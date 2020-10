Deadline Day 2020 live: Alle Wechsel am letzten Tag des Transferfensters im LIVE-TICKER

Der letzte Tag im Sommertransferfenster 2020 läuft! Alle Wechsel und Gerüchte am Deadline Day erfahrt Ihr hier im LIVE-TICKER.

In vielen großen Ligen Europas schließt heute das Transferfenster, der Deadline Day ist also in vollem Gange. Welcher Klub sichert sich noch einen Neuzugang, wer geht leer aus und wie viel an Ablösesumme geht heute nochmal über die Theke? Einige Klubs planen auf dem Transfermarkt kurz vor Schluss noch einmal, sich richtig zu verstärken.

Viele Transfers sind schon in den letzten Tagen über die Bühne gegangen. Eine Übersicht dazu findet Ihr hier.

Der Deadline Day im LIVE-TICKER: Goal liefert Euch hier den Überblick, über die Geschehnisse am letzten Transfertag in den europäischen Top-Ligen. Hier bekommt Ihr alle fixen Transfers und heißen Gerüchte auf einen Blick.

Deadline Day 2020 live: Die wichtigsten Transfers und Gerüchte

Hoffenheim leiht Sessegnon von Tottenham aus

Bayern angeblich einig mit Bouna Sarr, auch Costa und Choupo-Moting sollen kommen

Holt Leverkusen Draxler zurück in die ?

Chiesa auf dem Sprung zu

Barca wohl mit Depay einig

Deadline Day 2020 live | Bayern München verleiht Adrian Fein wohl nach Eindhoven

11.58 Uhr: Die sichert sich wohl per Leihe die Dienste des Mittelfeld-Talents Adrian Fein vom . Das berichtet die Sport Bild am Deadline Day.

Bild: imago images / Oryk HAIST

Der 21-Jährige war zuletzt auch bei oder Arminia Bielefeld gehandelt worden, nun zieht es Fein aber wohl in die . Bei Bayern hat er wenig Aussichten auf regelmäßige Einsätze, bereits letzte Saison war Fein verliehen worden, damals an den .

Deadline Day 2020 live | Portos Danilo Pereira wechselt zu PSG

11.53 Uhr: Paris Saint-Germain hat nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Danilo Pereira vom FC Porto gesichert. Wie der französische Meister am Deadline Day verkündete, wird der defensive Mittelfeldspieler zunächst für eine Saison ausgeliehen.

Bild: Imago Images / ZUMA Press

Anschließend hat PSG eine Kaufoption auf den Europameister von 2016. Pereira, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, steht beim noch bis 2022 unter Vertrag.

Deadline Day 2020 live | Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr - FC Bayern tütet wohl noch drei Transfers ein

11.48 Uhr: Ein Wechsel ist fix, aber auch sonst hat der FC Bayern richtig Gas gegeben am vorletzten Tag der Transferperiode: Kurz vor dem 4:3 gegen Hertha BSC gab der Rekordmeister die Verpflichtung von Marc Roca von Barcelona bekannt.

Kurz nach Robert Lewandowskis Torgala beim 4:3 gegen Hertha erfuhren Goal und SPOX, dass Bayern und Juventus sich einig sind über eine Rückkehr von Douglas Costa nach . Letzte Formalitäten sollen in den kommenden Stunden geklärt werden. Zuerst hatte der kicker über die bevorstehende Rückholaktion berichtet.

Bild: imago images / Sven Simon

Und neben Costa sollen auch der zuletzt bei PSG angestellte und zurzeit vereinslose Eric Maxim Choupo-Moting (als Backup für Lewandowski) sowie Bouna Sarr (Rechtsverteidiger) von kommen.

Deadline Day 2020 live | leiht wohl Marko Grujic von Liverpool aus

11.40 Uhr: Marko Grujic wird wohl auch ein drittes Jahr in Folge vom in die Bundesliga verliehen. Laut Bild ist sich Werder Bremen mit dem FC Liverpool über eine einjährige Leihe des Serben einig. Bei den Grün-Weißen soll Grujic im Mittelfeld Davy Klaassen ersetzen, der zu Amsterdam zurückkehrt.

Liverpool hatte Grujic in den vergangenen beiden Spielzeiten an Hertha BSC verliehen. Der Vertrag des 24-Jährigen bei den Reds läuft noch bis 2023.

Deadline Day 2020 live | TSG Hoffenheim verpflichtet Tottenham-Talent Ryan Sessegnon

11.34 Uhr: Ryan Sessegnon läuft kommende Saison in der Bundesliga auf. Die TSG leiht den Linksverteidiger für ein Jahr von Tottenham aus, eine Kaufoption gibt es wohl nicht.

"Ryan Sessegnon ist ein sehr talentierter und schneller Außenbahnspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt. Nach den schweren Verletzungen von Ermin und Stafy, die uns beide mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen werden, waren wir auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Ergänzung unseres Kaders und sind sehr froh, diese in Ryan gefunden zu haben", sagte Hoffenheims Manager Alexander Rosen.

Der 20-jährige Engländer erhält bei der TSG die Rückennummer 17. Sessegnons Vertrag bei Tottenham läuft noch bis 2025.

Deadline Day 2020 live | - Ersatztorwart Felix Wiedwald wechselt in die Eredivisie

11.31 Uhr: Ersatztorwart Felix Wiedwald verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in Richtung des niederländischen Erstligisten FC Emmen. Für den 30-Jährigen, der ursprünglich bis zum Ende der laufenden Saison in Frankfurt unter Vertrag stand, endet damit die zweite Episode bei der Eintracht.

Nachdem Wiedwald im Jahr 2013 vom an den Main gewechselt war, folgten seit 2015 weitere Stationen bei Werder Bremen und . Im Sommer 2018 kehrte der Niedersachse zurück nach Frankfurt und verbrachte die Rückrunde 2018/19 leihweise beim MSV Duisburg. Während insgesamt dreieinhalb Jahren bei den Hessen kam Wiedwald auf 19 Einsätze.

Deadline Day 2020 live | Holt Julian Draxler zurück in die Bundesliga?

11.28 Uhr: Bayer Leverkusen arbeitet angeblich an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Julian Draxler von Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain. Das berichtet die Bild .

Bild: imago images / PanoramiC

Demnach sei die Werkself darum bemüht, den 27-Jährigen am Deadline Day zurück in die Bundesliga zu lotsen und zeige "großes Interesse". Draxler habe sich seinerseits in den vergangenen Woche mit einer möglichen Rückkehr nach Deutschland beschäftigt.

Ob der Last-Minute-Transfer jedoch noch vor Schließung des Transferfensters über die Bühne geht, ist ungewiss. Die finanziellen Vorstellungen aller Beteiligten gehen weit auseinander, heißt es.

Deadline Day 2020 live | Wechsel von Fiorentina-Angreifer Federico Chiesa zu Juventus Turin kurz vor Abschluss

11.01 Uhr: Der italienische Rekordmeister Juventus Turin steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Fiorentinas Offensivstar Federico Chiesa. Nach Informationen von Goal und SPOX hat die Alte Dame sowohl mit der Viola als auch mit dem 22-Jährigen eine Einigung wegen eines Transfers erzielt.

Chiesa wechselt im Rahmen einer zweijährigen Leihe nach Turin. Für das erste Leihjahr zahlt Juve zwei Millionen Euro, im zweiten Jahr ist eine Gebühr von acht Millionen Euro fällig. Zudem sicherte sich das Team von Cheftrainer Andrea Pirlo eine anschließende Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro. Diese tritt in Kraft, wenn Chiesa in mindestens 60 Prozent der Spiele mindestens 30 Minuten auf dem Platz steht und dabei ein Minimum von zehn Toren sowie zehn Assists beisteuert.

Juventus Turin: Chiesa am Montag beim Medizincheck

Zuvor soll Chiesa seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag in Florenz verlängern. Vorherige Gespräche über eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers waren an den Gehaltsforderungen des italienischen Nationalspielers gescheitert.

Deadline Day 2020 live | mit Memphis Depay einig

10.58 Uhr: Spaniens Vizemeister FC Barcelona steht vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Memphis Depay von Olympique Lyon . OL-Sportdirektor Juninho bestätigte eine Einigung des Angreifers mit Barca und nannte einen Transfer am Deadline Day "wahrscheinlich".

Juninho erklärte bei Telefoot zur Causa Depay: "Er ist im letzten Jahr seines Vertrags und er hat sich mit Barca geeinigt. Vielleicht wird er morgen wechseln, sicher ist aber noch nichts. Ein Abgang ist allerdings wahrscheinlich."

Quelle: Getty/Goal

Deadline Day 2020 live | FC Bayern angeblich einig mit Rechtsverteidiger Bouna Sarr von Olympique Marseille

10.59 Uhr: Nach übereinstimmenden Informationen des kicker und von Sky sollen sich der FC Bayern München und Olympique Marseille über einen Wechsel von Rechtsverteidiger Bouna Sarr geeinigt haben.

Der 28-Jährige, der alle Positionen auf der rechten Seite bespielen kann, soll rund zehn Millionen Euro Ablöse zuzüglich möglicher Boni kosten. Sarr und der Klub sollen laut Sky zur Stunde allerdings noch über die genauen Vertragsmodalitäten verhandeln, im Raum steht ein Vierjahresvertrag

Quelle: imago images / panoramic

Deadline Day 2020 live | PSG leiht Moise Kean vom aus

leiht Stürmer Moise Kean für diese Saison vom FC Everton aus. Das gaben beide Vereine am Sonntagabend offiziell bekannt.

Eine Kaufoption hat PSG im kommenden Sommer nicht. Kean, der beim französischen Meister die Nummer 18 tragen wird, zeigte sich hocherfreut von seinem Wechsel: "Ich kann es nicht abwarten, mich an der Seite einiger der besten Spieler der Welt weiterzuentwickeln."

Leihe zu PSG: Moise Kean bei Everton noch bis 2024 unter Vertrag

Kean steht bei Everton noch bis 2024 unter Vertrag. Die Toffees hatten den 20-jährigen Italiener im Sommer 2019 für 27,5 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet.

Deadline Day 2020 live | AC Milan leiht Diogo Dalot von aus

10.54 Uhr: Manchester United verleiht Rechtsverteidiger Diogo Dalot bis Juni 2021 an den AC Milan. Das gaben beide Vereine am Sonntagnachmittag offiziell bekannt .

Dalot, der 2018 für 22 Millionen Euro vom FC Porto nach Manchester gewechselt war, wird bei den Italienern die Rückennummer 5 tragen. Der Vertrag des 21-Jährigen bei United läuft noch bis 2023.

Deadline Day 2020 live | Marc Roca wechselt von Espanyol zum FC Bayern München

10.51 Uhr: Bereits am Sonntag hat der FC Bayern auf dem Transfermarkt zugeschlagen und wie erwartet

den Spanier Marc Roca verpflichtet. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt von Espanyol Barcelona zum deutschen Rekordmeister, wo er den zum FC Liverpool gewechselten Thiago ersetzen soll. Er erhält einen Vertrag bis 2025 und wird die Nummer 22 tragen.

"Er passt fußballerisch und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird sich bei uns weiterentwickeln. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team einen großen Mehrwert geben wird", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Hier geht's zur kompletten Meldung .

10.45 Uhr | Los geht's, auf in einen aufregenden letzten Tag der Sommertransferperiode in Deutschland und in vielen europäischen Top-Ligen.

Deadline Day 2020 - die Vorschau auf den Tag

10.30 Uhr | Was erwartet uns also heute alles? Es bleibt spannend zu sehen, was zum Beispiel beim FC Bayern München noch passiert - der deutsche Rekordmeister soll unter anderem am aktuell vereinslosen Eric-Maxim Choupo-Moting interessiert - und bereits einig - sein. Auch über eine Rückholaktion von Douglas Costa von Juventus Turin an die Isar am Deadline Day wird in den Medien spekuliert .

10.15 Uhr | Natürlich warten nicht alle Klubs und Spieler bis zur letzten Sekunde, um einen Wechsel zu vollziehen. Viele Wechsel sind bereits im Vorfeld des Deadline Day über die Bühne gegangen. Hier gibt es eine Auswahl an wichtigen, teuren und namhaften Transfers, die bereits vor dem heutigen Montag, den 5. Oktober 2020, über die Bühne gegangen sind.

NAME ALTER NATIONALITÄT ABGEBENDER VEREIN AUFNEHMENDER VEREIN ABLÖSESUMME Kai Havertz 21 Deutschland Bayer Leverkusen 80 Millionen Euro Leroy Sane 24 Deutschland FC Bayern München 45 Millionen Euro Arthur 24 FC Barcelona Juventus Turin 72 Millionen Euro Victor Osimhen 21 70 Millionen Euro Ruben Dias 23 Lissabon Manchester City 68 Millionen Euro Timo Werner 24 Deutschland FC Chelsea 53 Millionen Euro Miralem Pjanic 30 Bosnien-Herzegowina Juventus Turin FC Barcelona 60 Millionen Euro Mauro Icardi 27 PSG 50 Millionen Euro Alvaro Morata 27 FC Chelsea 56 Millionen Euro Achraf Hakimi 21 Marokko Inter Mailand 40 Millionen Euro Ben Chilwell 23 FC Chelsea 50,2 Millionen Euro Nicolo Barella 23 Calcio Inter Mailand 25 Millionen Euro Thiag 29 Spanien FC Bayern München FC Liverpool 22 Millionen Euro Nathan Ake 25 AFC Manchester City 45,3 Millionen Euro Diogo Jota 23 Portugal Wolverhampton FC Liverpool 44,7 Millionen Euro Hakim Ziyech 27 Marokko Ajax Amsterdam FC Chelsea 40 Millionen Euro Donny van de Beek 23 Niederlande Ajax Amsterdam Manchester United 392 Millionen Euro

10.04 Uhr | Ganz zu Beginn natürlich die mit wichtigste Information des Tages: Wie lange dürfen die Klubs aus welchem Land Spieler kaufen, verkaufen oder leihen? Denn jede Liga kann für sich selbst eine genaue Uhrzeit festlegen, nach der keinerlei Transferaktivitäten mehr gemacht werden dürfen. In Deutschland ist es beispielsweise sechs Stunden kürzer geöffnet als zum Beispiel in Spanien. Die Premier League hat noch mehr Zeit, um Spieler zu verpflichten oder abzugeben. Dort endet das Transferfenster später. Hier kommen die einzelnen Zeiten im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 5. Oktober 2020, 18 Uhr

5. Oktober 2020, 18 Uhr La Liga (Spanien): 5. Oktober 2020, 23.59 Uhr

5. Oktober 2020, 23.59 Uhr (Italien): 5. Oktober 2020, 23 Uhr

5. Oktober 2020, 23 Uhr ( ): 5. Oktober 2020

5. Oktober 2020 Premier League (England): 16. Oktober 2020, 23.59 Uhr

9.30 Uhr | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für den Deadline Day 2020 . Das Transferfenster in der Bundesliga schließt in diesem Jahr aufgrund er Corona-Pandemie deutlich später und hat nur noch wenige Stunden geöffnet. Nur noch noch heute (danach erst wieder im Winter) können Spieler den Klub wechseln. Wollt Ihr auf dem Laufenden bleiben und nicht verpassen, wo in Europa und bei welchen Klubs sich heute noch etwas tut, seid Ihr hier genau richtig. In unserem großen TICKER zum Deadline Day greifen wir alle wichtigen Gerüchte und News aus der Welt des Fußballs auf und informieren Euch über alle relevanten, wichtigen Wechsel.