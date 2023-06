U21-EM: Wie läuft die Qualifikation für Olympia?

Bei der U21-EM geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Tickets für Olympia 2024. Wie viele Teams qualifizieren sich?

Vom 21. Juni bis 8. Juli findet in Rumänien und Georgien die U21-EM 2023 statt. Deutschland geht dabei als Titelverteidiger an den Start, das große Ziel aller Mannschaften ist natürlich der EM-Titel.

Doch nebenbei geht es bei dem Turnier auch noch darum, wer sich aus Europa für Olympia 2024 in Paris qualifiziert und damit am nächsten Olympischen Fußballturnier teilnehmen darf.

GOAL gibt Euch einen Überblick darüber, wie viele Teams sich über die U21-EM für Olympia qualifizieren und welche Besonderheiten es geben könnte.

U21-EM 2023: Wie viele Teams qualifizieren sich für Olympia?

Insgesamt werden vier europäische Mannschaften beim Fußballturnier von Olympia 2024 in Paris an den Start gehen. Frankreich ist als Gastgeber automatisch qualifiziert - es fehlen also noch drei europäische Tickets, die über die U21-EM 2023 vergeben werden.

Eine weitere Besonderheit ist, dass sich England nicht für das Olympische Fußballturnier qualifizieren kann. Bei Olympia tritt England nämlich nicht als eigenständiges Land an, stattdessen gehen englische Sportler für Großbritannien an den Start.

U21-EM als Qualifikation für Olympia: Wie ist der Modus?

Da Frankreich und England bei der U21-EM 2023 dabei sind, könnten sich hinsichtlich der Olympia-Qualifikation einige Fragen ergeben. Es gibt mehrere Fälle, die wir hier nun separat beleuchten.

Frankreich und England kommen nicht ins Halbfinale

In diesem Fall sind nur die beiden Finalisten der U21-EM für Olympia 2024 sicher qualifiziert. Die beiden Verlierer der Halbfinals bestreiten indes ein Playoff (sozusagen ein Spiel um Platz 3), um den dritten europäischen Olympia-Teilnehmer neben Gastgeber Frankreich zu ermitteln.

Von Frankreich und England kommt nur einer ins Halbfinale

Für diesen Fall ist die Sache klar: Dann sind die drei weiteren Halbfinalisten neben Frankreich oder England sicher für Olympia 2024 in Paris qualifiziert. Ein Playoff-Spiel ist nicht mehr nötig.

Frankreich UND England kommen ins Halbfinale

Hier wird es kompliziert: Zunächst einmal sind die beiden Halbfinalisten neben Frankreich und England sicher für Olympia 2024 qualifiziert.

Aber wie wird dann der dritte europäische Teilnehmer ermittelt? Ganz einfach: Die beiden besten Verlierer der Viertelfinals bestreiten ein Playoff-Spiel um den dritten Olympia-Startplatz, der über die U21-EM vergeben wird.

Wer die beiden besten Verlierer der Viertelfinals sind, wird zunächst über die Platzierungen oder die Punkteausbeute in der Gruppenphase bestimmt. Sollten einige weitere sportliche Faktoren keine klare Entscheidung hervorbringen, kann irgendwann auch die Fairplay-Wertung zur Bestimmung der beiden besten Viertelfinalisten wichtig werden.

U21-EM 2023: Wer schafft es zu Olympia 2024?

Noch einmal zusammengefasst: Frankreich ist automatisch für Olympia qualifiziert, England kann nicht dabei sein.

Die anderen 14 Teilnehmer der U21-EM kämpfen um drei verbliebene Olympia-Startplätze für Europa. Dabei kann unter Umständen sogar der Viertelfinal-Einzug reichen, um ein Ticket für Paris 2024 zu lösen. Und sicher ist für jedes der unterschiedlichen Szenarien: Wer es ins Finale der U21-EM schafft (eben abgesehen von England), der ist sicher bei Olympia 2024 dabei.

Eine Halbfinal-Teilnahme bei der U21-EM 2023 reicht nur dann nicht sicher für Olympia, wenn weder Frankreich noch England das Halbfinale erreichen.

U21-EM 2023 als Qualifikation für Olympia: Das sind die Gruppen

Gruppe A Georgien, Portugal, Belgien, Niederlande Gruppe B Rumänien, Spanien, Ukraine, Kroatien Gruppe C Tschechien, England, Deutschland, Israel Gruppe D Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien

