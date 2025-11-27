FC Bayern verliert gegen Arsenal das erste Pflichtspiel der Saison: Die düsteren Prophezeiungen bewahrheiten sich

Qua Beruf ist Vincent Kompany Lehrer. Fußballlehrer klar, aber Lehrer bleibt nunmal Lehrer. Er unterrichtet und prüft seine Schützlinge wie jeder andere Berufskollege. Und so ließ Herr Kompany seine Schulklasse vom FC Bayern an diesem Mittwochabend einen "Test" schreiben - beziehungsweise er ließ ihn spielen.
Mit genau diesem Wort beschrieb der Fußballlehrer des Rekordmeisters die Aufgabe, die auf seine Lehrlinge in London beim FC Arsenal zukäme. Eine knallharte Klassenarbeit, die nach Angaben Kompanys in dieser Spielzeit noch keine Schulklasse in Europa mit einer guten Note bestanden habe.
"Man darf heute nicht vergessen: Viele Chancen gegen dieses Arsenal zu kreieren, das passiert fast nie! Das ist heute für uns ein Test, ob wir das schaffen. Keiner hat das bis jetzt geschafft", mahnte der 39-Jährige um circa 20:45 Uhr bei DAZN vor der nun de facto besten Defensive Europas (7 Gegentore in 17 Spielen in der Premier League und der CL) und ergänzte: "Aber deswegen freuen wir uns auch so auf dieses Spiel, wir wollen das versuchen."
Es sollte bei einem Versuch bleiben.