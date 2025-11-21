Der US-Unterhaltungsgigant Paramount hat sich in einem Milliarden-Poker die Übertragungsrechte an der Champions League ab der Saison 2027/28 gesichert. Neben dem neuen Rechteinhaber zeigt auch der Streamingsdienst Prime Video weiterhin die Königsklasse in Deutschland bis Sommer 2031. Damit bestätigten sich erste Berichte vom Donnerstag.
TV-Beben in der Champions League bestätigt! DAZN verliert CL-Rechte an völlig neuen Anbieter
Das gab die UEFA am Freitag bekannt. DAZN, das die Champions League noch bis 2027 überträgt, ging bei der Vergabe leer aus.
Während in Zukunft alle Spiele von Real Madrid, dem FC Liverpool oder Bayern München damit bei Paramount laufen werden, überträgt Prime Video jeweils mittwochs ein Topspiel - in der laufenden Rechteperiode ist dies am Dienstag der Fall. Das Endspiel um den "Henkelpott" läuft bei Paramount - sollte ein deutsches Team ins Finale einziehen, muss es laut des Rundfunkstaatsvertrages frei empfangbar zu sehen sein.
Das ZDF behält die Rechte an der Zweitverwertung und darf nach Abschluss der Spiele am Mittwochabend weiterhin eine Highlight-Zusammenfassung zeigen. DAZN wird ab 2027 dann die Europa League und die Conference League übertragen.
TV-Beben in der Champions League: Hier laufen die Spiele ab 2027
- Paramount+ erhält das Topspiel am Dienstag (bisher Amazon Prime Video)
- Amazon Prime Video erhält das Topspiel am Mittwoch (neues Recht)
- Paramount+ überträgt alle weiteren Partien am Dienstag und Mittwoch (bisher DAZN)
- Das erstmals ausgeschriebene Recht, ein Topspiel pro Spieltag auf der ganzen Welt übertragen zu dürfen, soll bisher keinen Käufer gefunden haben
- Das Finale der Champions League soll ebenfalls nur noch bei einem Streamingdienst laufen - nämlich bei Netflix, das im Fußball in Deutschland auch noch nicht aktiv war. Nur wenn ein deutsches Team das Finale erreicht, wird es im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden - das schreibt der Rundfunkstaatsvertrag vor.