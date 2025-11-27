FC Bayern verliert gegen Arsenal das erste Pflichtspiel der Saison: Die düsteren Prophezeiungen bewahrheiten sich

Auch deshalb waren sich auf Münchner Seite alle einig, dass die Niederlage bei Arsenal absolut verdient war. "Definitiv", sagte der ungewohnt fahrlässig agierende und fehleranfällige Joshua Kimmich nach dem Spiel. "Wir waren nicht mutig genug, wir waren nicht aktiv genug, wir haben uns gegenseitig nicht genügend Optionen gegeben", bemängelte er. Zudem habe man Arsenal kräftig geholfen und den Hausherren zu viele Standards geschenkt. Sechs Ecken und 13 Freistöße waren es am Ende - zahlreiche davon im letzten Drittel: "Die kannst du nicht alle verteidigen!"

Die Standardschwäche der Bayern (elf Gegentore 2025 sind der schlechteste Wert seit 2009) und die Stärke der Gunners eben bei den sogenannten "Setpieces", die seit der Ankunft von Standard-Guru Nicolas Jover historische Ausmaße angenommen hat, war schon im Vorfeld des Top-Duells zwischen dem Ersten und Zweiten der Königsklassen-Liga ein viel beachtetes Thema. Und beides zusammen sollte tatsächlich auf gewisse Art und Weise spielentscheidend sein. Wie eine aus Sicht der Münchner wahr gewordene düstere Prophezeiung.

Schließlich gerieten die Bayern nach einer der vielen und stets brandgefährlichen Ecken tatsächlich in Rückstand. Jurrien Timber schubste erst ein wenig gegen Manuel Neuer und köpfte dann flankiert von zwei Mitspielern und völlig unbedrängt von Neuer oder irgendeinem anderen Münchner im Fünfmeterraum ein. Ein Foul am deutschen Schlussmann?

"Ich mag keine Ausreden, lass uns ehrlicherweise sagen, dass Arsenal heute besser war. Sie sind unglaublich gut darin, das Spielmomentum zu bekommen und zu halten. Ihr Game-Management ist sehr gut", sagte Klassenlehrer Kompany diesbezüglich und war voll des Lobes für die bestens geölte Arsenal-Maschinerie, die in der siebten Saison unter Mikel Arteta offenbar ihrer vollendeten Perfektion und ergo Titeln entgegenstrebt.

Ob bei den gefürchteten Standards, die den zwar nicht hoffnungslos unterlegenen, aber sichtbar vor Probleme gestellten Bayern Mitte des zweiten Durchgangs jegliche Luft zum Atmen nahmen, oder beim maximal effizient orchestrierten Gegenpressing: Arsenal präsentierte sich an diesem Abend schlichtweg als zumindest aktuell eine Nummer zu groß.