Juventus Turin: Wechsel von Fiorentina-Angreifer Federico Chiesa kurz vor Abschluss

Am Deadline Day könnte Juventus Turin für einen Kracher auf dem Transfermarkt sorgen: Der Wechsel von Fiorentinas Federico Chiesa steht kurz bevor.

Der italienische Rekordmeister steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Fiorentinas Offensivstar Federico Chiesa. Nach Informationen von Goal und SPOX hat die Alte Dame sowohl mit der Viola als auch mit dem 22-Jährigen eine Einigung wegen eines Transfers erzielt.

Chiesa wechselt im Rahmen einer zweijährigen Leihe nach Turin. Für das erste Leihjahr zahlt Juve zwei Millionen Euro, im zweiten Jahr ist eine Gebühr von acht Millionen Euro fällig. Zudem sicherte sich das Team von Cheftrainer Andrea Pirlo eine anschließende Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro. Diese tritt in Kraft, wenn Chiesa in mindestens 60 Prozent der Spiele mindestens 30 Minuten auf dem Platz steht und dabei ein Minimum von zehn Toren sowie zehn Assists beisteuert.

Juventus Turin: Chiesa am Montag beim Medizincheck

Zuvor soll Chiesa seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag in Florenz verlängern. Vorherige Gespräche über eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers waren an den Gehaltsforderungen des italienischen Nationalspielers gescheitert.

Der Rechtsfuß wird am Montag zum Medizincheck erwartet, die offizielle Verkündung soll kurz im Anschluss erfolgen. Der Transfermarkt ist noch bis Montagabend 18 Uhr europäischer Zeit geöffnet.



Chiesa stammt aus der Fiorentina-Jugend

Chiesa stammt aus der Jugend der Fiorentina, wo er 2016 zum Profi aufstieg. In bislang 153 Pflichtspielen erzielte er 34 Treffer und legte 25 weitere vor.

Bei Juve wäre Chiesa nach Barcelonas Arthur, Rückkehrer Alvaro Morata ( ) sowie Schalkes Weston McKennie und Keeper Stefano Gori (AC Pisa) der fünfte Sommerneuzugang.