Deutschland vs. Costa Rica, Schiedsrichterin: Wer pfeift das DFB-Spiel heute?

Deutschland trifft in der WM-Gruppenphase heute auf Costa Rica. Welche Schiedsrichterin pfeift das DFB-Spiel?

Für Deutschland steht heute das entscheidende Vorrundspiel bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar an. Gegner im Al-Bayt Stadium ist ab 20.00 Uhr deutscher Zeit die Mannschaft von Costa Rica. Gegen den Außenseiter muss ein Sieg eingefahren werden, um die Chance auf die K.o.-Phase zu wahren. Zudem ist Deutschland auch auf das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Japan und Spanien angewiesen. Aber wer pfeift das DFB-Spiel heute überhaupt? GOAL hat Infos zur Schiedsrichterin gesammelt.

Mit der Begegnung gegen Costa Rica steht das dritte und abschließende Vorrundenspiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar an. Nach der Pleite gegen Japan (1:2) und dem Remis gegen Spanien (1:1) will die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick nun den ersten Erfolg einfahren. "Wir wollen das Spiel möglichst schnell klarmachen, um auf dem anderen Platz auch Druck auszuüben. Wir wissen, dass es wirklich schwer wird", so Flick, der mit einem defensiv eingestellten Gegner rechnet, auf der Pressenkonferenz am Mittwoch.

Zudem wird es beim Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Costa Rica ein Novum geben. Die Französin Stéphanie Frappart ist die erste Unparteiische, die eine Partie bei einer Männer-WM leiten wird. Als Assistentinnen fungieren Neuza Back (Brasilien) und Karen Díaz Medina (Mexiko), vierter Offizieller ist Saíd Martínez (Honduras). "Für mich ist es das Normalste der Welt, ich habe noch nie darauf geachtet, ob ein Mann oder eine Frau pfeift. Sie hat schon einige Spiele in der Champions League gepfiffen und sich den Einsatz verdient. Ich wünsche ihr alles Gute", kommentierte Rechtsverteidiger Lukas Klostermann die Ansetzung am Mittwoch.

Paarung: Costa Rica gegen Deutschland Turnier: Weltmeisterschaft 2022, Gruppenphase Datum und Uhrzeit: 1. Dezember 2022 (heute), 20.00 Uhr Stadion: Al-Bayt Stadium Schiedsrichterin: Stéphanie Frappart (Frankreich) Live-Übertragung: ARD, MagentaTV

Die Französin Frappart gehört bereits seit einigen Jahren zur internationalen Elite der Unparteiischen und durfte schon in den vergangenen Spielzeiten für einige Meilensteine sorgen. So leitete sie als erste Frau der Geschichte ein Männer-Spiel in der Champions League und der WM-Qualifikation sowie in der französischen Ligue 1.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

"Eine Weltmeisterschaft ist das Größte überhaupt. Ich sehe diese Auszeichnung als Bestätigung der guten Entwicklung unserer Schiedsrichter in Frankreich", so die 38-Jährige vor ihrer Abreise nach Katar. Bei den Begegnungen zwischen Mexiko und Polen sowie Portugal und Ghana war sie bereits als vierte Offizielle im Einsatz, nun folgt der Auftritt auf der ganz großen Bühne.

Beim ersten Einsatz einer Frau als Schiedsrichterin bei einer Männer-WM muss die deutsche Nationalmannschaft einen Erfolg einfahren, bei einem Remis oder einer Niederlage gegen Costa Rica wäre die DFB-Elf ausgeschieden. Nachfolgend seht Ihr den Zwischenstand in Gruppe E vor den abschließenden Begegnungen.

Spanien 4 Punkte 8:1 Tore Japan 3 Punkte 2:2 Tore Costa Rica 3 Punkte 1:7 Tore Deutschland 1 Punkt 2:3 Tore

Neben Frappart gehören auch die Schiedsrichterinnen Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan) zu dem 36-köpfigen Team aus Unparteiischen, das von der FIFA für die Leitung der 64 Partien zusammengestellt wurde. Die Premiere als erste Schiedsrichterin bei einer Männer-WM wird allerdings die Französin feiern.

Zu sehen sein wird diese im Free-TV bei der ARD, die Vorberichterstattung beginnt um 18.30 Uhr. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek-App wird Euch ein kostenfreier LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Zudem überträgt auch MagentaTV live, dafür ist der Abschluss eines Abonnements aber unabdingbar. Zudem hält Euch der LIVE-TICKER von GOAL auf dem Laufenden, falls Ihr die Partie nicht sehen könnt.

