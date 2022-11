Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? TV und LIVE STREAM zur WM 2022

Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel auf Costa Rica. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREM findet Ihr hier bei GOAL.

Am Donnerstagabend (1. Dezember 2022) bekommt es Deutschland bei der WM mit Costa Rica zu tun. Das letzte Gruppenspiel der deutschen Elf wird um 20 Uhr im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor angepfiffen.

Eine einzige Begegnung der beiden Teams bei einer WM gab es bereits: Bei der deutschen Heim-WM 2006 markierte die Begegnung gegen Costa Rica das Eröffnungsspiel. Philipp Lahm traf damals sehenswert zum 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Am Ende siegte man mit 4:2. So einen Sieg könnte die Elf von Hansi Flick nun auch gut gebrauchen. Prominentester Spieler beim Gegner Costa Rica ist sicherlich Torhüter Keylor Navas (PSG), der mit Real Madrid mehrmals die Champions League gewann.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr das Spiel Deutschland vs. Costa Rica live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann bleibt dran, wir liefern Euch alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Die Partie auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Costa Rica Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 01. Dezember - 20 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Die Übertragung des Spiels im TV

Wie gewohnt wird bei der WM jedes Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV gezeigt. Allerdings ist das nicht der einzige Ort, wo Ihr die Begegnung live sehen könnt. Auch der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt alle Partien der WM live.

Während die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen natürlich völlig kostenfrei ist, braucht Ihr für MagentaTV ein kostenpflichtiges Abonnement. Nur so könnt Ihr dort die Übertragungen der WM-Spiele verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Die TV-Übertragung bei der ARD

Die ARD und das ZDF wechseln sich bei der Übertragung der WM-Spiele ab. Deutschland vs. Costa Rica könnt Ihr bei der ARD sehen.

Während der WM gehen bei der ARD Alexander Bommes und Jessy Wellmer als Moderatoren an den Start. Als Experten verpflichtete man Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Almuth Schult. Kommentiert werden die Spiele dort u.a. von Gerd Gottlob und Florian Naß.

Wenn Ihr die Partie bei der ARD sehen wollt, dann braucht Ihr dort am 1. Dezember nur um 20 Uhr einschalten und schon seid Ihr live mit dabei.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Die Übertragung bei MagentaTV

MagentaTV zeigt zwar alle Spiele der WM, allerdings ist das Zusehen dort dann auch mit Kosten verbunden. Diese Kosten äußern sich in Form eines Abonnements, bei dem die ersten sechs Monate kostenlos sind. Danach müsst Ihr allerdings pro Monat zehn Euro bezahlen. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt laut MagentaTV-Website 24 Monate.

Habt Ihr dann ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr direkt auf die WM-Übertragung zugreifen. Dabei erwarten Euch u.a. Johannes B. Kerner als Moderator oder Vizeweltmeister Michael Ballack als Experte.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Der LIVE-STREAM zum Spiel

Per LIVE-STREAM könnt Ihr das letzte Gruppenspiel Deutschlands natürlich auch sehen. Dabei stehen Euch zwei Möglichkeiten offen.

Wer zeigt / Deutschland vs. Costa Rica? Den LIVE-STREAM der ARD nutzen

Wie zu jedem Spiel, dass die ARD bei der WM zeigt, stellt der Free-TV-Sender auch für Deutschland vs. Costa Rica einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dieser ist völlig kostenfrei. Ihr braucht also nur ein Gerät mit Internetanschluss und dann könnt Ihr die kompletten 90 Minuten per STREAM sehen.

Den Link zum LIVE-STREAM haben wir hier für Euch.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Wenig überraschend hat auch MagentaTV einen LIVE-STREAM im Angebot. Auf diesen bekommt Ihr aber nur Zugriff, wenn Ihr ein gültiges Abo abschließt.

Verfügt Ihr bereits über ein solches, könnt Ihr Euch einfach hier mit euren Zugangsdaten anmelden und den LIVE-STREAM verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Der LIVE-TICKER von GOAL

Der LIVE-TICKER von GOAL informiert Euch nahezu in Echtzeit über alles Wichtige, das auf dem Rasen passiert. Dementsprechend eignet er sich also ideal für alle, die auch von unterwegs aus up to date bleiben wollen, was den Spielstand angeht.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica? Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen wollt, welche Startformation Hansi Flick für das Duell gegen Costa Rica wählt dann seid Ihr hier richtig. Die Aufstellungen der Teams veröffentlichen wir hier, sobald sie von den Mannschaften bekannt gegeben werden.