Fußball heute live: Deutschland vs. Costa Rica im STREAM und TV

Heute steigt bei der WM das Spiel Costa Rica vs. Deutschland. Wo könnt Ihr Euch Fußball live im STREAM und TV ansehen? GOAL bietet Infos.

Bei der WM 2022 stehen am Donnerstag um 20 Uhr die Partien des dritten Spieltags in der Gruppe E auf dem Programm. Hierbei kommt es im Al-Bayt Stadium von Al-Chaur zum Aufeinandertreffen Costa Rica vs. Deutschland. Es treten die Nummer elf und die Nummer 31 im FIFA-Ranking gegeneinander an.

Costa Rica schlitterte zunächst ein Debakel gegen Spanien (0:7). Die von Luis Fernando Suárez betreute Sele raffte sich auf und bezwang danach Japan mit 1:0. Deutschland bewies nach der Auftaktniederlage gegen die Samurai Blue ebenfalls Moral. Denn: Das Team von Hansi Flick teilte mit Spanien die Punkte (1:1).

Heute um 20 Uhr geht bei der Weltmeisterschaft die Begegnung Costa Rica vs. Deutschland über die Bühne. Doch wo könnt Ihr heute Fußball live mitverfolgen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zu den Übertragung im TV sowie im STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Deutschland vs. Costa Rica: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live – die Eckdaten

Spiel: Costa Rica vs. Deutschland Datum: Donnerstag, 1. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Al Bayt Stadium (Al-Chaur)

Fußball heute live: Deutschland vs. Costa Rica im STREAM und TV – die Übertragung im TV

Die Senderechte an der WM 2022 berechtigen MagentaTV dazu, alle Begegnungen auszustrahlen. Zudem könnt Ihr Euch etwa 75 Prozent der Partien auch bei der ARD oder im ZDF ansehen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung der Partie Costa Rica vs. Deutschland?

Deutschland vs. Costa Rica heute live in der ARD

Die ARD zeigt Euch das Aufeinandertreffen zwischen der DFB-Auswahl und der Sele. Hierbei bekommt Ihr das Spiel im Al-Bayt Stadium zusätzlich in HD ins Haus geliefert. Die Sportschau startet ihre Vorberichterstattung anderthalb Stunden vor dem Anstoß und somit um 18.30 Uhr.

Nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur TV-Übertragung des Spiels Costa Rica vs. Deutschland bei der WM 2022:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira

Deutschland vs. Costa Riva heute live bei MagentaTV

Zudem könnt Ihr Euch das Spiel Costa Rica vs. Deutschland bei MagentaTV anschauen. Hierfür benötigt Ihr jedoch einen Vertrag. Wenn Ihr es mit einem Internet-, TV- und Festnetzanschluss angeht, könnt Ihr Euch für Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart oder Basic entscheiden. Hierfür müsst Ihr im ersten halben Jahr monatlich 19,95 Euro bezahlen. Zudem stehen unabhängig vom Internetvertrag diese Optionen zur Auswahl:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit zunächst 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit zunächst 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt Euch auf der Homepage genau einlesen. Die Vorberichterstattung auf dem Kanal Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 startet um 19.20 Uhr. Wenn Ihr zusätzlich das Parallelspiel Japan vs. Spanien im Auge behalten wollt, hilft Euch die Konferenz auf Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 weiter.

Die Übertragung bei MagentaTV im Überblick:

Sender der Übertragung in voller Länge: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender der Konferenz: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Wolff Fuss Kommentar der Konferenz: Christian Strassburger

Fußball heute live: Deutschland vs. Costa Rica im STREAM und TV – die Übertragung im LIVE STREAM

Alternativ könnt Ihr Euch die Begegnung zwischen der DFB-Auswahl und Costa Rica im STREAM ansehen. Denn: MagentaTV stellt sein vollzähliges Angebot ebenso online bereit. Zudem versorgt Euch die ARD rund um die Uhr mit einem für Euch kostenfreien Live-Stream. Obendrein könnt Ihr von einem Audiostream der Sportschau Gebrauch machen.

Deutschland vs. Costa Rica heute via LIVE-TICKER verfolgen

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL auf dem Laufenden bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Ereignissen im Spiel Costa Rica vs. Deutschland. Hierfür bekommt Ihr Push-Benachrichtigungen.

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Konferenz) Im Free-TV: ARD Im LIVE-STREAM: ARD / MagentaTV Im AUDIOSTREAM: Sportschau Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Costa Rica: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.