Bundesliga-Rückkehr? Bayer Leverkusen zeigt wohl Interesse an PSG-Star Julian Draxler

Zieht es Julian Draxler am Deadline Day zurück in die Bundesliga? Bayer Leverkusen bemüht sich angeblich um die Dienste des PSG-Mittelfeldspielers.

arbeitet angeblich an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Julian Draxler von Champions-League-Finalist . Das berichtet die Bild .

Demnach sei die Werkself darum bemüht, den 27-Jährigen am Deadline Day zurück in die zu lotsen und zeige "großes Interesse". Draxler habe sich seinerseits in den vergangenen Woche mit einer möglichen Rückkehr nach beschäftigt.

Ob der Last-Minute-Transfer jedoch noch vor Schließung des Transferfensters über die Bühne geht, ist ungewiss. Die finanziellen Vorstellungen aller Beteiligten gehen weit auseinander, heißt es.

Mehr Teams

PSG: Vertrag von Julian Draxler läuft 2021 aus

Bundestrainer Joachim Löw hatte Draxler, der bei PSG kein unumstrittener Stammspieler ist, vor wenigen Wochen einen Wechsel ans Herz gelegt : "Für Julian wäre es wichtig, auch in dem Alter, vielleicht einen Schritt zu machen, wo er regelmäßig spielt. Das würde ihm wahrscheinlich schon entscheidend helfen", so Löw.

Der Offensivspieler war einst im Januar 2017 für 45 Millionen Euro Ablöse vom nach Paris gewechselt. Beim französischen Hauptstadt-Klub stand Draxler seither in 145 Pflichtspielen auf dem Platz (22 Tore, 32 Assists).

Draxlers Vertrag beim Klub von Trainer Thomas Tuchel läuft im Sommer 2021 aus. Anschließend könnte er PSG ablösefrei verlassen.