FC Bayern holt Douglas Costa per Leihe zurück nach München

Douglas Costa verbrachte die letzten drei Jahre bei Juventus Turin. Nun wird der Brasilianer zum FC Bayern München zurückkehren.

Der FC Bayern wird Flügelspieler Douglas Costa nach Informationen von Goal und SPOX zurück nach München holen. Der 30-Jährige wird für diese Saison von ausgeliehen, es sind nur noch letzte Details zu klären. Das Transferfenster schließt am Montag (5. Oktober) um 18 Uhr deutscher Zeit.

Costa war 2015 für 30 Millionen Euro von Shakhtar Donezk zu Bayern gewechselt. Zwei Jahre lang trug der Brasilianer in der Folge das Trikot der Münchener, gewann zwei deutsche Meisterschaften und absolvierte 77 Pflichtspiele (14 Tore).

2017 war Costa dann von Bayern zu Juve gewechselt und hat für den italienischen Meister in drei Jahren 103 Pflichtspiele (zehn Tore) absolviert. In den beiden ersten Spielen der neuen Serie-A-Saison kam der 31-malige Nationalspieler nur als Joker zum Einsatz. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2022.

Bis zuletzt probierte Bayern noch, Chelseas Callum Hudson-Odoi an die Säbener Straße zu holen, eine Leihe war angedacht. Die Blues schoben einem Transfer aber einen Riegel vor, weshalb die Münchener nun Costa als Alternative zu Hudson-Odoi verpflichten.

Auch abgesehen von Costa ist der Champions-League-Sieger in der finalen Phasen der Transferperiode sehr aktiv: Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol ist schon da, der zurzeit vereinslose Eric Maxim Choupo-Moting (als Lewandowski-Backup) und Außenverteidiger Bouna Sarr von Olympique Marseille sollen offenbar noch kommen.