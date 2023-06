Deutschland vs. Israel heute live: Wo läuft die U21-EM im TV und LIVE-STREAM?

Titelverteidiger Deutschland startet am Donnerstag gegen Israel in die U21-EM 2023. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im Free-TV übertragen wird.

Titelverteidiger Deutschland startet am Donnerstag, den 22. Juni 2023; in die U21-EM, welche dieses Mal in Georgien und Rumänien stattfindet. Zum Auftakt wartet um 18 Uhr das Team aus Israel.

Trainer Antonio Di Salvo wird versuchen, den Titel von 2021, als man Portugal im Finale mit 1:0 schlagen konnte, zu verteidigen. In Gruppe D warten neben Israel zunächst auch noch Tschechien und England.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Israel im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. Israel, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Deutschland - Israel Wettbewerb U21-Europameisterschaft Datum Donnerstag, 22. Juni 2023 Uhrzeit 18 Uhr Ort Ramas-Schengelia-Stadion (Kutaissi, Georgien)

Deutschland vs. Israel im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Deutschland vs. Israel im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Ansgar Knauff verpasste die U21-EM noch im letzten Moment, als er sich bei der Generalprobe gegen die Schweiz (3:1) einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Für ihn wurde der Hoffenheimer Finn Ole Becker nachnominiert, der extra seinen Urlaub für das Turnier in Georgien und Rumänien abgebrochen hat.

Auch wenn der Ausfall laut Di Salvo "für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust" ist, geht das DFB-Team als Favorit in die Partie. Die Bilanz in den bisherigen fünf Duellen gegen Israel spricht nämlich mit fünf Siegen klar für Deutschland.

Die Aufstellung von Deutschland

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Israel-News

Israels U21 befindet sich nicht gerade in Top-Form, die letzten beiden Partien im März und Juni wurden mit 1:2 gegen die Schweiz und 0:2 gegen Belgien verloren. Der letzte Sieg einer israelischen U21 datiert vom 16. November 2022, als man Georgien mit 2:1 besiegen konnte.

Und auch die Qualifikation für das Turnier in Georgien und Rumänien schaffte man nur denkbar knapp, als man sich in den Quali-Playoffs erst im Elfmeterschießen gegen Irlands U21 durchsetzen konnte.

Die Aufstellung von Israel:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland vs. Israel live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Deutschland 5 Siege Israel 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Israel - Deutschland 0:1 (U21-EM-Quali, 29. März 2022)

Deutschland vs. Israel live anschauen: Nützliche Links