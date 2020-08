DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG - so geht's

Im Halbfinale der Champions League trifft RB Leipzig auf PSG. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen könnt.

Halbfinale in der UEFA ! und kämpfen am Dienstagabend um 21 Uhr in Lissabon um den Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Zum ersten Mal seit 1995/96 steht in dieser Saison kein Team aus , oder im Halbfinale der Champions League. Während Julian Nagelsmann mit seinen Leipzigern im Viertelfinale ausschaltete, konnte sich sein ehemaliger Trainer Thomas Tuchel mit PSG gegen Atalanta durchsetzen.

Wenn Ihr das Spiel nicht verpassen wollt, bieten sich gleich mehrere Optionen. Ob im TV, LIVE-STREAM oder doch im LIVE-TICKER bei Goal - ihr habt die Wahl. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen könnt.

DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG: Die Übertragungsrechte

Wenn Ihr das Halbfinale zwischen Leipzig und PSG live verfolgen wollt, könnt Ihr zwischen zwei Alternativen wählen. So konnten sowohl der Pay-TV-Anbieter Sky als auch das Streamingportal DAZN die Übertragungsrechte für das Duell ergattern.

Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr die Champions League im LIVE-STREAM des Ismaninger Streamingdiensts sehen könnt. Alle Infos zur Übertragung auf Sky findet Ihr hier.

Bild: Imago Images

DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG: Die Champions League heute live sehen

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG heute live. Beginn der Übertragung ist 15 Minuten vor Anpfiff um 20.45 Uhr.

Der Internetsender lässt Euch dabei die Wahl zwischen zwei Streams: einmal mit Originalton und einmal mit eingespielter Fan-Athmo. Als Moderator wird Alex Schlüter durch die Partie führen. Ihm zur Seite stehen Kommentator Uli Hebel und Experte Per Mertesacker .

Um die Partie auf DAZN zu sehen, müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei dem Streamingsdienst registrieren. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG: So geht die Anmeldung

DAZN zeigt in dieser Saison alle Halbfinals sowie das Finale der Champions League. Daneben hat das Portal unter anderem auch Highlights aus der , der und den US-Profiligen im Programm. Um auf das riesige Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo.

Dieses gibt es für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Solltet Ihr anschließend nicht mehr auf DAZN verzichten können, zahlt Ihr anschließend monatlich 11,99 Euro. Wenn Ihr Euch langfristig binden wollt, wird Eure Treue belohnt, denn im Jahresabo zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und spart somit knapp 24 Euro.

Ihr habt noch Fragen zum DAZN-Abo? Hier werden sie beantwortet:

DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG: Die App für iPhone, Android, Playstation oder Smart-TV

Den LIVE-STREAM bei DAZN könnt Ihr auf fast jedem handelsüblichen Endgerät verfolgen. Egal ob Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart TV - mit der DAZN-App seht Ihr die Champions League heute live.

Hier findet Ihr die passende App für Euer Gerät:

Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. PSG: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt RB Leipzig vs. Paris Saint-Germain verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe anschauen? Bei DAZN findet Ihr die Highlights nach Spielende auf Abruf und könnt Euch zudem das gesamte Spiel im Relive zu Gemüte führen.

Auch für diesen Service benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Streamingportal. Hier findet Ihr alles, was Ihr zu den Abomodellen wissen müsst.

DAZN LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. PSG: Die Übertragung in der Übersicht