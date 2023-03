Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute?

Im ersten Länderspiel des Jahres trifft Deutschland heute auf Peru. Mit welcher Aufstellung könnte das DFB-Team spielen?

Für die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick steht das erste Länderspiel im Jahr 2023 an. Gegner ist am heutigen Samstag, 25. März, die Auswahl Perus. Ausgetragen wird die Partie in der Mainzer MEWA Arena, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Mit welcher Aufstellung geht die DFB-Auswahl in das Testspiel? GOAL hat einen Blick auf die mögliche Startelf geworfen und erklärt Euch, wo das Spiel live im TV und STREAM läuft.

Mit insgesamt sechs Kader-Neulingen geht der Bundestrainer in die Duelle mit Peru und Belgien (28. März), er wolle "Möglichkeiten und Optionen auf allen Positionen" austesten. Die Debütanten im Aufgebot sind Marius Wolf (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand, als Ersatz für den angeschlagenen Armel Bella-Kotchap nachnominiert), Kevin Schade (FC Brentford), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (VfL Wolsburg) sowie Mërgim Berisha (FC Augsburg).

Dafür ließ Flick den ein oder anderen etablierten Profi zu Hause. Neben Leroy Sané (FC Bayern) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) wurden auch Niklas Süle, Marco Reus (beide BVB) und Thomas Müller (FC Bayern) nicht nominiert. Zudem fehlt İlkay Gündoğan (Manchester City) aufgrund der Geburt seines ersten Sohnes. In Abwesenheit von Manuel Neuer, Müller und Gündoğan wird Joshua Kimmich die DFB-Auswahl als Kapitän aufs Feld führen, wie Flick ankündigte – und der schickte bereits eine klare Ansage an die Mannschaft. "Für mich sind das jetzt auch keine klassischen Freundschafts- oder Testspiele. Und wir müssen jedes einzelne Spiel gewinnen", so der Sechser im Hinblick auf die Heim-EM 2024.

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Anstoß, Stadion, Uhrzeit - Infos zur DFB-Partie heute

Paarung: Deutschland - Peru Wettbewerb: Internationale Freundschaftsspiele Anstoß: Samstag, 25. März (heute), 20.45 Uhr Stadion: MEWA Arena (Mainz)

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Marc-André ter Stegen beim DFB-Team im Tor gesetzt

Aufgrund des Ausfalls von Manuel Neuer wird Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten stehen, das machte Flick bereits vor einigen Tagen klar.

Wie sich die Abwehrreihe vor dem 30-Jährigen formiert, ist ebenso wie die restliche Aufstellung ein großes Fragezeichen. Wir gehen an dieser Stelle von einer Dreier- bzw. Fünferkette aus.

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Marius Wolf und Malick Thiaw heute von Beginn an beim DFB-Team?

Die rechte Bahn bekleidet bei uns der Dortmunder Wolf, der in der laufenden Spielzeit mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht. Auch Vagnoman wäre eine Option.

In der Innenverteidigung stellen wir Thiaw, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck auf, Thilo Kehrer wäre ebenfalls eine Option. Auf links erhält Christian Günter (SC Freiburg) den Vorzug vor dem Leipziger David Raum.

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute im zentralen Mittelfeld?

Kimmich dürfte in der Mittelfeldzentrale gesetzt sein. Neben ihm agiert Bayern-Kollege Leon Goretzka in etwas offensiverer Rolle, Emre Can muss mit dem Platz auf der Bank vorliebnehmen.

Als Zehner fungiert gegen die peruanische Auswahl Florian Wirtz, der vom Ausfall von FCB-Talent Jamal Musiala profitiert.

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute im Angriff? Flick hat viele Optionen

Im Angriff bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten für die Doppelspitze. Debütant Berisha bleibt ebenso wie Serge Gnabry oder auch Timo Werner zunächst unten.

Eine Chance von Beginn an erhält Niclas Füllkrug (SV Werder), der in der Bundesliga die Torschützenliste anführt. Neben ihm dribbelt Chelsea-Stürmer Kai Havertz auf, den Flick bereits im Zuge der Nicht-Nominierung von Thomas Müller in die Verantwortung nahm.

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: So könnte das DFB-Team spielen - Mögliche Startelf heute

ter Stegen - Wolf, Thiaw, Ginter, Schlotterbeck, Günter - Kimmich, Goretzka - Wirtz - Havertz, Füllkrug

Deutschland vs. Peru, Aufstellung: Das DFB-Team beim Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Eine kurze Info noch zur Übertragung: Sowohl im Free-TV als auch im LIVE-STREAM in der Mediathek zeigt das ZDF Deutschland gegen Peru live.

Ihr könnt das Spiel heute nicht live verfolgen? Kein Problem, der LIVE-TICKER von GOAL hält Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden!