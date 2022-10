Die WM 2022 steht vor der Tür und Deutschland kämpft in Gruppe E um das Weiterkommen. Wer könnte dann der Achtelfinal-Gegner sein?

Gewinnt Deutschland nach 2014 wieder den WM-Titel? Hansi Flicks Mannschaft will jedenfalls ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden, denn vom 20. November bis zum 18. Dezember kämpft das DFB-Team um den Titel bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In diesem Jahr findet die Endrunde somit nicht wie sonst üblich im Sommer, sondern im Winter statt. Der Grund: der sehr heiße Sommer in Katar.

Zum Auftakt bekommt es die deutsche Nationalmannschaft am 23. November mit Japan zu tun. Das letzte Gruppenspiel findet am 1. Dezember statt, dann weiß Hansi Flicks Mannschaft auch, ob es für die Achtelfinal-Qualifikation reicht und wer dort wartet.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu den möglichen Teams, die im Achtelfinale auf Deutschland treffen können.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe E?

Bevor wir auf die Teams blicken, die als Achtelfinal-Gegner für Deutschland infrage kommen, werfen wir aber einen Blick auf die deutsche Gruppe E.

Japan, Costa Rica und Spanien sind Deutschlands Gegner in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022. Spanien gilt dabei als stärkster Konkurrent, während Japan und Costa Rica als Außenseiter in die Gruppe E gehen.

WM 2022, Gruppe E: Der Spielplan von Deutschland

Der erste Gegner der Deutschen ist Japan. Am 23. November um 14 Uhr kommt es zu dem Duell. Am 2. Spieltag folgt dann das Top-Duell der Gruppe E: Spanien gegen Deutschland (20 Uhr). Diese Begegnung findet am 27. November statt.

Am 1. Dezember bringt der 3. Spieltag dann Klarheit in Sachen Achtelfinale. Dort spielt die deutsche Nationalelf schließlich noch gegen Costa Rica.

Im Achtelfinale könnte auf Deutschland dann ein echtes Weltklasse-Team warten. Schauen wir also auf die möglichen Achtelfinal-Gegner des Flick-Teams.

Imago Images

WM 2022: Gegen wen könnte Deutschland im Achtelfinale spielen?

Die ersten beiden der Gruppe E werden einen Gegner aus der Gruppe F erwischen. Konkret wird es so ablaufen, dass der Erstplatzierte der Gruppe E auf den Zweitplatzierten der Gruppe F treffen wird und der Zweitplatzierte der Gruppe E auf den Erstplatzierten der Gruppe F.

Was bedeutet das für Deutschland? Sollte man sich für das Achtelfinale qualifizieren, wird Belgien, Kanada, Kroatien oder Marokko der deutsche Gegner heißen.

Besonders Platz zwei könnte schwerwiegende Folgen haben, da dann möglicherweise die favorisierten Belgier als Achtelfinal-Gegner warten könnten. Aber auch Kroatien dürfte im Kampf um das Viertelfinale als Deutschland-Gegner in Frage kommen, gut möglich, dass "Die Karierten" in Folge eines deutschen Gruppensieges zur ersten Hürde der deutschen K.-o.-Phase werden. Kanada und Marokko hingegen nehmen die Außenseiter-Rolle in Gruppe F ein.