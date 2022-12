Japan vs. Spanien im TV und LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Japan und Spanien kämpfen um den Einzug in das Achtelfinale. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend (1. Dezember 2022) treten bei der WM-Endrunde in Katar Japan und Spanien gegeneinander an. Angepfiffen wird die Partie im Khalifa-International-Stadion in Al-Rayyan um 20 Uhr.

Die große Besonderheit in der Gruppe E ist, dass alle Teams auch am letzten Spieltag noch weiterkommen können. Die Japaner schaffen dies zum Beispiel sicher, wenn sie gegen Spanien gewinnen. Bei einem Unentschieden darf Deutschland nicht mit mehr als zwei Toren gegen Costa Rica gewinnen. Spanien kann das Achtelfinale sowohl mit einem Sieg als auch einem Remis klarmachen. Bei einer Niederlage kommt man weiter, wenn sich Costa Rica und Deutschland nur unentschieden trennen. Wer schließlich das Rennen macht, sehen wir heute ab 20 Uhr.

Japan vs. Spanien: Die Daten zur Partie

Begegnung Japan vs. Spanien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 1. Dezember - 20 Uhr Spielort Khalifa-International-Stadion (Al-Rayyan)

Japan vs. Spanien im TV: Gibt es eine Übertragung?

Verantwortlich für die Übertragung der WM im Free-TV sind wie gewohnt die ARD und das ZDF. Das sind allerdings nicht die einzigen Orte, an denen Ihr die Weltmeisterschaft live sehen könnt. Bei dieser WM ist auch der Pay-TV-Sender MagentaTV mit von der Partie.

Die Besonderheit ist jetzt, dass MagentaTV alle 64 Spiele der WM überträgt, das ist bei den Free-TV-Sendern nicht der Fall. Diese konnten sich nur die Übertragungsrechte an 48 Partien sichern.

16 Spiele werden also nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, und die Begegnung zwischen Japan und Spanien ist tatsächlich eines dieser Spiele. Das bedeutet also, wenn Ihr die Partie jetzt in kompletter Länge live sehen wollt, dann braucht Ihr Zugang zur TV-Übertragung bei MagentaTV.

Da es sich dabei aber um einen Bezahlsender handelt, müsst Ihr erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr Zugriff auf die Übertragung bekommt. So ein Abo kostet bei MagentaTV zehn Euro pro Monat, wobei Euch die ersten sechs Monate aktuell geschenkt werden. Die Mindestlaufzeit dieses Vertrages beläuft sich dann auf zwei Jahre.

Erst wenn Ihr also so ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr die Übertragung beim Pay-TV-Sender der Telekom sehen. Alle weiteren Infos dazu könnt Ihr hier noch einmal in Ruhe nachlesen.

Japan vs. Spanien im LIVE-STREAM: Wo kann man das Spiel per STREAM sehen?

Falls Ihr Japan vs. Spanien lieber per LIVE-STREAM sehen wollt, dann braucht Ihr dazu ebenfalls wieder ein Abo bei MagentaTV. Genauso wie die TV-Übertragung nur dort zu sehen ist, ist MagentaTV auch die einzige Anlaufstelle, die Ihr habt, um den LIVE-STREAM zum Spiel sehen zu können.

Wenn Ihr Euch jetzt entschieden habt, ein Abo beim Bezahlsender abzuschließen, um die TV-Übertragung oder den LIVE-STREAM der Begegnung verfolgen zu können, dann klickt auf diesen Link. Dort könnt Ihr Euch dann direkt bei MagentaTV anmelden.

Den LIVE-STREAM zum Spiel findet Ihr dann übrigens auf der MagentaTV-Website, sobald Ihr Euch dort mit euren Zugangsdaten angemeldet habt.

Japan vs. Spanien: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat wie gewohnt auch einen LIVE-TICKER für das Spiel im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Der LIVE-TICKER eignet sich also perfekt für jeden, der auch von unterwegs aus up to date sein will, was den Spielstand angeht.

Japan vs. Spanien: Die Aufstellungen der Mannschaften

