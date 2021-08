UEFA Champions League live auf DAZN: So laufen die Einzelspiele und die Konferenz

Die UEFA Champions League ist in der kommenden Saison 2021/22 live auf DAZN zu sehen. Hier erfahrt Ihr alles zur Rechtelage in der neuen Spielzeit.

Erstmals überträgt DAZN insgesamt 15 von 16 Livespielen pro Spieltag in der Gruppenphase exklusiv

Alle Mittwochsspiele sowie alle Dienstagsspiele bis auf eines auf DAZN

DAZN zeigt mindestens drei Spiele des FC Bayern München und drei Spiele von Borussia Dortmund exklusiv in der Gruppenphase – darunter zum Beispiel der Kracher des FC Bayern München gegen den FC Barcelona am 6. Spieltag

Auftakt von Dortmund und Leipzig exklusiv auf DAZN

Weitere Highlights am 1. Spieltag: FC Liverpool vs. AC Mailand sowie Inter Mailand gegen Real Madrid

Erstmals wird DAZN eine klassische Konferenz am Dienstag und Mittwoch der UEFA Champions League anbieten

Nur bei DAZN gibt es so viel Premium-Fußball aus der UEFA Champions League live

Berlin/München | 31. August 2021 – Am vergangenen Donnerstag wurden in Istanbul die Gruppen der diesjährigen UEFA Champions League ausgelost. DAZN überträgt für alle Fans in Deutschland ab dem 14. September alle Spiele am Mittwoch sowie alle bis auf eins am Dienstag pro Spieltag live und exklusiv – einzeln und in der Konferenz. Darunter Topspiele wie FC Bayern München gegen FC Barcelona und Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam oder Manchester City gegen Paris St.-Germain.

Bayern gegen Barcelona und Dortmund gegen Ajax Amsterdam für alle Fans live auf DAZN

In der Gruppe E trifft der FC Bayern München auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Borussia Dortmund muss sich in Gruppe C gegen Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul durchsetzen. Auch die Fans von RB Leipzig dürfen sich mit Spielen gegen Paris St.-Germain, Manchester City und den FC Brügge auf echte Leckerbissen freuen. Nach knapp sechs Jahren Abstinenz aus der Königsklasse ist auch der VfL Wolfsburg wieder dabei, und trifft auf den OSC Lille, FC Sevilla und den FC Salzburg.

Willi Orban, 28, blickt der Bedrohung ins Auge. pic.twitter.com/XZkfRaWpjK — DAZN DE (@DAZN_DE) August 28, 2021

"PSG - ManCity, Chelsea - Juve, Bayern - Barca - das ist echte Königsklasse auf DAZN! Als Fan freue ich mich auf packende Europapokalabende. 15 von 16 Partien pro Spieltag inklusive der deutschen Klubs zeigen wir einzeln und in der beliebten Konferenz live und exklusiv", so Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH.

Die besten Teams und Fußballer live auf DAZN – auch in der Konferenz und mit verlängertem Vorlauf

Die Auslosung hat auch sehr unterhaltsame internationale Gruppen ausgelost. So treffen Atlético Madrid, der FC Liverpool, AC Mailand und der FC Porto in der Gruppe B aufeinander. Real Madrid muss sich mit Inter Mailand messen und der FC Chelsea um Thomas Tuchel, Kai Havertz und Timo Werner bekommt es mit Juventus Turin zu tun. Erstmals wird DAZN für alle Fans, die keine Highlights aus allen Topspielen verpassen wollen, eine Konferenz aus der UEFA Champions League anbieten – sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch.

Bei den Topspielen wird es wie bereits in der Bundesliga eine 60-minütige "Countdown"-Show geben. Fans können aber natürlich auch weiterhin ihr eigener Regisseur sein und aus diversen Non-Live-Formaten rund um die UEFA Champions League (Analysen, Interviews, Previews uvm.) wählen.