: Wann würde das Achtelfinale stattfinden?

Deutschland will mit einem Sieg gegen Costa Rica ins Achtelfinale der WM 2022 einziehen. Gegner und Termin dafür würden schon feststehen.

Heute gilt es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick: Deutschland trifft am letzten Gruppenspieltag der WM 2022 in Katar am Donnerstagabend auf Costa Rica (20 Uhr).

Nach der Niederlage gegen Japan und dem Remis gegen Spanien ist klar: Nur mit einem Sieg heute würde das DFB-Team im Turnier bleiben. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage wäre das frühe Aus unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Spanien und Japan besiegelt.

Die Gruppe E auf Platz eins abzuschließen, ist für Deutschland indes nicht mehr möglich. Die DFB-Elf kann maximal noch Zweiter werden - und daher steht der Gegner für ein mögliches Achtelfinale bereits fest.

GOAL liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zu einem potenziellen Achtelfinale Deutschlands bei der WM 2022.

WM: Gegen wen würde Deutschland im Achtelfinale spielen?

Da Deutschland nur noch als Zweiter weiterkommen kann, ist klar: Im Achtelfinale würden Jamal Musiala und Co. auf Marokko treffen.

Die Marokkaner hatten sich nämlich am Donnerstagnachmittag den ersten Platz in Gruppe F gesichert. Dank eines 2:1-Erfolgs gegen Kanada ließen Hakim Ziyech und Co. sowohl Kroatien als auch Belgien hinter sich.

WM 2022: Deutschland gegen Marokko im Achtelfinale - wann wäre das Spiel?

Sollte Deutschland den Einzug ins Achtelfinale schaffen, ist auch schon klar, wann die DFB-Elf ihr Spiel in der Runde der letzten 16 bestreiten würde.

Deutschland würde am Dienstag, den 6. Dezember 2022, um 16 Uhr gegen Marokko spielen.

Deutschland würde im WM Achtelfinale auf Marokko treffen: Die Eckdaten

Gegner: Marokko

Marokko Datum: Dienstag, 6.12.2022

Dienstag, 6.12.2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Stadion: Education City Stadium (Al-Rayyan)

WM 2022: Marokko wäre Gegner von Deutschland im Achtelfinale - die Tabelle der Gruppe F

PLATZ LAND PUNKTE 1 Marokko 7 2 Kroatien 5 3 Belgien 4 4 Kanada 0

Deutschland vs. Costa Rica heute im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Deutschland gegen Costa Rica wird heute auf zwei verschiedenen Sendern übertragen.

Die ARD zeigt die Partie live im Free-TV, Anpfiff ist um 20 Uhr. Außerdem könnt Ihr Deutschland gegen Costa Rica auch im Pay-TV bei MagentaTV sehen.