FC Barcelona mit Memphis Depay einig

Es sieht aus, als bekäme Ronald Koeman seinen Wunschtransfer für die Offensive: Die Blaugrana sind mit Memphis Depay einig.

Spaniens Vizemeister steht vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Memphis Depay von . OL-Sportdirektor Juninho bestätigte eine Einigung des Angreifers mit Barca und nannte einen Transfer am Deadline Day "wahrscheinlich".

Juninho erklärte bei Telefoot zur Causa Depay: "Er ist im letzten Jahr seines Vertrags und er hat sich mit Barca geeinigt. Vielleicht wird er morgen wechseln, sicher ist aber noch nichts. Ein Abgang ist allerdings wahrscheinlich."

Barca: Memphis Depay kam von zu Olympique Lyon

Depay kam im Januar 2017 für 16 Millionen Euro von Manchester United nach Lyon. Dort legte er eine starke Vorsaison hin, in der er trotz einer schweren Knieverletzung 15 Tore in 22 Partien markierte. Auch in dieser Spielzeit hat der 26-Jährige in sechs Ligaspielen bereits viermal genetzt.

Depay gilt als Wunschspieler von Barcas neuem Trainer Ronald Koeman, der bereits als Bondscoach mit seinem Landsmann zusammengearbeitet hat. Mit Luis Suarez ( ) haben die Blaugrana eine jahrelange Stütze in der Offensive vor Kurzem ziehen lassen.