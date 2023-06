U21-EM heute im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung am Donnerstag, 22. Juni

Am Donnerstag, den 22. Juni, bestreitet Deutschland das Auftaktspiel bei der U21-EM. GOAL verrät Euch, wo die Spiele des Tages live übertragen werden.

Der zweite Tag der U21-Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien steht bevor. Und an diesem Donnerstag startet auch Titelverteidiger Deutschland in das Turnier, wenn die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo auf Israel trifft.

Doch am 22. Juni finden auch noch drei weitere Duelle bei der U21-EM statt, wenn England sowie Frankreich und Italien in das Turnier einsteigen. Große Nationen - da sind Spannung und hochklassige Spiele garantiert, welche die Zuschauer gerne live verfolgen dürften.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo die Partien am Donnerstag, den 22. Juni gezeigt werden und auf welchem Sender die Spiele im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

U21-EM live im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Donnerstag, 22. Juni

Am Donnerstag, den 22. Juni 2023, steht der zweite Tag bei der U21-EM an. Neben dem Auftaktspiel von Deutschland gegen Israel gibt es drei weitere Partien: Tschechien trifft auf England, Norwegen duelliert sich mit der Schweiz und Frankreich spielt gegen Italien.

Begegnung Gruppe Datum Uhrzeit Tschechien - England C 22.06.2023 18.00 Uhr Deutschland - Israel C 22.06.2023 18.00 Uhr Norwegen - Schweiz D 22.06.2023 18.00 Uhr Frankreich - Italien D 22.06.2023 20.45 Uhr

U21-EM live: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Die Übertragungsrechte an der U21-EM hat sich die Mediengruppe ProSiebenSat.1 gesichert. Dort könnt Ihr die Partien sowohl live im Free-TV auf Sat.1 und ProSieben Maxx als auch im LIVE-STREAM auf ran.de und in der ran-App sehen.

Doch wo wird am 22. Juni welches Spiel live übertragen / gezeigt? Bei vier Duellen an einem Tag kann man nämlich schnell mal den Überblick verlieren.

U21-EM live: Wo werden die Partien am Donnerstag, 22. Juni übertragen

Wie schon am Tag zuvor werden auch am 22. Juni zwei Duelle im Free-TV übertragen. Den Auftakt macht die Partie von Titelverteidiger Deutschland gegen Israel. Dieses Spiel wird live im Fernsehen auf Sat.1 gezeigt.

Die zweite Partie an jenem Tag gibt es dann um 20.45 Uhr auf ProSieben Maxx zu sehen, dann messen sich die U21-Teams von Frankreich und Italien. Tschechien vs. England und Norwegen vs. Schweiz gibt es dagegen nicht live im Free-TV, sondern nur im LIVE-STREAM auf ran.de oder in der ran-App.

U21-EM live am 22. Juni 2023: Die Übertragung im Überblick